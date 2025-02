Luděk Sekyra: Na Žižkově vytvoříme hipsterské centrum města

Sekyra Group aktuálně staví v Praze jeden milion metrů čtverečních, bytů a kanceláří. „Je to víc než milion metrů. Jsou to rozvojové plochy, zejména brownfieldy. Je to investice ve výši sto miliard korun,“ uvedl Luděk Sekyra na konferenci GIS, která se konala v Martinickém paláci a věnovala se z velké části realitnímu trhu. Sekyrovy investice jsou, jak podotýká, samozřejmě rozloženy v čase. „Předpokládáme realizaci v příštích patnácti letech.“ Podobný čas si vybrala i příprava projektů, změny územního plánu, povolování, stavební příprava.

Klíčovými projekty Luďka Sekyry jsou Smíchov City, což je největší staveniště v Praze. „Je to největší urbanizace v centrální Praze od vzniku Vinohrad.“ Plocha pro kanceláře a byty je 400 tisíc metrů čtverečních, celková investice je padesát miliard korun. „Pětatřicet miliard je naše investice.“ Zbylých patnáct miliard je veřejná investice, za které vznikne nový vlakový terminál na nádraží Smíchov, vznikne nové obří PR parkoviště. Vznikne také nový kampus České spořitelny, který bude mít rozlohu 75 tisíc metrů čtverečních.

„Následně budeme budovat sídlo jedné významné korporace, což bude 45 tisíc metrů. Jednání je ve finální fázi. Celý ten projekt protne kilometrová pěší zóna,“ říká Sekyra.

Sekyra chce všechny ulice v nové čtvrti, kterou buduje, pojmenovat po ženách. „Protože v Praze máme po ženách pojmenováno jenom pět ulic.“

Každý domovní blok v nové čtvrti navrhnul jiný architekt. Takže celou oblast tvoří 35 architektů z pěti zemí. V současnosti je dokončená první bytová fáze u autobusového nádraží Na Knížecí. Nyní probíhá stavba kampusu České spořitelny. Zároveň se přestavuje smíchovské nádraží. „K tomu ještě přidáme další bytovou fázi, kterou začneme během několika měsíců. Celkem je to stavba za miliardu euro, která se staví v reálném čase.“

Kilometrový boulevard by měl být hotový za tři roky. Sekyra zároveň vystavěl administrativní budovy na Rohanském ostrově v pražském Karlíně. Jedna z budov se stala sídlem jeho firmy, postaví tam i nové sídlo Creditasu. Podle Sekyry měla jeho firma vloni 75 procent na trhu výstavby kancelářských budov.

Nyní chystá masivní výstavbu na bývalém žižkovském nákladovém nádraží. S městem Prahou bude spolupracovat na revitalizaci obří budovy bývalého nádraží. „Budova, která bude určena veřejné funkci, je velká jako Pražský hrad.“ Jde o památku industriální architektury. Po její renovaci by měl být součástí národní filmový archiv, městské organizace nebo škola. Na jižní straně Sekyra postaví tři a půl tisíce bytů. „Bude to takové hipsterské centrum Prahy, bydlení pro mladé,“ říká Sekyra.

Sekyra tvrdí, že jeho cílem je vytvořit město, kde bude vše potřebné v dosahu patnácti minut, práce, služby, bydlení. „Snažíme se vytvořit pocit domova. A ten tvoří nejen ten soukromý, ale i veřejný prostor.“