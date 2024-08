Češi začali skupovat letenky na zimní dovolené. Kraluje Asie

Češi začali nakupovat letenky na listopad a prosinec, podle prodejců letenek budou od září do prosince do zahraničí létat více než loni. Prodejci letenek zaznamenali kvůli podzimním prázdninám na poslední říjnový týden o čtvrtinu rezervací více než loni, v týdnu na přelomu listopadu a prosince je počet rezervací zatím přibližně o deset procent vyšší. U většiny prodejců letenek převažuje exotika, zejména pak země jihovýchodní Asie.

Podle mluvčí vyhledávače letenek Pelikán Kataríny Šuchterové překonal zájem o asijské destinace předcovidová čísla. Prodeje letenek do thajských destinací podle Šuchterové vzrostly o 40 procent, na Filipíny o 30 procent a na Bali o 120 procent. Velký zájem o thajské destinace zaznamenal také prodejce letenek Student Agency Travel. Kromě thajských destinací také často prodává letenky na Srí Lanku, Nový Zéland, do Vietnamu nebo na Zanzibar. Cestující portálu Letuška.cz na podzim a v zimě zamíří do Dubaje, na Mauricius, na Bali nebo do Spojených států.

Podle prodejců klesají ceny letenek do asijských destinací a do Severní Ameriky. Snižuje je silná konkurence na trasách. „Zejména to v současnosti platí o Severní Americe. Zlepšení obslužnosti a tím i stlačení cen letenek je citelné také ve směru Asie, kam létá nyní napřímo více dopravců. Jsou jimi China Airlines, Hainan Airlines či MIAT Mongolian Airlines,“ řekl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Nižší konkurence je podle Trejbala letos na spojích s Jižní Amerikou, ceny by měly růst.

Podle šéfa strategických partnerství Pelikána Patrika Vase mají čínské aerolinky omezení na počet letů do USA. „Nadbytečnou kapacitu investují do trhů, kde vidí potenciál z pohledu carga, ale i pasažérů. Mega-letiště v Číně mají výborné napojení na celou Asii a čínské aerolinie mohou létat nad Ruskem, což jim šetří čas i peníze na palivo, a to se výrazně odrazí i na cenách letenek,“ řekl Vas.

Levný Hanoj

Oproti loňskému roku zlevnily podle manažerky letenek Student Agency Travel Lenky Kašické letenky do vietnamského Hanoje až o 32 procent, do thajského Krabi o 18 procent a na Zanzibar o osm procent, ostatní destinace zdražily. Prodejce Pelikán zaznamenal oproti prvnímu pololetí letošního roku pokles cen letenek na Bali. „V první polovině roku běžně stála téměř 22.500 korun, aktuálně klesla o 44 procent,“ uvedla Šuchterová.

Thajsko a Bali podle Šuchterové nabízí výhodné ubytování a služby. „V Thajsku i na Bali lze nalézt ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelech se snídaní již od 500 korun na osobu a noc. Tyto destinace nabízejí pláže a zážitky za zlomek ceny,“ řekla Šuchterová.

Zájem je o Japonsko

Prodejci Pelikán a Kiwi.com zaznamenali také vyšší zájem o Japonsko. Prodeje letenek Kiwi.com do Japonska na podzim meziročně vzrostly o 20 procent, portál Kiwi.com prodal dvojnásobný počet letenek do Japonska než v roce 2019 před pandemií covidu-19. Země je podle Vase kvůli slabému jenu dostupnější. „Je třeba mít na paměti, že příští rok se v Osace koná světová výstava EXPO, což může zvýšit ceny,“ uvedl Vas.

Vyšší ceny a zájem bude podle prodejců v období amerických prezidentských voleb o lety do Spojených států. „Zájem o ně může být velký jak ze strany občanů s americkým pasem, tak ze strany masy nadšenců toužící po atmosféře volebního klání,“ uvedl Trejbal. Podle Kašické mohou někteří cestující lety do USA odkládat. „V období voleb může dojít k zvýšené politické nejistotě, může to ovlivnit rozhodnutí lidí cestovat, pokud by se v médiích objevily zprávy o potenciálních nepokojích nebo zvýšených bezpečnostních opatřeních souvisejících s volbami,“ řekla.

U letenek po Evropě vede podle dat Kiwi.com Španělsko, Itálie, Řecka, Portugalska a Spojeného království, které se ze třetího místa propadlo na páté. Do první desítky se podle prodejce letos dostala také Albánie nebo Dánsko. Podle Trejbala na podzim přibydou nová spojení po Evropě, například do italské Neapole, britských destinací Belfast, Birmingham, Edinburgh, Glasgow a Liverpool nebo do Nantes a Nice ve Francii. Ceny letenek po Evropě jsou podle Trejbala stabilní a drží se na nižších tisících korun.