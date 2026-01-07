Rozpočtový spor odhalil starý trik. Stanjurova metodika měla pomoci, teď škodí
Opoziční politiky nyní doběhlo vlastní předchozí zkreslování, jímž maskovali, že rozpočet přesáhli hned tři roky po sobě, plyne i ze stanoviska Národní rozpočtové rady.
Zejména politici nynější opozice od včerejška zhusta tvrdí, že schodek státního rozpočtu za loňský rok není necelých 291 miliard korun, ale „jen“ zhruba 250 miliard. Údaj takřka 291 miliard včera jako oficiální uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Některá média to komentují tak, že ministryně si mohla vybrat, zda veřejnosti předloží variantu schodku 291 miliard, nebo 250 miliard, načež si z politického důvodu vybrala variantu horší, aby mohla předchozí vládu podrobit o to silnější kritice. Jenže ani to není úplná pravda.
Stejná metodika jako za Stanjury
Ministryně vyčíslením schodku na 291 miliard korun pouze přejímá metodiku, kterou používal sám její předchůdce Zbyněk Stanjura. Ten při představování výsledků hospodaření státního rozpočtu za roky 2023 a 2024 použil metodiku, která zahrnovala i příjmy a výdaje související s projekty EU.
Zahrnutí těchto prostředků v letech 2023 a 2024 vylepšovalo schodek natolik, že jej dostalo do pásma pod schválený limit, takže Fialova vláda mohla za oba zmíněné roky deklarovat, že schválený rozpočet nepřesáhla.
Ne jednou, ale hned třikrát
I když jej přesáhla. Pokud se tedy použije metodika, po jejímž uplatnění nyní již opoziční politici volají, když hlásají, že schodek za loňský rok je o přibližně 40 miliard nižší.
Pokud ale je schodek o 40 miliard nižší – pokud se tedy použije metodika, která k takovému výsledku vede a peníze na projekty EU se nezahrnou –, pak to znamená následující závažnou věc: Fialova vláda schválený rozpočet nesplnila nejen za rok 2025, ale dokonce za roky 2023 a 2024. Třikrát po sobě.
Fialova vláda nakonec loni hospodařila s výrazně vyšším deficitem než roku 2024, a to o takřka dvacet miliard korun. Loňský schodek státního rozpočtu totiž činí 290,7 miliardy korun. Přitom roku 2024 činil schodek 271,4 miliardy korun. Fialova vláda se do svého vlastního limitu schodku pro rok 2025, 241 miliard korun, nevešla v rozsahu takřka padesáti miliard korun. Zákonný limit rozpočtu nesplnila vláda poprvé po šestnácti let, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Fialova vláda loni překročila vlastní limit schodku o zhruba 50 miliard
Nenápadné varování Národní rozpočtové rady
Ostatně všímá si toho i Národní rozpočtová rada. Ovšem poněkud nenápadně, takže její stanovisko žádnou výraznější veřejnou diskusi nevzbudilo. Například ve výroční zprávě za rok 2024 Národní rozpočtová rada konstatuje, že schodek za ten rok nebyl 271,4 miliardy korun, jak oficiálně deklarovala Fialova vláda, ale hned 287,4 miliardy korun.
„Očištěné saldo dosáhlo hodnoty −287,4 miliardy korun, došlo k překročení schváleného salda o 5,4 miliardy korun,“ uvádí Národní rozpočtová rada.
EU peníze jako záchranná brzda
Fialova vláda totiž předloni schválila jako maximální schodek 282 miliard korun. Ten ale splnila pouze tehdy, pokud zahrnula i peníze na projekty EU. Což je metodický postup, jehož užití nyní již opoziční politici vytýkají vládě Babišově.
Ta ale navazuje jen na metodiku jejich, takže je samotné vlastně dobíhá jejich vlastní předchozí zkreslování výsledku hospodaření státu a jeho „vylepšování“.
Nejde jen o vylepšení o několik miliard. Jde o to, že toto vylepšení bylo kriticky nutné k tomu, aby Fialova vláda mohla deklarovat naplnění schváleného schodku.
A nebyla to jen záležitost jednoho roku, nýbrž věc opakovaná.
Také ve vyčíslení výsledku státního rozpočtu za rok 2023 použila Fialova vláda dané zkreslení. Bez zahrnutí peněz na projekty EU činil schodek 299,4 miliardy korun, zatímco oficiálně sdělený výsledek byl 288,5 miliardy korun. Právě toto zahrnutí umožnilo dostat se pod schválený limit 295 miliard korun – který tedy fakticky splněn nebyl.
Trik se otočil proti autorům
Za rok 2025 už nepomohlo ani zahrnutí peněz na projekty EU. Naopak – loni zahrnutí těchto peněz výsledek rozpočtu ještě zhoršilo. Se zahrnutím činí schodek 290,7 miliardy korun, bez zahrnutí 249,9 miliardy.
Ani v jednom případě nebyl schválený limit 241 miliard splněn – jednou o zhruba 50 miliard, podruhé „jen“ o přibližně devět miliard.
To, co dobře sloužilo k zamaskování nesplnění schváleného deficitu v letech 2023 a 2024, se v roce 2025 otočilo proti Fialově vládě a problém naopak ještě zvýraznilo.
Kruh se uzavírá
Proto nyní politici někdejší Fialovy vlády apelují na vládu Babišovu, aby upustila od metodiky, kterou sami používali k maskování skutečnosti, že se nevešli do schváleného limitu schodku.
To je ono jejich volání, že schodek je o 40 miliard nižší. Vláda Babišova ovšem jen navazuje a užívá té samé metodiky, kterou používala sama vláda Fialova.