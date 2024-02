Češi začínají objevovat svět. Stále častěji cestují do vzdálených a exotických destinací

Češi na letošní rok koupili meziročně o pětinu více letenek do exotických a více než 4000 kilometrů vzdálených destinací, uvádějí prodejci letenek. Ti srovnávali letenky na letošní rok nakoupené loni a letos do 20. února. Nejčastěji hlásili zvýšení zájmu o lety do Spojených států, Vietnamu, Thajska nebo Austrálie.

Převážná část letů, zhruba 70 procent, ale podle většiny prodejců stále směřuje do Evropy. Průměrná délka pobytů ve vzdálených destinacích je podle prodejců více než dva týdny.

Podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala se poměr cest do Evropy a mimo ni mění také sezonně. V zimě podle něj mimo Evropu směřuje 40 procent letů jejich klientů, v létě méně, 25 procent. Průměrně 70 procent letů prodejce Pelikán míří do Evropy. Do Asie Pelikán prodá 17 procent všech letenek. „Právě Asie loni vzrostla o 60 procent oproti roku 2022,“ uvedla mluvčí prodejce Pelikán Katarína Šuchterová. V Kiwi.com je zatím 77 procent koupených letenek do evropských destinací.

Výjimkou je prodejce Student Agency Travel. „Z letenek zakoupených letos do úterý 20. února směřuje do Evropy 40 procent klientů, do dálkových destinací 45 procent klientů a zbylých 15 procent do destinací Blízkého a Středního východu,“ řekla ředitelka prodeje Student Agency Travel Martina Hrnčířová.

Do destinací vzdálených více než 4000 kilometrů prodal portál Letuška.cz meziročně o 20 procent letenek více, prodejce Pelikán o 30 procent a Student Agency Travel o sedm procent. Nárůst Trejbal přičítá navýšení kapacit například u aerolinek Qatar Airways a novým spojům, které spustily China Airlines.

Mezi cestujícími, kteří nakoupili letenky přes Kiwi.com, meziročně nejvíce vzrostl zájem o ostrov Mauricius, o více než 127 procent. O více než 80 procent vzrostl prodejci prodej letenek na Maledivy, do Kambodži a Saúdské Arábie. O polovinu letenek více prodala společnost také na Srí Lanku.

U společnosti Student Agency Travel meziročně nejvíce vzrostl zájem o Nepál, o 155 procent. Následovala Srí Lanka se 70procentním nárůstem, Omán se 40 procenty, Vietnam s 35 procenty, Japonsko s 29 procenty a USA, Kanada a Maledivy s 28 procenty. Největší meziroční propad, o 49 procent, naopak prodejce zaznamenal u Tanzánie. Následovalo Mexiko s 36 procentním propadem, Singapur s 30 procenty nebo Mauricius s 23 procenty. Mírný propad v prodeji měly také jinde oblíbené destinace v Thajsku a Indonésii, o sedm a dvě procenta.

Společnost Pelikán o 54 procent vzrostl prodej letenek do Vietnamu, o čtvrtinu do Jižní Koreje a o 20 procent Japonsko a Mauricius. Dvojnásobný počet letenek prodala společnost do Malajsie a Austrálie.

Vyšší zájem o letenky do Austrálie vysvětluje Šuchterová cenou letenek. „Ty do Austrálie loni na stránkách Pelikána meziročně klesly o 130 procent. Do Austrálie aktuálně létáme od 18 790 korun za zpáteční letenku,“ řekla.

Průměrná cena zpátečních letenek na lety nad 4000 kilometrů se u Kiwi.com pohybuje nad 15 tisíci korunami. U společnosti Pelikán je to 16 tisíc korun, ceny se podle Šuchterové liší podle jednotlivých destinací. „Aktuální běžné ceny zpátečních letenek do Severní Ameriky jsou kolem 10 tisíc korun, do asijských destinací kolem 15 tisíc korun," uvedl za portál Letuška.cz Trejbal. Hrnčířová jako příklad za Student Agency Travel uvedla 15 661 korun za zpáteční letenku do thajského Bangkoku nebo 18 292 korun do New Yorku.

Do vzdálených destinací si cestující letenky objednávají s větším předstihem. Více než čtvrtina cestujících se Student Agency Travel a Kiwi.com si letenku do vzdálené destinace koupila více než tři měsíce předem. Proti loňskému roku si čeští cestovatelé podle dat Kiwi.com rezervují letenky na letošní rok průměrně o deset dní dříve. Pelikán loni zaznamenal dřívější nákup až o čtyři měsíce předem. „Nyní probíhá sezona exotických destinací, Češi kupují letenky s dvou až tříměsíčním předstihem,“ řekla za prodejce Šuchterová.