Poptávka po vlastním bydlení roste. Objem hypoték stoupl o 29 procent

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypotéky za 32,8 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o 29 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobným tempem na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby v březnu pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,72 procenta na 4,68 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Zejména v růstu prodejů vidíme zvýšenou dynamiku, ke které přispěla i únorová akční nabídka některých bank, kdy právě v březnu se podepisovala většina smluv z této nabídky. Aktuální čísla z hypotečního i nemovitostního trhu zároveň ukazují, že i přes relativně mírný pokles úrokových sazeb poptávka lidí po vlastním bydlení významně roste,“ uvedl manažer hypoték z Komerční banky Ondřej Šuchman.

Nových hypoték v březnu přibylo na 6680, což je o 47 procent více než před rokem. Objem refinancovaných úvěrů, interně či z jiné instituce, v březnu stoupl na 5,7 miliardy korun. To je o 45 procent více než průměrných 3,9 miliardy korun refinancovaných měsíčně v loňském roce.

Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték je o 0,51 bodu níže, než byla před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,4 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1200 korun. „Uvidíme, jak rychle a zda se se tržní očekávání přelije do rozhodnutí České národní banky, která asi v nejbližším období zůstane ostražitá kvůli pokračujícím inflačním tlakům ze sektoru služeb. Pokud ano, mohlo by to otevřít cestu k poklesu hypotečních sazeb k 4,25 procenta v průběhu druhé poloviny letošního roku,“ upozornil hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v březnu mírně stoupla na 4,07 milionu korun, tedy o téměř dvě procenta meziměsíčně. Je tak o 19 procent vyšší než před rokem. To odráží kombinaci vyšších cen nemovitostí, růstu mezd a nižších úrokových sazeb.

Ve srovnání s průměrnou úrokovou hypoteční sazbou 2,8 procenta pro nové hypotéky v roce 2019 současná hypoteční sazba pro refinancování 4,66 procenta při zkrácení splatnosti úvěru zvedá měsíční splátky u průměrné hypotéky o víc než 1800 korun, tedy asi o 3,8 procenta současné hrubé průměrné mzdy.

Meziměsíční pokles průměrné sazby o 0,04 bodu je podle ředitele skupiny JRD Jana Sadila skutečně velmi malou změnou. Zajímavější bude sledovat, zda budoucí vývoj dlouhodobých zdrojů, které v posledních dnech nabraly směr dolů, v budoucnu sazby hypoték výrazněji ovlivní, podotkl.

„Hypoteční trh zažíval klasické jarní oživení, podpořené hlavně akcemi bank. Sazby klesají jen mírně a rychlejší pokles brzdí globální nejistota,“ řekl konzultant společnosti 4fin David Krůta. „Banky se snaží nabízet akční sazby hlavně u tříletých fixací, které jsou stále mezi klienty nejvyužívanější. Některé banky šly ven s jarními nabídkami, například odhady zdarma a 'balíčky slev' na pojištění a tradičně vyššími slevami pro hypotéky a úvěry na zelené prvky,“ doplnila hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová.

