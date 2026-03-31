newstream.cz Money Kolik vydělává prezident ve válce? Zelenskyj ukázal příjmy své rodiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.

Samotný prezidentský plat činil 336 tisíc hřiven ročně, tedy přibližně 28 tisíc hřiven měsíčně (asi 13 660 korun). Významnou část celkových příjmů však tvořily jiné zdroje. Největší položkou byl výnos ze státních dluhopisů, který dosáhl téměř 8,4 milionu hřiven. Další příjmy plynuly z úroků z bankovních úspor a z pronájmu nemovitostí.

O rok dříve, tedy předloni, Zelenskyj s rodinou vydělali 15,286 milionu hřiven, což tehdy odpovídalo zhruba 8,5 milionu korun. Součástí této částky byl i příjem ze splacených státních dluhopisů ve výši 8,6 milionu hřiven. Tyto údaje tehdy zveřejnila prezidentská kancelář.

Zelenskyj se dlouhodobě staví za transparentnost majetkových přiznání. V září 2023 vetoval zákon, který měl na rok utajit majetková přiznání veřejných činitelů. „Majetková přiznání by měla být otevřená. A to okamžitě. Ne až za rok,“ uvedl tehdy na síti X. Podle něj musí být registr přístupný bez odkladu.

Moneta Money Bank

Moneta zdražuje hypotéky. Reaguje na geopolitické napětí a mění sazby

Money

Hypotéky u Monety zdraží. Banka reaguje na napětí ve světě a jeho dopady na finanční trhy a od začátku dubna upraví úrokové sazby. Klienti ale mají ještě krátké okno, kdy mohou získat stávající výhodnější podmínky.

nst

Přečíst článek

Kritici zákona, včetně protikorupčních aktivistů a opozičních politiků, varovali, že by opatření zmařilo hlavní smysl přiznání – tedy kontrolu a odpovědnost veřejných činitelů. Petici vyzývající k vetu během několika dní podepsaly desítky tisíc lidí.

Důraz na transparentnost podporují i mezinárodní instituce. Mezinárodní měnový fond označil obnovení povinných majetkových přiznání, která byla po začátku ruské invaze v únoru 2022 pozastavena, za jednu z podmínek pro vyplacení části finanční pomoci Ukrajině. Boj proti korupci je zároveň klíčovým kritériem pro vstup země do Evropské unie.

Související

Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček: Když podnikáte, nikdy nemáte volno

Petr Syrůček
Smarty.cz - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“

Dobrá sluchátka jsou tedy základ, předpokládám.

Sluchátka s potlačením okolního hluku jsou pro mě naprostá nezbytnost. Mám nové AirPody Pro. Jsem klasický jablíčkář, od Applu mám většinu věcí. Ale nebylo tomu tak vždycky. Když jsme začínali s prodejem Applu v roce 2012 a šel jsem do té tehdy miniaturní kanceláře, kterou tu mělo zastoupení Applu pronajatou, přišel jsem s telefonem HTC. Když jsme měli mítinky partnerů, všichni na mě koukali jako na vyvrhela, byl jsem jediný. Ale i dneska jsem asi jediný, kdo tam nemá Apple Watch.

Koukám, že máte klasiku. Neměříte se?

Vždycky říkám, že až Apple udělá opravdu hodinky, hned si je hned pořídím. Ale hodinky jsou prostě kulaté, pardon. Na sport používám Garminy, ale jinak ne. Navíc většinu času v kanceláři jsem u počítače, takže nepotřebuju další display. Hodně lidí překvapuje, když tu třeba máme schůzku deseti lidí a já přijdu jen s papírem a tužkou. Ostatní si většinou otevřou notebooky a najednou nevíte, co kdo vlastně dělá.

Řídíte velkou firmu, takže jste v kanceláři pořád? Nebo si nosíte práci i domů?

Když podnikáte, vlastně nikdy nemáte volno. Nikdy nemůžete říct: Teď nemakám. Na druhou stranu už to není tak, jako když mi bylo třicet. To jsem se nezastavil. Teď to mám spíš tak, že všechno, co potřebuju udělat, se snažím udělat v kanceláři a domu to moc nenosit. Ale jasně, mám tam notebook a takové ty mechanické věci jako potvrzování faktur můžu odbavit i z domova.

Role CEO v současné době zahrnuje tuny věcí od strategií přes marketing až po operativu a někdy i řešení nejbanálnějších problémů. Jak si to vnitřně dělíte?

Ono to nejde moc dělit. Těžko můžete říct, že ráno od osmi budete mít operativu, pak od dvou do čtyř kreativní přemýšlení nad strategií a podobně. Mozek funguje na mnoha úrovních, nikdy žádnou nevypnete, jen třeba aktuálně běží méně než ta, kterou vnímáte. Nikdy nebude fungovat to, když si řeknete, že teď něco vymyslíte. Z toho nikdy nic nebylo. Takže třeba já osobně chodím plavat, u toho mě napadne hodně věcí. Uvolníte se, nemůžete nic poslouchat, je tam to zvláštní ticho a šum. Ideální pro hlubší zamyšlení.

A jaký typ šéfa jste? Co jsou vaše priority?

To se musíme vrátit roky zpět. Když jsem začínal prodávat mobily, byli jsme dva. Kolega  spolužák z VŠE Kamil Vacek byl TEN obchodník a marketér a já se věnoval všemu ostatnímu. Operativa, finance, logistika, vývoj. Jin a jang. Doplňovali jsme se. Zároveň jsem se toho za těch dvanáct společných let hodně naučil. Pak jsme se rozdělili. On chtěl dělat velkoobchod, já retail. Ale najednou jsem v tom byl sám, takže jsem musel zastat všechno. Protože ty části nemohou fungovat samostatně. Dneska na to už mám naštěstí lidi, kteří v těch jednotlivých věcech jsou lepší než já.

Takže vaše role je již spíše dohlížitelská?

Za těch víc než 25 let podnikání už máte schopnost toho celkového pohledu. Takže ano, spíš koordinuju. Ale umím vstoupit do nějaké konkrétní věci, když vidím, že ji moje zkušenost může urychlit. Dříve jsem také chodil na všechny schůzky s partnery, domluvili jsme deal a já šel zpět do kanclu a exekuoval to. Dneska na schůzky chodím sice pořád, ale spíš proto, že se s partnery dlouhodobě známe. Uděláme nějakou rámcovou dohodu, ale pro mě to tím končí, detaily již řeší jiní.

Jak se vyvíjel byznys Smarty.cz a jak jej ovlivnila akvizice gamingového řetězce JRC? Máme očekávat zdražení počítačů kvůli růstům cen pamětí a čipů? A jak se proměňuje Apple univerzum? Přečtěte si rozhovor se zakladatelem Smarty.cz v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Petr Syrůček

Zakladatel a majitel skupiny Smarty, do které patří e-shop s elektronikou smarty.cz, Apple Premium Reseller iWant a gamingový řetězec JRC. Podnikat začal již na přelomu tisíciletí, když spolu se spolužákem Kamilem Vackem založil společnost Kiboon Electronics, která do Česka začala dovážet značku Samsung a HTC do CEE.

Související

Obálka Newstream CLUB 11

Vychází jarní magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce. Tématem je soukromí

Enjoy

nst

Přečíst článek

Fed drží kurz. Kvůli Íránu zatím sazby měnit nebude

Měnová politika Spojených států je momentálně v dobré pozici a centrální banka USA (Fed) může vyčkávat, jak se situace kolem války v Íránu projeví v ekonomice a inflaci. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Fedu Jerome Powell při přednášce pro studenty makroekonomie na Harvardově univerzitě. Dodal, že centrální banka obvykle přehlíží krátkodobé šoky, například ty způsobené růstem cen ropy, a nyní je podle něj možné nejdříve sledovat, jak se situace vyvine, než bude potřeba zasáhnout.

Konflikt v Íránu vstupuje do pátého týdne a ceny benzinu v USA stoupají v průměru ke čtyřem dolarům za galon (zhruba 25 korun za litr). Fed tak čelí potenciálnímu napětí mezi svými dvěma cíli - plnou zaměstnaností a stabilitou cen. Powell upozornil, že inflace se zatím jeví jako dobře ukotvená, což znamená, že se neočekává prudký růst cen a inflace se dlouhodobě drží kolem cíle centrální banky. Zároveň ale přiznal, že v budoucnu, až budou známy přesnější ekonomické dopady, bude nutné zvažovat, jak na situaci reagovat.

Powell zdůraznil, že Fed nemá nástroje, které by měly okamžitý účinek při energetických šocích, jako je například válka na Blízkém východě. Podle něj tyto šoky obvykle přicházejí a odcházejí rychle, zatímco měnová politika působí s výrazným zpožděním a její efekt se projeví až v delším časovém horizontu.

Cílem Fedu zůstává udržet inflaci na trvale udržitelné úrovni kolem dvou procent, což se podle Powella podařilo téměř dosáhnout ke konci roku 2024.

Powell připomněl také vliv cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která dočasně zvýšila inflaci až ke třem procentům. Fed od začátku považuje tento nárůst za jednorázový efekt a podle Powella je nyní inflace opět na cestě k postupnému zpomalení.

stavební spoření

Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték

Money

I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Nezávislost Fed

Powell zároveň zdůraznil význam politické nezávislosti Fedu. „Je důležité, aby centrální banka reagovala podle ekonomických potřeb, a ne podle politických tlaků,“ uvedl. Dodal, že šéf Fedu by měl vždy pracovat nestranně a být schopen pokračovat ve své roli bez ohledu na to, která politická strana je u moci. Powella Trump opakovaně kritizoval za to, že Fed nesnižuje základní úrokové sazby dostatečně rychle, jak by chtěl.

Fed na začátku tohoto měsíce ponechal svoji základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 3,5 procenta až 3,75 procenta. Po zasedání Powell na tiskové konferenci uvedl, že by chtěl nejdříve vidět, jak ustupuje inflace způsobená cly, než se začne zabývat otázkou, zda by centrální banka měla ignorovat případný růst cen vyvolaný válkou v Íránu, nebo na něj reagovat zpřísněním měnové politiky, aby zabránila zrychlení inflace.

Související

Doporučujeme