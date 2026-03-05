USA se zlobí. Česko riskuje propad mezi státy s nejnižšími výdaji na obranu v NATO, varoval americký velvyslanec
Pokud zůstane návrh českého rozpočtu na letošní rok beze změny, může se Česko podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka zařadit mezi země NATO s nejnižšími obrannými výdaji v poměru k HDP. Podle něj by to mohlo ohrozit plnění aliančních závazků i budování schopností české armády.
Česko podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka riskuje, že se zařadí mezi státy s nejnižšími výdaji na obranu v rámci NATO. Uvedl to na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, kde upozornil, že návrh českého státního rozpočtu pro letošní rok počítá s výdaji, které mohou být z pohledu aliance nedostatečné.
Merrick připomněl, že členské státy NATO se loni dohodly na postupném zvýšení obranných výdajů až na 3,5 procenta HDP do roku 2035. Dalších 1,5 procenta HDP by měly tvořit související nevojenské investice, například do infrastruktury či bezpečnostních technologií.
„Nejde o požadavek Spojených států ani o podpis jedné vlády, který může další vláda zrušit. Je to dohoda mezi suverénními spojenci, kteří se navzájem spoléhají na svou připravenost,“ zdůraznil velvyslanec.
Vláda premiéra Petra Fialy loni schválila plán, podle něhož by se české obranné výdaje měly postupně zvyšovat o 0,2 procenta HDP ročně až na tři procenta do roku 2030. Opoziční lídr Andrej Babiš však nedávno uvedl, že Česko by podle něj nemělo směřovat k výdajům ve výši 3,5 procenta HDP. „Naší prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl serveru Deník.cz.
Podle Merricka přitom v současné bezpečnostní situaci neexistuje účinnější nástroj kolektivní obrany než NATO. Vedle známého pátého článku alianční smlouvy o společné obraně připomněl také článek třetí, který zavazuje jednotlivé státy k budování vlastních obranných schopností. „Češi podle průzkumů NATO důvěřují. Tuto důvěru ale musí podpořit reálné schopnosti a odhodlání,“ uvedl.
Podle odhadů by základní obranné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2026 mohly činit zhruba 1,8 procenta HDP. To je podle Merricka výrazně méně než závazky přijaté na aliančním summitu a zároveň méně než v loňském roce. Česko by se tak mohlo zařadit mezi státy s nejnižšími výdaji v alianci a zároveň by vykazovalo negativní trend oproti ostatním partnerům.
Celkové výdaje na obranu by letos podle návrhu vlády měly dosáhnout přibližně 185 miliard korun. Samotné ministerstvo obrany má hospodařit s částkou 154,8 miliardy korun, dalších zhruba 30 miliard má jít na obranné projekty z jiných kapitol státního rozpočtu. Podle makroekonomické predikce z ledna by tak celkové výdaje měly odpovídat zhruba 2,07 procenta HDP.