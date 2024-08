Lukáš Kovanda: Zřejmě slušný byznys. Francie dováží víc ruského plynu než Maďarsko

Francie letos dováží více ruského plynu než Maďarsko. V prvním letošním pololetí dramaticky navýšila objem dovozu ruského plynu, meziročně o více než 100 procent.

Dovezla jej 4,4 miliardy metrů krychlových. Loni to ve stejném období roky byly jen zhruba dvě miliardy kubíků. A zatímco Francie takto navyšovala dovoz plynu z Ruska, poklesl letos v podstatě v odpovídající míře její dovoz téže suroviny ze Spojených států, Angoly, Kamerunu, Egypta a Nigérie.

Maďarsko, označované za největšího spojence Ruska v EU, loni dovezlo přibližně 5,5 miliardy metrů krychlových plynu z Ruska. Z toho nějaké 4,5 miliardy černomořským potrubím TurkStream a zhruba miliardu plynovodním tranzitem přes Ukrajinu. To znamená, že maďarský dovoz ruského plynu alespoň částečně dává na tranzitních poplatcích vydělávat Ukrajině, což se o francouzském dovozu ruského plynu říci samozřejmě nedá, neboť se cele uskutečňuje námořní cestou.

Francie ruský plyn, který získává zkapalněný, evidentně zhusta přeprodává Belgii, kam již proudí plynovody. Jde zjevně o výnosný obchod, neboť ruský plyn je v určité slevě, kvůli reputační újmě, jež souvisí s obchodováním s ním. Ta ale Francii zjevně příliš netrápí.

Země EU, tedy nejen Francie, letos v prvním pololetí navýšily svůj dovoz zkapalněného ruského plynu meziročně o sedm procent, vyplývá dále z dat americké neziskové organizace Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

