FOTOGALERIE: Architektura může pomáhat léčit. Jaké nemocnice by se měly stavět?

Nemocnice, léčebna nebo stacionář pro onkologické pacienty nemusí nutně vypadat tak, jak jsme ze zdravotnických zařízení zvyklí. Už i v Česku se najde několik zajímavých realizací. Některé z nich jsme pro vás vybrali.

„Kvalitní architektura není esteticky samoúčelná, ale může mít výrazný dopad na zdraví a pohodu pacientů,“ míní architekt Adam Rujbr ze stejnojmenného studia. Spolu se svým týmem se navrhl například pavilon interny do Šternberku nebo dětskou ozdravovnu na jižní Moravě.

Nemocnice potřebují hlavně světlo

A co bylo podstatou návrhu? Nejenom dostatečné množství denního světla nebo přehlednost, ale také proměnlivost dne přenesená do vnitřku stavby. „Pro pacienty a jejich rodiny, ale i pro zaměstnance, kteří zde pracují, to znamená, že nejsou izolováni od okolního světa,“ vysvětluje Rujbr.

Jako výzvu navrhnout zdravotnické centrum vnímali i architekti ze studia Ark Shelter a Architekta. Centra Maggie´s, která slouží jako místa aktivní podpory pro pacienty s rakovinou, se i ve světě stala symbolem špičkové architektury. Staví je takoví architekti jako je Frank Gehry, Richard Rogers nebo Rem Koolhaas.

