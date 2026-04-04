Hnutí Duha zvažuje právní kroky vůči Macinkovi. Potrefená husa nejvíc kejhá, reagoval ministr

Petr Macinka
Hnutí Duha zváží právní kroky na ochranu dobrého jména kvůli výroku ministra zahraničí Petra Macinky, ve kterém předseda Motoristů v souvislosti s touto ekologickou organizací použil slovo terorismus. Hnutí tiskovou zprávou reagovalo na výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé) o zastavení dotací organizaci a následnou podporu, které se Turkovi dostalo od Macinky. Ten uvedl, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.

„Petr Macinka si jako ministr zahraničí nepochybně uvědomuje význam pojmu terorismus, který je jasně definován v trestním zákoníku. O to závažnější je, že jej ve své veřejné komunikaci používá pro nálepkování svých názorových oponentů, čímž jej rozmělňuje a přispívá k šíření strachu. Od člena vlády a představitele státu očekáváme odpovědnost, diplomatický přístup a věcnou, kultivovanou diskusi. Využívání podobné rétoriky považujeme v demokratickém právním státě za nepřijatelné. Vzhledem k nastalé situaci zvážíme právní kroky na ochranu našeho dobrého jména,“ uvedla ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.

„Potrefená husa nejvíc kejhá,“ komentoval reakci Duhy Macinka.

Chystá se demonstrace

Sympatizanty hnutí pozvala Lenhartová na demonstraci Přírodu škrtnout nenecháme 19. dubna. „Zveme všechny, kterým podobné chování politiků vadí, aby se k nám připojili. Pokus očerňovat nás, ekologickou nevládní organizaci, označováním za teroristy, zásadně odmítáme,“ uvedla.

Duha i další organizace v tiskové zprávě uvádějí, že statut vládního zmocněnce pro Green Deal i místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí Turkovi nedává pravomoc nad dotačními procesy. Turek se podle Lenhartové snaží zastrašovat před demonstrací. To Turek popřel. „Na příští období mají aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal.

Podle mluvčího sdružení Arnika Luboše Pavloviče Česko potřebuje kvalifikovanou diskusi o ochraně přírody, zdraví obyvatel a budoucnosti krajiny. Tu nelze vést v atmosféře zastrašování a nálepkování. „Ať už se se zástupci občanské společnosti politici shodnou nebo ne, profesionální a slušná debata je základním předpokladem dobrých rozhodnutí. Stále očekáváme, že představitelé státu budou s nevládními organizacemi komunikovat věcně a v souladu s pravidly, která pro grantová řízení platí,“ uvedl.

Ukrajinská stopa v Libyi? Report naznačuje útok dronem na ruskou „stínovou flotilu"

Ukrajinští specialisté měli zasáhnout ruský tanker
ČTK
nst
nst

Ukrajina má podle zjištění francouzských novinářů vojenskou přítomnost v Libyi a mohla stát za útokem na ruský plynový tanker Arctic Metagaz ve Středozemním moři. Informuje o tom web Euronews s odkazem na vyšetřování veřejnoprávní stanice RFI.

Podle dvou anonymních zdrojů v Libyi působí v zemi více než 200 ukrajinských důstojníků a specialistů. Část z nich je rozmístěna na letecké akademii v Misurátě, kde se nacházejí také turecké a italské jednotky, americké Africké velení i britské zpravodajské centrum.

Ukrajinci mají podle těchto informací i druhou základnu v přístavním městě Ezzawiya, zhruba 50 kilometrů severně od Tripolisu. Ta je plně vybavena pro nasazení vzdušných i námořních dronů. Areál, který jim poskytla vláda premiéra Abdalhamída Dbeiby, má přímý přístup k moři a byl loni na podzim opevněn a technicky vybaven.

Dohoda mezi Kyjevem a Tripolisem podle RFI vznikla na žádost ukrajinského vojenského atašé v Alžírsku Andrije Bajuka. Ukrajinští specialisté měli výměnou školit libyjskou armádu, zejména v oblasti dronů. V dlouhodobém horizontu dohoda počítá také s dodávkami zbraní a investicemi do libyjského ropného sektoru.

Ukrajina ani libyjská vláda na dotazy novinářů nereagovaly.

Útok na ruský tanker

Moskva 4. března 2026 obvinila Ukrajinu a britské bezpečnostní služby z útoku na tanker Arctic Metagaz, který vyplul s nákladem zkapalněného zemního plynu směrem do egyptského Port Saidu. Plavidlo patří do takzvané „stínové flotily“.

Podle informací RFI byl tanker zasažen autonomním námořním dronem typu Magura V5, vyvinutým Ukrajinou. Dron zasáhl strojovnu, která se následně zaplavila vodou, a loď tak vyřadil z provozu. Ukrajinské úřady se k útoku nevyjádřily.

Na palubě se údajně nacházelo 60 tisíc tun zemního plynu. Po evakuaci posádky maltskými úřady se poškozené plavidlo začalo přesouvat směrem k Libyi, která rozhodla o jeho odtažení do přístavu. Operace se však nezdařila – tanker se utrhl z vlečného lana a zůstal driftovat na moři.

Podle RFI nejde o ojedinělý incident. Už loni v prosinci měl být ve Středozemním moři podobným způsobem zasažen tanker Qendil, rovněž patřící do ruské „stínové flotily“. I tehdy měl být použit námořní dron vypuštěný z oblasti Misuráty.

Zpráva označuje tyto útoky za bezprecedentní ve Středozemním moři, přestože ukrajinská armáda již dříve úspěšně nasazovala námořní drony proti cílům v Černém moři.

Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit

Michal Nosek
nos

Víra jako tichá jistota, která se nevnucuje, ale žije. Moderátor Marek Eben v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou přibližuje, proč se obrací k Bohu ve stresu, jak vnímá manželství po desítkách let i proč by náboženství nikdy nemělo být nátlakem.

Hostem velikonočního Arcipodcastu byl Marek Eben, který dlouhodobě patří mezi klidné a vyrovnané osobnosti české veřejné scény. Jak sám přiznává, za tímto vystupováním stojí i víra, která je pro něj přirozenou součástí života i práce.

„Víra je obrovská pomoc, protože například na koho jiného se obrátit, když ubíhají poslední vteřiny před přímým přenosem. To nepomůže žádné ezo zaříkávání, ale každý řekne: Pane Bože, zachraň mě,“ popisuje.

Marek Eben, Arci Podcast Newstream

Právě ve vypjatých situacích se podle něj ukazuje, jak hluboko je víra v člověku zakořeněná. Eben říká, že modlitba je pro něj zcela přirozená a často i velmi osobní. „Modlitba vlastními slovy se mi mnohokrát osvědčila a předchází prakticky i každé důležité pracovní aktivitě.“

Jeho víra přitom není okázalá ani demonstrativní. Naopak zdůrazňuje, že důležitější než o víře mluvit je víru žít. „Je lepší tak žít a příliš to nepropagovat. Modlitba nemá nikoho obtěžovat. Má být nenásilná a hluboká,“ říká. Podle něj by náboženství nikdy nemělo působit jako tlak. Víra má být svobodná a autentická.

Velký vliv na jeho přístup měla rodina, kde víru vnímal jako přirozenou součást každodenního života. Právě tato zkušenost mu pomáhá zvládat i těžké situace, jako jsou nemoci nebo nečekané životní zkoušky.

„Já bych sám se sebou žít nedokázal“

Otevřeně mluví také o svém dlouholetém manželství. Bez idealizace, ale s pokorou. „I naše manželství si prošlo nelehkými zkouškami, ale trvá. Rozhodující je míra tolerance. Každý máme své nesnesitelné koutky. Já bych sám se sebou žít nedokázal,“ říká. S nadhledem dodává, že velký podíl na fungování vztahu má jeho žena Markéta. „Větší podíl na spokojenosti vztahu má manželka. Že se to daří, je dar.“

Zároveň připomíná, že žádný vztah není dokonalý. „I v našem manželství jsou střety, hlavně ať si nás nikdo neidealizuje. Dokonalost neexistuje a tolerance je nezbytná.“

Pokud jde o samotnou víru, Eben nepopisuje žádné dramatické zvraty. Jeho víra je spíše tichá a stabilní. „Žádné velké skoky nepociťuji, ale určitě je stále mou nedílnou součástí.“

Střízlivě se dívá i na církev jako instituci. „Církev je instituce se vším dobrým i špatným. Jsou v ní lidé s chybami i přednostmi. Lidé chybující jsou.“

Připomíná také význam Desatera jako základního životního kompasu. A i když se víra v prostředí showbyznysu příliš „nenosí“, jeho zkušenost je jiná. „Mně to život nikdy nekomplikovalo.“

Z jeho slov tak vystupuje obraz víry, která není okázalá ani hlasitá, ale pevná, klidná a hluboká – víry, která se nevnucuje, ale v pravý moment dokáže být oporou.

