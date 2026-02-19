Spojené státy jsou připraveny o víkendu zaútočit na Írán
Spojené státy jsou podle informací stanice CNN připraveny už tento víkend zahájit vojenský úder proti Íránu. Prezident Donald Trump však zatím nedal konečný souhlas a o dalším postupu stále váhá.
Armáda Bílý dům ujistila, že je připravena k akci, zatímco USA přesouvají k Íránu významné vojenské síly – lodě, bojová letadla i logistické stroje. Do regionu míří i nejmodernější americká letadlová loď Gerald Ford, která by mohla dorazit už během víkendu. Letouny amerického letectva rozmístěné v Británii, včetně tankovacích strojů a stíhaček, se rovněž přesouvají blíže k Blízkému východu.
Trump zvažuje argumenty
Podle zdrojů CNN Trump v soukromí zvažuje argumenty pro i proti útoku a intenzivně konzultuje situaci se svými poradci a spojenci. „Tráví hodně času tím, že o tom přemýšlí,“ uvedl jeden ze zdrojů. Ve středu se nejvyšší představitelé pro národní bezpečnost sešli v situační místnosti Bílého domu. Prezidenta zároveň informovali vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o úterních nepřímých jednáních s Íránem v Ženevě.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že existuje „mnoho důvodů a argumentů“ pro úder proti Íránu, zároveň ale vyzvala Teherán k uzavření dohody. Zdůraznila, že Trump se při rozhodování opírá o doporučení svého bezpečnostního týmu.
Načasování případného útoku mohou ovlivnit i symbolické a politické okolnosti. V neděli končí zimní olympijské hry, které bývají vnímány jako symbol globální jednoty. Někteří evropští představitelé podle CNN předpokládají, že do té doby k americkému útoku nedojde. Ve středu navíc začal muslimský měsíc ramadán a spojenci USA na Blízkém východě upozorňují, že útok v tomto období by mohl být vnímán jako projev neúcty a mohl by destabilizovat region.
Trump má také v úterý vystoupit s tradičním projevem o stavu unie v Kongresu, kde se podle poradců zaměří především na domácí témata. Není jasné, zda prezident při svém rozhodování tyto faktory zohledňuje.
Írán mezitím podle satelitních snímků a analýz amerického Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost posiluje ochranu svých jaderných zařízení a snaží se je zakrýt vrstvami betonu a zeminy.
Nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zmírnit napětí kolem íránského jaderného programu. Teherán odmítá se programu vzdát, dlouhodobě však tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně. Írán během jednání přislíbil předložit písemný návrh řešení amerických obav v příštích týdnech.
Do regionální diplomacie se zapojí i ministr zahraničí Marco Rubio, který podle CNN plánuje 28. února návštěvu Izraele a jednání s premiérem Benjaminem Netanjahuem o dalším postupu vůči Íránu.