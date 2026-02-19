Nový magazín právě vychází!

Spojené státy jsou připraveny o víkendu zaútočit na Írán

Spojené státy jsou připraveny o víkendu zaútočit na Írán
ČTK
Spojené státy jsou podle informací stanice CNN připraveny už tento víkend zahájit vojenský úder proti Íránu. Prezident Donald Trump však zatím nedal konečný souhlas a o dalším postupu stále váhá.

Armáda Bílý dům ujistila, že je připravena k akci, zatímco USA přesouvají k Íránu významné vojenské síly – lodě, bojová letadla i logistické stroje. Do regionu míří i nejmodernější americká letadlová loď Gerald Ford, která by mohla dorazit už během víkendu. Letouny amerického letectva rozmístěné v Británii, včetně tankovacích strojů a stíhaček, se rovněž přesouvají blíže k Blízkému východu.

Trump zvažuje argumenty

Podle zdrojů CNN Trump v soukromí zvažuje argumenty pro i proti útoku a intenzivně konzultuje situaci se svými poradci a spojenci. „Tráví hodně času tím, že o tom přemýšlí,“ uvedl jeden ze zdrojů. Ve středu se nejvyšší představitelé pro národní bezpečnost sešli v situační místnosti Bílého domu. Prezidenta zároveň informovali vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o úterních nepřímých jednáních s Íránem v Ženevě.

Americký prezident Donald Trump

USA chystají web, který obejde evropskou cenzuru

Politika

Americké ministerstvo zahraničí pracuje na projektu, který by mohl znovu otevřít spor o hranice svobody projevu mezi Spojenými státy a Evropou. Podle agentury Reuters vyvíjí internetový portál s doménou freedom.gov, jenž má uživatelům v Evropě i dalších částech světa umožnit zobrazit obsah zablokovaný jejich vládami.

nst

Přečíst článek

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že existuje „mnoho důvodů a argumentů“ pro úder proti Íránu, zároveň ale vyzvala Teherán k uzavření dohody. Zdůraznila, že Trump se při rozhodování opírá o doporučení svého bezpečnostního týmu.

Načasování případného útoku mohou ovlivnit i symbolické a politické okolnosti. V neděli končí zimní olympijské hry, které bývají vnímány jako symbol globální jednoty. Někteří evropští představitelé podle CNN předpokládají, že do té doby k americkému útoku nedojde. Ve středu navíc začal muslimský měsíc ramadán a spojenci USA na Blízkém východě upozorňují, že útok v tomto období by mohl být vnímán jako projev neúcty a mohl by destabilizovat region.

Trump má také v úterý vystoupit s tradičním projevem o stavu unie v Kongresu, kde se podle poradců zaměří především na domácí témata. Není jasné, zda prezident při svém rozhodování tyto faktory zohledňuje.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko

Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe

Politika

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.

nst

Přečíst článek

Írán mezitím podle satelitních snímků a analýz amerického Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost posiluje ochranu svých jaderných zařízení a snaží se je zakrýt vrstvami betonu a zeminy.

Nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zmírnit napětí kolem íránského jaderného programu. Teherán odmítá se programu vzdát, dlouhodobě však tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně. Írán během jednání přislíbil předložit písemný návrh řešení amerických obav v příštích týdnech.

Do regionální diplomacie se zapojí i ministr zahraničí Marco Rubio, který podle CNN plánuje 28. února návštěvu Izraele a jednání s premiérem Benjaminem Netanjahuem o dalším postupu vůči Íránu.

Propouštění v Novo Nordisk: Může krize v Dánsku zasáhnout Česko?

Lék Ozempic
ČTK
Petra Nehasilová
pej

Vlna výpovědí v dánské společnosti Novo Nordisk mění náladu na pracovním trhu. Firma, která v posledních letech táhla ekonomický růst země, nyní brzdí nábor a propouští. Nepřímé dopady mohou zasáhnout i střední Evropu včetně českých aktivit společnosti.

Ještě před rokem firmy v Dánsku zoufale sháněly zaměstnance. Dnes je situace opačná. Administrativní pracovníci, IT specialisté i laboratorní experti se obávají o svá místa a stále častěji řeší rekvalifikace. Propouštění se totiž podle odborů stává novým normálem.

„Makroekonomická čísla přitom vypadají velmi dobře,“ píše server agentury Bloomberg. Zaměstnanost je rekordní, hospodářský růst stabilní a veřejné finance silné. Podle většiny ukazatelů dánská ekonomika prosperuje.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tato data ale neodrážejí rostoucí nejistotu mezi obyvateli, kterou odstartovala vlna propouštění ve velkých firmách. Začalo to loni v září, kdy farmaceutický gigant Novo Nordisk oznámil, že v Dánsku zruší zhruba pět tisíc pracovních míst. Tehdy šlo o jedno z největších propouštění v historii země. Následovaly další společnosti včetně Lundbecku, Nykreditu, Trygu či banky Nordea. Energetická firma Ørsted varovala před stovkami výpovědí a rejdařský koncern Maersk oznámil zrušení tisícovky pracovních pozic.

„Vidíme vlnu propouštění a očekáváme, že bude pokračovat,“ uvedla Kia P. Dollerschell z odborového svazu Djof.

Nezaměstnanost roste, ale zůstává nízká

Dánsko zaznamenalo loni nejvyšší počet hromadných výpovědí od pandemie covidu-19. Nezaměstnanost se sice drží kolem tří procent, psychologický dopad je ale zřetelný. Dánové si častěji sjednávají pojištění příjmu a rostoucí obavy se promítají i do spotřebitelského chování. Domácnosti odkládají velké nákupy či dovolené a více spoří.

Situace znovu otevřela debatu o silné závislosti dánské ekonomiky na několika nadnárodních firmách. OECD letos upozornila, že koncentrace pracovních míst, investic i daňových příjmů do malého počtu společností zvyšuje zranitelnost země.

Ozempic: Lék pro diabetiky, který se stal hitem na hubnutí, přihrává byznys chirurgům

Tradiční „ledňáčky“ z posiloven doplňují léky na hubnutí. Loni se v Česku prodalo téměř milion balení antiobezitik

Enjoy

Leden bývá pro fitness centra tím, čím je prosinec pro maloobchod. Vrcholem sezóny. Po svátcích se lidé snaží napravit to, co kapr, cukroví a svařák pokazily. Posilovny se plní, permanentky mizí a běžecké pásy jedou naplno. Letos má ale tento tradiční lednový nápor nový rozměr. Vedle činek a rotopedů se do hry stále výrazněji zapojují i léky na hubnutí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Typickým příkladem je právě Novo Nordisk. Její expanze pomáhala udržovat vysokou zaměstnanost a zároveň mohla maskovat slábnoucí poptávku po práci v jiných odvětvích.

Obrat po letech růstu

V posledním roce se však situace změnila. Konkurence na trhu s léky na obezitu zesílila a výsledky firmy začaly zaostávat. Společnost několikrát snížila výhled zisků, vyměnila generálního ředitele a přistoupila k razantním škrtům. Nejprve zmrazila nábor, poté rušila nástupy nových zaměstnanců, a nakonec začala propouštět.

Současně se zhoršovala i situace v dalších odvětvích. Firmy reagovaly na globální nejistotu a slabší poptávku omezováním výroby i investic.

Ekonomové varují, že zpomalení aktivit Novo Nordisk může mít širší dopady. Firma je klíčovým zaměstnavatelem i investorem v regionech, kde působí. „Pokles výroby zasáhne dodavatele, méně investic dopadne na stavebnictví a slabší lokální ekonomika ovlivní i maloobchod,“ uvedl hlavní ekonom největší skandinávské banky Nordea Helge Pedersen.

Některé subdodavatelské firmy už podle náborových specialistů začaly propouštět.

Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků

Zprávy z firem

Pandemie covidu i politika Donalda Trumpa odkryly slabiny evropského zdravotnictví. Závislost na Asii a tlak ze strany USA nutí Evropu přehodnotit, kde a jak budou vznikat léky budoucnosti. Farmaceutický průmysl se stává strategickou otázkou podobnou obraně či energetice. A Evropa stojí před dilematem, jak si zajistit bezpečné dodávky bez ztráty konkurenceschopnosti, píše v analýze Jan Žižka z Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Objevují se však i optimističtější pohledy. Uvolnění vysoce kvalifikovaných pracovníků může pomoci jiným firmám, které v minulých letech trpěly nedostatkem lidí. Podobný vývoj nastal ve Finsku po propouštění v Nokii, kdy bývalí zaměstnanci zakládali nové technologické firmy.

Česká stopa: výroba u Jevan

Dopady vývoje ve firmě Novo Nordisk mohou nepřímo zasáhnout i Česko, kde společnost nově posiluje výrobní stopu. Na konci roku 2024 totiž dokončila akvizici biologického závodu v obci Bohumil u středočeských Jevan, který za 200 milionů korun odkoupila od americké firmy Novavax. 

Areál, původně vybudovaný pro výrobu covidových vakcín, chce dánský koncern využít k rozšíření produkce moderních biologických léčiv. Přestože současné propouštění míří primárně na dánský trh, případné globální úpravy výroby či investic by se tak mohly dotknout i českého provozu.

Areál Lučebních závodů Draslovka

Investice za 19 milionů eur. Evropské sodíkové baterie se budou vyrábět v Kolíně

Zprávy z firem

Švédský výrobce sodíkových baterií Altris a chemická společnost Draslovka uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je vybudovat první plně evropský dodavatelský řetězec pro katody sodíkových baterií. Součástí dohody je investice Draslovky ve výši 19,3 milionu eur do společnosti Altris a společný rozvoj integrované výroby aktivního materiálu sodíkových bateriových katod.

nst

Přečíst článek

Výroba munice

Colt CZ získává Synthesii. Obří zbrojařská akvizice za 22 miliard má zelenou

Zprávy z firem

Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt CZ za 20,6 miliardy korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.

ČTK

Přečíst článek

Zisk Airbusu vyskočil o třetinu. Problémy s motory ale dusí dodávky

Výroba letadel Airbus
ČTK
ČTK
ČTK

Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil upravený provozní zisk o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy korun). Firma to uvedla ve své výsledkové zprávě. Zároveň varovala, že problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.

Upravený provozní zisk za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila meziročně o 17 procent na 2,98 miliardy eur, tržby se ve čtvrtletí zvýšily o pět procent na 25,98 miliardy eur. Analytici v průměru očekávali zisk 2,87 miliardy eur při tržbách 26,51 miliardy eur.

Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů. Celkem Airbus letos plánuje dodat zákazníkům přibližně 870 letadel proti 793 strojům loni.

Stanislav Mrázek

Ukrajinská cestovka dobývá Evropu z Prahy. Máme na to, říká její manažer

Zprávy z firem

Cestovní kancelář Join UP! vstoupila na český trh teprve nedávno, přesto už plánuje výrazný růst. Pomoci jí má spolupráce s agenturami, vlastní letecké kapacity i cenová konkurenceschopnost. Právě cena zůstává pro české klienty klíčovým rozhodovacím faktorem. „Pro letošní sezonu se není potřeba obávat výrazného růstu cen. Silná konkurence a nasmlouvané kapacity budou ceny spíše stabilizovat,“ říká manažer rozvoje Stanislav Mrázek.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dodávky váznou

Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.

„Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu,“ uvedl dnes Airbus.

V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.

