Vlaky na Moravě pojedou 320 v hodině. Spojí Přerov s Ostravou

Výstavba vysokorychlostní železnice v České republice v roce 2025 dosáhla významných milníků, které posouvají celý projekt blíže k realizaci.

Správa železnic v červnu zahajuje výkup pozemků pro první vysokorychlostní železniční trať v Česku, která povede mezi Prosenicemi u Přerova a Ostravou Svinovem. Se šedesáti procenty ze zhruba 1500 majitelů je již správa o koupi dohodnuta. Pro představu, jedná se o 1400 hektarů.

FOTOGALERIE: Budoucí VRT terminál Roudnice nad Labem

320 v hodině

Vysokorychlostní trať Moravská brána již také získala kladné stanovisko v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). „Tento úsek bude prvním v České republice realizovaným formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Stavba by měla začít v roce 2028 a první vlaky by mohly vyjet v roce 2033,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Po nové trati budou vlaky moci jezdit až 320 kilometrů za hodinu, nyní je nejvyšší rychlost na tuzemských železnicích 160 kilometrů za hodinu.

„Dvoukolejná vysokorychlostní trať bude měřit 74 kilometrů, a souhlasné stanovisko EIA se týká 63,4 kilometru dlouhého úseku mezi Prosenicemi a Ostravou. Stavba celé trati z Brodku u Přerova do Ostravy si vyžádá investici 60 až 80 miliard korun,“ popsal generální ředitel správy Jiřího Svoboda.

Trať z Brna do Přerova se již staví

Již minulý týden byla zahájena výstavba prvního úseku vysokorychlostní trati mezi Brnem a Přerovem. Konkrétně se jedná o desetikilometrový úsek mezi Nezamyslicemi a Kojetínem, který bude dvoukolejný a umožní rychlost až 200 kilometrů v hodině. Součástí projektu je také výstavba moderní trakční napájecí stanice v Nezamyslicích. Dokončení tohoto úseku se plánuje na konec roku 2028.

FOTOGALERIE: Budoucí VRT terminál Jihlava

U dalších vysokorychlostních tratí, včetně VRT Vysočina a VRT Střední Čechy, pokračuje projektová příprava. U těchto projektů probíhá zpracování projektové dokumentace a aktualizace zásad územního rozvoje dotčených krajů. Zahájení výstavby se dle Správy železnic očekává v letech 2028 a 2029, s plánovaným zprovozněním po roce 2032.

Přeshraniční spojení s Polskem

Správa železnic také spolupracuje s polskou státní organizací Centralny Port Komunikacyjny (CPK) na přípravě vysokorychlostní trati spojující Ostravu s Katovicemi. Cílem je prodloužení polské vysokorychlostní sítě do České republiky a připojení k plánovaným tratím směřujícím do Prahy. Na české železnici by do roku 2050 mělo vzniknout až 767 kilometrů vysokorychlostních tratí.