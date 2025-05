„Hlupák, co nemá ponětí“. Trump se opět pustil do šéfa Fedu Powella

Americký prezident Donald Trump znovu kritizoval šéfa centrální banky (Fed). Učinil tak den poté, co banka ponechala úrokové sazby beze změny. Podle sdělení amerického prezidenta, který se netají přáním, aby sazby byly nižší, je Jerome Powell hlupák.

„Jerome Powell je hlupák, co nemá ponětí,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social s dodatkem, že jinak má šéfa Fedu rád. Na Powella, kterého do funkce ve svém prvním volebním období sám jmenoval, prezident zaútočil v minulosti už vícekrát. Označoval ho za „ztroskotance“ nebo „pana Příliš pozdě“.

Fed ponechal ve středu základní úrokovou sazbu beze změny ve vysokém pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Jeho šéf to zdůvodnil možným nárůstem inflace a nezaměstnanosti. Na dotaz, zda banka vůbec bude letos sazby snižovat, odpověděl, že bude potřeba počkat, jak se situace vyvine.

Trump argumentuje, že ve prospěch nižších sazeb mluví klesající ceny energií. Inflaci nebo zvyšování jiných nákladů v důsledku své celní politiky zpochybňuje.

