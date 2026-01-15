Babiš uvedl, jakou práci má vykonávat Turek coby vládní zmocněnec pro klima

Nový magazín právě vychází!

Vládní zmocněnec pro klima Filip Turek nebude podle premiéra Andreje Babiše přímo řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí ani se podílet na jeho správním rozhodování. Funkce má mít politicko-koordinační charakter a Turek se má zapojit především do jednání o emisních povolenkách na úrovni Evropské unie.

Čestný prezident Motoristů Filip Turek nebude jako vládní zmocněnec pro klima podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přímo řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí a nebude se podílet na správním rozhodování úřadu. Babiš to uvedl při interpelacích ve Sněmovně na dotaz spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské (za Piráty). Činnost zmocněnce bude Turek vykonávat na základě dohody, odpovídat se bude vládě, řekl premiér.

Turek, jehož prezident Petr Pavel kvůli kontroverzním postojům a výrokům odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, nebude mít podle vicepremiéra a prozatímního šéfa úřadu Petra Macinky (Motoristé) žádné podřízené na ministerstvu. To mu ale zajistí zázemí a bude hradit náklady na jeho cesty. Právní vztah poslance Turka k ministerstvu je zatím v řešení, je připraven být zmocněncem klidně zadarmo, řekl poslancům Macinka na dotaz bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Střet zájmů vyloučil.

Babiš uvedl, že pozice zmocněnce bude mít politicko-koordinační charakter. „Zmocněnec nebude přímo řídit výkon práce zaměstnanců ministerstva a nebude se podílet na správním rozhodování,“ řekl premiér. Funkce zmocněnce je podle Babiše v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu pozicí politickou, nikoli státně mocenskou.

Babiš: Turek je kompetentní

Turek se má podle premiéra podílet na jednání v rámci EU o emisních povolenkách. Turek byl europoslanec, problematiku ovládá, míní Babiš. „Je kompetentní, je jazykově vybavený, má kontakty v Evropském parlamentu,“ řekl o Turkovi ministerský předseda. Turek podle něj bude vykonávat práci zmocněnce na základě dohody a Úřadu vlády ČR s tím nevzniknou žádné náklady.

„Pan zmocněnec nebude mít žádné podřízené, ale ministerstvo mu zajistí ten nezbytný servis pro výkon jeho funkce prostřednictvím svých stávajících zaměstnanců,“ řekl poslancům Macinka. Podle něj pozice zmocněnce není pro Turka žádná politická trafika. „Je připraven podílet se na rušení těch šílených fanatických zelených politik a na zachraňování prosperity české veřejnosti, českých občanů, klidně i zadarmo,“ ujišťoval poslance ministr.

„Náplní Turkovy práce bude jistá koordinace, možná nějaké vyjednávání,“ uvedl Macinka. Turek podle něj nebude rozhodovat a nebude nikoho úkolovat, ale může dávat doporučení ministrovi nebo vládě, aby učinili nějaká rozhodnutí.

Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. „V tuhle chvíli pan Turek žádnou smlouvu s ministerstvem nemá,“ uvedl Macinka.

Pokud by Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, řekl profesor ústavního práva Jan Kysela. Sporné je to podle něj u dohody o pracovní činnosti. Podle Marie Zámečníkové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity zákony počítají také s možností až čtvrtmilionové pokuty.

„My samozřejmě nejsme pitomí a víme, že nic takového nastat nemůže, a nenastane,“ uvedl Macinka k případnému střetu zájmů poslance Turka jako zaměstnance ministerstva.

Prezident Pavel podle Macinky, který byl hlavou státu jmenován také ministrem zahraničí, ´trošku kreativním způsobem´ přistupuje k naplňování příslušného článku ústavy. „Bojuje nějakou svoji svatou válku o ministerstvo životního prostředí. Třeba se to v průběhu času změní,“ uvedl Macinka. Než se tak stane, Turek zůstane zmocněncem a Macinka ministrem, dodal.

Zlatá horečka centrálních bank: Polsko míří k 700 tunám

Zlato
iStock
ČTK
ČTK

Polská centrální banka byla v loňském roce největším kupcem zlata mezi centrálním bankami a v nákupech tohoto kovu hodlá pokračovat. Uvedl to guvernér banky Adam Glapiński. Zlaté rezervy banky podle něj na konci loňského roku činily 550 tun a v plánu je jejich zvýšení na 700 tun. Informuje o tom agentura Reuters.

Silná poptávka ze strany centrálních bank už delší dobu přispívá k výraznému růstu cen zlata. Česká národní banka (ČNB) minulý týden oznámila, že za loňský rok nakoupila 20,4 tuny zlata. V rezervách ho tak na konci roku měla rekordních 71,6 tuny. Do do roku 2028 plánuje ČNB zvýšit zlaté rezervy na 100 tun.

Cena zlata tento týden poprvé překročila hranici 4600 dolarů (přes 96 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Za celý loňský rok se zvýšila o 64 procent. Kromě pokračujících nákupů ze strany centrálních bank přispěly k růstu ceny zlata i nižší úrokové sazby, geopolitické napětí a slabší kurz dolaru.

Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v období nejistoty. Nízké úrokové sazby jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar pak snižuje ceny zlata a dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.

Stanislav Šulc: Čím hůř, tím vlastně líp. Alespoň pro zlato

Názory

Míra nejistoty v mezinárodních vztazích je tak vysoká, že ceny drahých kovů rostou do absurdních výšin. Zlato, a ještě více stříbro se v posledních měsících chovají jako nejvíce spekulativní aktiva. Přitom důvody pro budoucí pokles jsou zatím v nedohlednu. Protože platí, že čím hůř, tím lépe právě pro cenné kovy. Zachvějí se hranice 5000 dolarů či 100 tisíc korun za trojskou unci?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Investice za 19 milionů eur. Evropské sodíkové baterie se budou vyrábět v Kolíně

Areál Lučebních závodů Draslovka
ČTK
nst
nst

Švédský výrobce sodíkových baterií Altris a chemická společnost Draslovka uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je vybudovat první plně evropský dodavatelský řetězec pro katody sodíkových baterií. Součástí dohody je investice Draslovky ve výši 19,3 milionu eur do společnosti Altris a společný rozvoj integrované výroby aktivního materiálu sodíkových bateriových katod.

Výroba tohoto materiálu má probíhat v závodě Draslovky v Kolíně, kde bude upravena stávající výrobní linka. Po jejím spuštění by měla mít roční kapacitu až 350 tun aktivního katodového materiálu, což podle firem odpovídá výrobě sodíkových bateriových článků o kapacitě zhruba 175 megawatthodin. Celý výrobní proces má zůstat pod evropskou kontrolou.

Draslovka se bude na projektu podílet především financováním přestavby výrobní linky, zatímco Altris získá dlouhodobý přístup k výrobním kapacitám, licencím a procesnímu know-how. Práce na úpravě linky již podle společností začaly, její uvedení do provozu je plánováno na konec třetího nebo začátek čtvrtého čtvrtletí roku 2026.

Partnerství přichází v době, kdy se Evropa snaží omezit závislost na dovozu surovin a technologií pro výrobu baterií, zejména v oblasti lithia. Sodíkové baterie mají představovat doplňkovou technologii, která může být pro některé aplikace vhodnější a méně závislá na kritických surovinách. Výroba v Kolíně má vytvořit základ pro evropskou alternativu k dosud převážně asijským dodavatelským řetězcům.

Konec spolupráce s USA

Spolupráce navazuje na dřívější aktivity Draslovky v oblasti sodíkových baterií. Původní partner firmy, americká společnost Natron Energy, ukončila svou činnost. Díky dohodě s Altrisem by první dodávky klíčových komponent pro čistě evropské sodíkové baterie z Kolína měly proběhnout ještě v roce 2026.

Altris je švédská technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu vlastního patentovaného katodového materiálu pro sodíkové baterie, mimo jiné s podporou investorů z automobilového, logistického a energetického sektoru. Draslovka je mezinárodní chemická skupina se sídlem v Česku, působící v oblasti specializovaných chemikálií a technologií, která se v posledních letech zaměřuje také na vývoj a výrobu aktivních materiálů pro sodíkové baterie.

