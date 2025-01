Von der Leyenová reaguje na Trumpa: Pařížská klimatická dohoda je nejlepší nadějí pro lidstvo

Pařížská klimatická dohoda zůstává nadále nejlepší nadějí pro celé lidstvo, uvedla na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nový americký prezident Donald Trump, který se ujal v pondělí funkce, oznámil, že jeho země od klimatické dohody z roku 2015, která je mezinárodním paktem o boji proti globálnímu oteplování, odstupuje.

„Evropa bude udržovat stejný směr a bude pokračovat ve spolupráci se všemi národy, které chtějí chránit přírodu a zastavit globální oteplování,“ prohlásila šéfka unijní exekutivy.

Podle von der Leyenové je Evropská unie připravena jednat se Spojenými státy. „Naší první prioritou bude včas se zapojit, diskutovat o společných zájmech a být připraveni vyjednávat. Budeme pragmatičtí, ale vždy budeme stát za našimi zásadami. Chránit naše zájmy a prosazovat naše hodnoty – to je evropský způsob,“ uvedla šéfka EK.

Evropská unie očekávala první kroky nového amerického vůdce s obavami, zejména pokud jde o podporu pro Ukrajinu či hospodářskou oblast. Trump se netajil tím, že by finance pro zemi, která se již téměř tři roky brání ruské agresi, zásadně omezil. Další nejistotou jsou rovněž vyhlídky na vyšší americká cla na veškeré příchozí zboží.

