Babiš uvedl, jakou práci má vykonávat Turek coby vládní zmocněnec pro klima
Vládní zmocněnec pro klima Filip Turek nebude podle premiéra Andreje Babiše přímo řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí ani se podílet na jeho správním rozhodování. Funkce má mít politicko-koordinační charakter a Turek se má zapojit především do jednání o emisních povolenkách na úrovni Evropské unie.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek nebude jako vládní zmocněnec pro klima podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přímo řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí a nebude se podílet na správním rozhodování úřadu. Babiš to uvedl při interpelacích ve Sněmovně na dotaz spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské (za Piráty). Činnost zmocněnce bude Turek vykonávat na základě dohody, odpovídat se bude vládě, řekl premiér.
Turek, jehož prezident Petr Pavel kvůli kontroverzním postojům a výrokům odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, nebude mít podle vicepremiéra a prozatímního šéfa úřadu Petra Macinky (Motoristé) žádné podřízené na ministerstvu. To mu ale zajistí zázemí a bude hradit náklady na jeho cesty. Právní vztah poslance Turka k ministerstvu je zatím v řešení, je připraven být zmocněncem klidně zadarmo, řekl poslancům Macinka na dotaz bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Střet zájmů vyloučil.
Babiš uvedl, že pozice zmocněnce bude mít politicko-koordinační charakter. „Zmocněnec nebude přímo řídit výkon práce zaměstnanců ministerstva a nebude se podílet na správním rozhodování,“ řekl premiér. Funkce zmocněnce je podle Babiše v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu pozicí politickou, nikoli státně mocenskou.
Babiš: Turek je kompetentní
Turek se má podle premiéra podílet na jednání v rámci EU o emisních povolenkách. Turek byl europoslanec, problematiku ovládá, míní Babiš. „Je kompetentní, je jazykově vybavený, má kontakty v Evropském parlamentu,“ řekl o Turkovi ministerský předseda. Turek podle něj bude vykonávat práci zmocněnce na základě dohody a Úřadu vlády ČR s tím nevzniknou žádné náklady.
„Pan zmocněnec nebude mít žádné podřízené, ale ministerstvo mu zajistí ten nezbytný servis pro výkon jeho funkce prostřednictvím svých stávajících zaměstnanců,“ řekl poslancům Macinka. Podle něj pozice zmocněnce není pro Turka žádná politická trafika. „Je připraven podílet se na rušení těch šílených fanatických zelených politik a na zachraňování prosperity české veřejnosti, českých občanů, klidně i zadarmo,“ ujišťoval poslance ministr.
„Náplní Turkovy práce bude jistá koordinace, možná nějaké vyjednávání,“ uvedl Macinka. Turek podle něj nebude rozhodovat a nebude nikoho úkolovat, ale může dávat doporučení ministrovi nebo vládě, aby učinili nějaká rozhodnutí.
Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. „V tuhle chvíli pan Turek žádnou smlouvu s ministerstvem nemá,“ uvedl Macinka.
Pokud by Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, řekl profesor ústavního práva Jan Kysela. Sporné je to podle něj u dohody o pracovní činnosti. Podle Marie Zámečníkové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity zákony počítají také s možností až čtvrtmilionové pokuty.
„My samozřejmě nejsme pitomí a víme, že nic takového nastat nemůže, a nenastane,“ uvedl Macinka k případnému střetu zájmů poslance Turka jako zaměstnance ministerstva.
Prezident Pavel podle Macinky, který byl hlavou státu jmenován také ministrem zahraničí, ´trošku kreativním způsobem´ přistupuje k naplňování příslušného článku ústavy. „Bojuje nějakou svoji svatou válku o ministerstvo životního prostředí. Třeba se to v průběhu času změní,“ uvedl Macinka. Než se tak stane, Turek zůstane zmocněncem a Macinka ministrem, dodal.