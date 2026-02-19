Epstein usiloval o schůzku s Putinem. Přišel s návrhem ruského bitcoinu
Jeffrey Epstein se opakovaně snažil zprostředkovat osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyplývá to z databáze více než 3,5 milionu souborů patřících zesnulému odsouzenému finančníkovi, jejichž zveřejnění rozvířilo mezinárodní politiku i byznys.
Podle e-mailu z října 2014 byl Putin připraven Epsteina přijmout, píše agentura Bloomberg. „Mluvil jsem s Putinem. Velmi rád by vás přijal a vyslechl si vaše vysvětlení finančních trhů 21. století,“ napsal zprostředkovatel, jehož jméno americké ministerstvo spravedlnosti začernilo. Epstein zprávu přeposlal právničce Kathy Ruemmlerové a požádal ji o radu. Ta mu doporučila, aby cestu „prozatím“ neuskutečnil, což Epstein akceptoval.
Opatrnost přicházela krátce po anexi Krymu Ruskem a zavedení sankcí ze strany Spojených států a Evropské unie. Přesto Epsteinův zájem o Rusko nepolevil. Dokumenty ukazují na dlouhodobou snahu získat osobní schůzku s Putinem, jehož jméno se v databázi objevuje přibližně tisíckrát.
Nakonec se však podle dostupných informací setkání neuskutečnilo. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že si není vědom žádného setkání Putina s Epsteinem, a neobjevily se ani důkazy, které by takové jednání potvrzovaly.
Ruská verze bitcoinu
Epstein už v roce 2013 oslovil tehdejšího generálního tajemníka Rady Evropy a bývalého norského premiéra Thorbjørna Jaglanda, který se měl s Putinem setkat v Soči. Epstein chtěl ruskému prezidentovi představit myšlenku „sofistikované ruské verze bitcoinu“ a navrhoval model zabezpečení investic. Jagland se s Putinem skutečně setkal, ale z dokumentů nevyplývá, že by Epstein schůzku získal.
V další komunikaci Epstein uvedl, že Putina nikdy osobně nepotkal. V roce 2015 například tvrdil, že odmítl nabídku na setkání během petrohradského ekonomického fóra, protože požadoval delší a soukromé jednání.
Dokumenty rovněž naznačují, že Epstein udržoval kontakty s ruskými představiteli a usiloval o ruská víza. V roce 2018 mu bylo vydáno tříleté obchodní vízum. Není však jasné, kolikrát Rusko skutečně navštívil.
Kontakt s FSB
Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA v roce 2016 se Epstein podle dokumentů snažil vystupovat jako prostředník, který dokáže ruským představitelům vysvětlit nový styl americké politiky. Tvrdil například, že radil tehdejšímu ruskému velvyslanci při OSN Vitaliji Čurkinovi, jak s Trumpem jednat.
Podle spisů měl také pravidelný kontakt se Sergejem Beljakovem, bývalým náměstkem ruského ministra hospodářství a absolventem bezpečnostní služby FSB. V jiné zprávě z roku 2015 se Epstein chlubil, že má kontakty ve FSB, které využil poté, co čelil údajné hrozbě vydírání.
Norská policie tento měsíc zahájila vyšetřování Thorbjørna Jaglanda kvůli jeho vazbám na Epsteina. Jagland prostřednictvím svého právníka uvedl, že s úřady plně spolupracuje a veškerá obvinění odmítá.