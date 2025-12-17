Vláda Andreje Babiše půjde pro důvěru Sněmovny 13. ledna
O žádosti o vyslovení důvěry koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů budou poslanci jednat v úterý 13. ledna. Po dnešní schůzi organizačního výboru to uvedl předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Očekává se, že vláda důvěru získá.
Řádná schůze dolní komory začne v úterý 13. ledna v 11:00. Podle Okamury bude ještě před debatou o důvěře projednán návrh doporučení ministerstvu financí, aby vyplatilo volební příspěvky politickým stranám a hnutím, které v letošních sněmovních volbách získaly alespoň 1,5 procenta hlasů. Celková částka by podle něj měla přesáhnout půl miliardy korun.
Pohodlná stoosmička
Ústava ukládá nově jmenované vládě povinnost požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry do 30 dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v pondělí tohoto týdne. Předseda dolní komory musí žádost podle jednacího řádu zařadit na program nejbližší schůze pléna.
Aby vláda důvěru získala, musí pro ni hlasovat nadpoloviční většina přítomných poslanců. Koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje ve dvousetčlenné Sněmovně 108 hlasy. K samotnému hlasování je nutná účast minimálně 67 poslanců, v krajním případě by tak kabinetu stačilo 34 hlasů.
Organizační výbor tuto středu sestavil návrh programu lednové schůze v běžné struktuře, tedy podle pořadí předložení jednotlivých návrhů zákonů. O tom, které z nich budou projednávány přednostně, se koalice podle Okamury teprve dohodne.
Předpokládá se, že mezi prioritami budou čtyři zákony předložené vládními poslanci. Jde zejména o návrh na zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků, pětileté zmrazení platů vrcholných politiků a novelu stavebního zákona, která má zavést státní stavební správu a urychlit povolování výstavby, především bytové. Dalším bodem má být převod 7,9 miliardy korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny menším zdravotním pojišťovnám s cílem stabilizovat jejich financování.
Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Místopředseda ODS Martin Kupka však míní, že pouhé odmítnutí ETS 2 nemá fakticky žádný pozitivní dopad pro Česko.
Návrat „opozičních okének“
Předseda Sněmovny zároveň uvedl, že předpokládá obnovení pravidelného projednávání opozičních návrhů zákonů. „Chci začít dělat opoziční okénka, vůbec s tím nemám problém,“ řekl Okamura. Tato praxe fungovala na začátku minulého volebního období, později však byla přerušena v souvislosti s opozičními obstrukcemi.