Investice za 19 milionů eur. Evropské sodíkové baterie se budou vyrábět v Kolíně
Švédský výrobce sodíkových baterií Altris a chemická společnost Draslovka uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je vybudovat první plně evropský dodavatelský řetězec pro katody sodíkových baterií. Součástí dohody je investice Draslovky ve výši 19,3 milionu eur do společnosti Altris a společný rozvoj integrované výroby aktivního materiálu sodíkových bateriových katod.
Výroba tohoto materiálu má probíhat v závodě Draslovky v Kolíně, kde bude upravena stávající výrobní linka. Po jejím spuštění by měla mít roční kapacitu až 350 tun aktivního katodového materiálu, což podle firem odpovídá výrobě sodíkových bateriových článků o kapacitě zhruba 175 megawatthodin. Celý výrobní proces má zůstat pod evropskou kontrolou.
Draslovka se bude na projektu podílet především financováním přestavby výrobní linky, zatímco Altris získá dlouhodobý přístup k výrobním kapacitám, licencím a procesnímu know-how. Práce na úpravě linky již podle společností začaly, její uvedení do provozu je plánováno na konec třetího nebo začátek čtvrtého čtvrtletí roku 2026.
Partnerství přichází v době, kdy se Evropa snaží omezit závislost na dovozu surovin a technologií pro výrobu baterií, zejména v oblasti lithia. Sodíkové baterie mají představovat doplňkovou technologii, která může být pro některé aplikace vhodnější a méně závislá na kritických surovinách. Výroba v Kolíně má vytvořit základ pro evropskou alternativu k dosud převážně asijským dodavatelským řetězcům.
Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá zhruba 334 miliardám korun. Firma uvedla, že s dalším růstem počítá i v letošním roce. TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a klíčovým dodavatelem americké společnosti Nvidia.
Král čipů hlásí rekord. TSMC těží z horečky kolem umělé inteligence
Konec spolupráce s USA
Spolupráce navazuje na dřívější aktivity Draslovky v oblasti sodíkových baterií. Původní partner firmy, americká společnost Natron Energy, ukončila svou činnost. Díky dohodě s Altrisem by první dodávky klíčových komponent pro čistě evropské sodíkové baterie z Kolína měly proběhnout ještě v roce 2026.
Altris je švédská technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu vlastního patentovaného katodového materiálu pro sodíkové baterie, mimo jiné s podporou investorů z automobilového, logistického a energetického sektoru. Draslovka je mezinárodní chemická skupina se sídlem v Česku, působící v oblasti specializovaných chemikálií a technologií, která se v posledních letech zaměřuje také na vývoj a výrobu aktivních materiálů pro sodíkové baterie.
