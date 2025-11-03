Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek
V současné době banka odhaduje, že objem, ke kterému míří ke konci roku, bude na úrovni 435 miliard korun hypotečních úvěrů včetně úvěrů ze stavební spořitelny. A to včetně refinancování. „Bude to druhý nejúspěšnější rok v historii.“
Úrokové sazby hypoték se v posledních měsících stabilizovaly. Poslední známá průměrná sazba u českých bank byla podle hypomonitoru České bankovní asociace v září 4,52 procenta, stejná jako měsíc předtím. Rok a půl zpět byly úrokové sazby skoro šest procent.
Podle posledních údajů České bankovní asociace si lidé jen v září půjčili 30 miliard korun na hypotéky. „Bude to druhý nejlepší rok v historii, po roce 2021,“ říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky, která je dominantním hráčem trhu.
Mikrobytů bude přibývat, říká bankéř Zetek
„Dochází k určité stabilizaci úrokových sazeb, a to již od května. Na druhé straně, vidíme rekordní růst cen nemovitostí,“ konstatuje bankéř. Česká národní banka sama proklamuje, že chce úrokové sazby stabilizovat kvůli inflačním rizikům.
Podle Zetka nyní paradoxně existuje několik faktorů, které zvyšují poptávku po bydlení. „Stále působí odložená poptávka z minulých let. Lidé našetřili poměrně dost peněz,“ popisuje jeden důvod. Zároveň se zvyšují reálné mzdy, letos asi o čtyři a půl procenta. „Což je výborná zpráva. Je to nejrychlejší růst za posledních deset let.“ Což pomáhá zvyšující se poptávce po úvěrech na bydlení.
V ČSOB Hypoteční bance také zjistili, že téměř 55 procent klientů, kteří si berou půjčku, je do věku 36 let. „Což je velmi významné číslo.“ Tito klienti mohou dosáhnout i na takzvanou devadesátiprocentní hypotéku, což je právě zvýhodnění pro mladé. Mohou mít nižší vstupní částku. A ještě perlička, přibližně polovina žadatelů o půjčku jsou svobodní lidé.
Dotované hypotéky pro mladé rodiny, které chtějí podle předvolebních programů zavést hnutí ANO a SPD, by podle oslovených analytiků ke zlepšení dostupnosti bydlení nepomohly. Pouze by zvýšily poptávku na trhu, na kterém nyní není dostatek nemovitostí k prodeji. Bydlení by se tak naopak dále prodražovalo, uvedli. Podle nich je třeba nejdříve zrychlit výstavbu, překážkou by však mohla být plánovaná změna stavebního zákona.
Dotované hypotéky, které prosazuje ANO a SPD, dostupnost bydlení nezlepší, míní odborníci
Klíčovým faktorem pro stále vzrůstající zájem o hypotéky je možná fakt, že za posledních dvanáct měsíců zdražily byty o téměř čtrnáct procent. Domy o 8,7 procenta a pozemky o šest procent. Což vytváří situaci, že bydlení je čím dál tím hůře dostupné, nabídka není taková, jaká by mohla nebo měla být.
Na druhé straně, když „klienti“ vidí růst cen nemovitostí, spěchají s jejich pořízením. Lidé nevyčkávají, poptávají. Samozřejmě vidíme soustředění do velkých měst, tam je nejvyšší poptávka,“ uvádí Miroslav Zetek. Poptávka po hypotékách podle něj tak stále roste. Třeba i proto, že jsme na velmi nízkých hodnotách nezaměstnanosti.
Průměrná velikost hypotéky na trhu je 4,35 milionu korun, podobné číslo platí pro ČSOB Hypoteční banku. Vyšší hypotéky jsou standardně na energeticky úsporné budovy se štítky A nebo B, což jsou většinou developerské projekty. Průměrná hypotéka přitom byla před pěti lety 2,7 milionu korun.
Dalším výrazným trendem je přesun služeb do digitálního prostoru, což urychlila covidová léta. Banky nyní rychle rozvíjejí chytrá řešení. „Jsme jediní na trhu, kteří dokáží podepsat zástavní smlouvu s nejvyšší úrovní kvalifikace elektronického podpisu a odeslat ji na katastr,“ popisuje bankéř Zetek s tím, že hypotéku lze v zásadě uzavřít z obyváku. Banka v těchto případech poskytuje telefonickou podporu, aby se v tom „klienti neztratili“.
Miroslav Zetek byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizodu sledujte v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete také na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.
