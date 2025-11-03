Nový magazín právě vychází!

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek

Míříme k druhému nejúspěšnějšímu roku z pohledu historie. Nejvyšším rokem byl rok 2021, kde však významnou roli hrálo refinancování, říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

V současné době banka odhaduje, že objem, ke kterému míří ke konci roku, bude na úrovni 435 miliard korun hypotečních úvěrů včetně úvěrů ze stavební spořitelny. A to včetně refinancování. „Bude to druhý nejúspěšnější rok v historii.“

Úrokové sazby hypoték se v posledních měsících stabilizovaly. Poslední známá průměrná sazba u českých bank byla podle hypomonitoru České bankovní asociace v září 4,52 procenta, stejná jako měsíc předtím. Rok a půl zpět byly úrokové sazby skoro šest procent.

Místopředseda představenstva Hypoteční banky Miroslav Zetek

Podle posledních údajů České bankovní asociace si lidé jen v září půjčili 30 miliard korun na hypotéky. „Bude to druhý nejlepší rok v historii, po roce 2021,“ říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky, která je dominantním hráčem trhu.

Dochází k určité stabilizaci úrokových sazeb, a to již od května. Na druhé straně, vidíme rekordní růst cen nemovitostí,“ konstatuje bankéř. Česká národní banka sama proklamuje, že chce úrokové sazby stabilizovat kvůli inflačním rizikům.   

Podle Zetka nyní paradoxně existuje několik faktorů, které zvyšují poptávku po bydlení. „Stále působí odložená poptávka z minulých let. Lidé našetřili poměrně dost peněz,“ popisuje jeden důvod. Zároveň se zvyšují reálné mzdy, letos asi o čtyři a půl procenta. „Což je výborná zpráva. Je to nejrychlejší růst za posledních deset let.“ Což pomáhá zvyšující se poptávce po úvěrech na bydlení.

V ČSOB Hypoteční bance také zjistili, že téměř 55 procent klientů, kteří si berou půjčku, je do věku 36 let. „Což je velmi významné číslo.“ Tito klienti mohou dosáhnout i na takzvanou devadesátiprocentní hypotéku, což je právě zvýhodnění pro mladé. Mohou mít nižší vstupní částku. A ještě perlička, přibližně polovina žadatelů o půjčku jsou svobodní lidé.

Klíčovým faktorem pro stále vzrůstající zájem o hypotéky je možná fakt, že za posledních dvanáct měsíců zdražily byty o téměř čtrnáct procent. Domy o 8,7 procenta a pozemky o šest procent. Což vytváří situaci, že bydlení je čím dál tím hůře dostupné, nabídka není taková, jaká by mohla nebo měla být.

Na druhé straně, když „klienti“ vidí růst cen nemovitostí, spěchají s jejich pořízením. Lidé nevyčkávají, poptávají. Samozřejmě vidíme soustředění do velkých měst, tam je nejvyšší poptávka,“ uvádí Miroslav Zetek. Poptávka po hypotékách podle něj tak stále roste. Třeba i proto, že jsme na velmi nízkých hodnotách nezaměstnanosti.

Průměrná velikost hypotéky na trhu je 4,35 milionu korun, podobné číslo platí pro ČSOB Hypoteční banku. Vyšší hypotéky jsou standardně na energeticky úsporné budovy se štítky A nebo B, což jsou většinou developerské projekty. Průměrná hypotéka přitom byla před pěti lety 2,7 milionu korun.

Dalším výrazným trendem je přesun služeb do digitálního prostoru, což urychlila covidová léta. Banky nyní rychle rozvíjejí chytrá řešení. „Jsme jediní na trhu, kteří dokáží podepsat zástavní smlouvu s nejvyšší úrovní kvalifikace elektronického podpisu a odeslat ji na katastr,“ popisuje bankéř Zetek s tím, že hypotéku lze v zásadě uzavřít z obyváku. Banka v těchto případech poskytuje telefonickou podporu, aby se v tom „klienti neztratili“.

Miroslav Zetek byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizodu sledujte v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete také na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. 

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty
Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.

Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) miliardáře Radovana Vítka prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A v centru Varšavy belgické společnosti BPI Real Estate Poland a jejímu investičnímu partnerovi. Cenu transakce strany nezveřejnily. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Prodej je součástí širší strategie CPI, která rozprodává část portfolia, aby snížila své zadlužení. Za první pololetí letošního roku skupina prodala majetek za zhruba 650 milionů eur (15,8 miliardy korun) a další prodeje připravuje.

Budova v centru Varšavy se promění na byty

Kancelářská budova Moniuszki 1A má 20 pater a téměř 10 tisíc m² plochy. Kompletní rekonstrukcí prošla v roce 2015 a většina prostor je dnes pronajata. Kupující BPI Real Estate Poland plánuje budovu v budoucnu přestavět na bytový dům.

Nákup proběhl ve spolupráci s investičním partnerem, který se podílí i na výstavbě projektu Chmielna Duo ve Varšavě. Skupina BPI Real Estate, kam patří i polská odnož, působí na trzích v Belgii, Polsku a Lucembursku. Je součástí belgické průmyslové skupiny CFE, založené v roce 1880.

CPI snižuje dluh po nákladných akvizicích

Podle Seznam Zpráv CPI rozprodává majetek především kvůli vysokému zadlužení po převzetí rakouských firem S Immo a Immofinanz v roce 2022. Za tyto společnosti zaplatila skupina 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun), přičemž 2,7 miliardy eur financovala překlenovacím úvěrem.

Růst úrokových sazeb a inflace však zdražil obsluhu dluhu a současně snížil hodnotu komerčních nemovitostí.

Další prodeje a zpětný odkup

Podle zářijové prezentace pro investory prodala CPI letos majetek za 650 milionů eur, další transakce za 250 milionů eur (6,1 miliardy korun) jsou podepsány a čekají na uzavření. Prodeje v hodnotě 280 milionů eur (6,8 miliardy korun) jsou v pokročilé fázi jednání.

Skupina letos prodala mimo jiné hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě a developerský projekt v Londýně.

Současně však na podzim koupila zpět 49procentní podíl v polských nemovitostech, které loni prodala fondu Sona Asset Management. Na zpětný odkup vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (8,4 miliardy korun).

Skupina CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, Česku, Polsku a dalších zemích střední Evropy. Loni vykázala provozní zisk (EBITDA) 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než v roce 2022. Celkové příjmy dosáhly 1,63 miliardy eur, čistý dluh skupina snížila o 11,4 procenta na 9,05 miliardy eur (226 miliardy korun).

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Současný realitní trh zná hlavně dva póly, investiční luxus a kompromisní dostupnost. NOOX z Brna se rozhodl jít proti proudu a představuje novou typologii bydlení, která kombinuje efektivní návrh, ekonomickou logiku a silný lokální charakter. Základní myšlenka je jednoduchá, ale revoluční: bydlení nemusí být ani drahé, ani bez duše.

10 fotografií v galerii

V pilotní fázi NOOX proměnil 86 metrů čtverečních nevyužitého přízemí na tři mikrojednotky (20, 26 a 27 metrů čtverečních). Ty sdílí společnou vstupní halu s prádelnou, posezením a rotační knihovnou kurátorovanou lokálním knihkupcem Book Therapy.

Knihy se pravidelně obměňují a vytvářejí přirozený důvod k setkávání. Místo sterilních chodeb vzniká prostor, který spojuje obyvatele i lokální komunitu. Vintage nábytek a umění od místních autorů dodávají prostoru autenticitu a identitu.

Z 86 metrů čtverečních model městské budoucnosti

Architektonická koncepce NOOX stojí na modulárních vestavbách z masivního dřeva, které integrují lůžko, pracovní plochu i úložný prostor. Tento unifikovaný, ale flexibilní systém zjednodušuje výrobu, zvyšuje udržitelnost a snižuje náklady na realizaci i údržbu. Výsledkem jsou byty, které se vejdou do malého prostoru, ale nabízejí vysoký komfort, design i funkční kvalitu.

Projekt NOOX je součástí širšího 400metrů čtverečních velkého areálu na Bratislavské ulici, který studio KOGAA rozvíjí jako „živou laboratoř městského života.“ Součástí jsou ateliéry, espresso bar i galerie. KOGAA se dlouhodobě zaměřuje na adaptivní reuse (adaptivní znovuvyužití budov) a udržitelný rozvoj měst, přičemž NOOX představuje praktický výsledek těchto principů.

NOOX není jen architektonický experiment, ale ekonomický model, který se dá přizpůsobovat přenést do dalších měst i kontextů. Kombinuje nízké investiční vstupy, a vysokou efektivitu.

Projekt NOOX patří mezi nejlepší letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu. V létě odborná porota vybrala pětadvacet nejzajímavějších realizací, z nichž na podzim vzejdou finalisté a vítěz celé soutěže. NOOX je mezi nimi jako důkaz, že i malé, promyšlené projekty mohou mít velký dopad.

