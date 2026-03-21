Česko se připojilo k výzvě na ochranu Hormuzského průlivu. Podpořilo tlak na Írán
Česká republika se spolu s dalšími státy přidala ke společnému prohlášení, které vyzývá Írán k ukončení útoků a zajištění bezpečné plavby v Hormuzském průlivu. Klíčová dopravní tepna pro světovou ropu je kvůli napětí v regionu výrazně ohrožena.
Česko se v pátek zařadilo mezi více než desítku zemí, které podpořily společné prohlášení k situaci v Hormuzském průlivu. Dokument zdůrazňuje nutnost zachovat bezpečnost jedné z nejdůležitějších námořních tras na světě a vyzývá Írán, aby okamžitě zastavil útoky i další kroky vedoucí k omezení lodní dopravy.
Podle českého ministerstva zahraničí jde o potvrzení dlouhodobých postojů i solidarity se spojenci. Zároveň tím Česko hájí své vlastní zájmy, zejména v oblasti energetické bezpečnosti a stability dodávek.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem dramaticky eskaluje. Po balistických útocích na Rijád zazněla dosud nejtvrdší slova. Pokud Teherán nepřestane, může následovat vojenská odpověď. Region, který se ještě nedávno pokoušel o diplomatické uvolnění vztahů, se ocitá na prahu otevřeného konfliktu s potenciálně globálními dopady.
Napětí v oblasti výrazně vzrostlo po nedávných izraelsko-amerických úderech, na které Teherán reagoval omezením provozu v průlivu. Ten je přitom zásadní pro globální obchod s ropou a plynem – ještě před eskalací jím procházela zhruba pětina světových dodávek ropy.
Signatáři prohlášení upozorňují na riziko další eskalace a vyzývají nejen k ukončení útoků na lodní dopravu, ale i k zastavení zásahů proti civilní infrastruktuře včetně energetických zařízení. Dokument má politický charakter a nepočítá s přímým vojenským zapojením.
Evropa dramaticky zvyšuje dovoz zbraní. Na region, kde žije jen sedm procent světové populace, připadá už třetina globálních dodávek – a nejvíce z toho těží Spojené státy.
Do debaty se vložil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že odpovědnost za ochranu průlivu by měly nést především země, jež ho aktivně využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, pokud o to budou požádány.