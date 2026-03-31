Kolik vydělává prezident ve válce? Zelenskyj ukázal příjmy své rodiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.
Samotný prezidentský plat činil 336 tisíc hřiven ročně, tedy přibližně 28 tisíc hřiven měsíčně (asi 13 660 korun). Významnou část celkových příjmů však tvořily jiné zdroje. Největší položkou byl výnos ze státních dluhopisů, který dosáhl téměř 8,4 milionu hřiven. Další příjmy plynuly z úroků z bankovních úspor a z pronájmu nemovitostí.
O rok dříve, tedy předloni, Zelenskyj s rodinou vydělali 15,286 milionu hřiven, což tehdy odpovídalo zhruba 8,5 milionu korun. Součástí této částky byl i příjem ze splacených státních dluhopisů ve výši 8,6 milionu hřiven. Tyto údaje tehdy zveřejnila prezidentská kancelář.
Zelenskyj se dlouhodobě staví za transparentnost majetkových přiznání. V září 2023 vetoval zákon, který měl na rok utajit majetková přiznání veřejných činitelů. „Majetková přiznání by měla být otevřená. A to okamžitě. Ne až za rok,“ uvedl tehdy na síti X. Podle něj musí být registr přístupný bez odkladu.
I vetoed the asset declarations law which would have delayed their disclosure.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2023
The reason is clear: declarations must be fully revealed. Right now. Not in a year. The register must be opened right now.
This key amendment must be made before the law can be passed again. Swiftly. pic.twitter.com/E4A0E2fAVP
Kritici zákona, včetně protikorupčních aktivistů a opozičních politiků, varovali, že by opatření zmařilo hlavní smysl přiznání – tedy kontrolu a odpovědnost veřejných činitelů. Petici vyzývající k vetu během několika dní podepsaly desítky tisíc lidí.
Důraz na transparentnost podporují i mezinárodní instituce. Mezinárodní měnový fond označil obnovení povinných majetkových přiznání, která byla po začátku ruské invaze v únoru 2022 pozastavena, za jednu z podmínek pro vyplacení části finanční pomoci Ukrajině. Boj proti korupci je zároveň klíčovým kritériem pro vstup země do Evropské unie.
