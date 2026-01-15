Nový magazín právě vychází!

Investice za 19 milionů eur. Evropské sodíkové baterie se budou vyrábět v Kolíně

Areál Lučebních závodů Draslovka
ČTK
nst
nst

Švédský výrobce sodíkových baterií Altris a chemická společnost Draslovka uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je vybudovat první plně evropský dodavatelský řetězec pro katody sodíkových baterií. Součástí dohody je investice Draslovky ve výši 19,3 milionu eur do společnosti Altris a společný rozvoj integrované výroby aktivního materiálu sodíkových bateriových katod.

Výroba tohoto materiálu má probíhat v závodě Draslovky v Kolíně, kde bude upravena stávající výrobní linka. Po jejím spuštění by měla mít roční kapacitu až 350 tun aktivního katodového materiálu, což podle firem odpovídá výrobě sodíkových bateriových článků o kapacitě zhruba 175 megawatthodin. Celý výrobní proces má zůstat pod evropskou kontrolou.

Draslovka se bude na projektu podílet především financováním přestavby výrobní linky, zatímco Altris získá dlouhodobý přístup k výrobním kapacitám, licencím a procesnímu know-how. Práce na úpravě linky již podle společností začaly, její uvedení do provozu je plánováno na konec třetího nebo začátek čtvrtého čtvrtletí roku 2026.

Partnerství přichází v době, kdy se Evropa snaží omezit závislost na dovozu surovin a technologií pro výrobu baterií, zejména v oblasti lithia. Sodíkové baterie mají představovat doplňkovou technologii, která může být pro některé aplikace vhodnější a méně závislá na kritických surovinách. Výroba v Kolíně má vytvořit základ pro evropskou alternativu k dosud převážně asijským dodavatelským řetězcům.

TSMC

Král čipů hlásí rekord. TSMC těží z horečky kolem umělé inteligence

Zprávy z firem

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá zhruba 334 miliardám korun. Firma uvedla, že s dalším růstem počítá i v letošním roce. TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a klíčovým dodavatelem americké společnosti Nvidia.

nst

Přečíst článek

Konec spolupráce s USA

Spolupráce navazuje na dřívější aktivity Draslovky v oblasti sodíkových baterií. Původní partner firmy, americká společnost Natron Energy, ukončila svou činnost. Díky dohodě s Altrisem by první dodávky klíčových komponent pro čistě evropské sodíkové baterie z Kolína měly proběhnout ještě v roce 2026.

Altris je švédská technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu vlastního patentovaného katodového materiálu pro sodíkové baterie, mimo jiné s podporou investorů z automobilového, logistického a energetického sektoru. Draslovka je mezinárodní chemická skupina se sídlem v Česku, působící v oblasti specializovaných chemikálií a technologií, která se v posledních letech zaměřuje také na vývoj a výrobu aktivních materiálů pro sodíkové baterie.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.

Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček portálu iDNES.cz řekl, že české vztahy s Čínou by se mohly dočkat obratu. „Myslím si, že je nesmysl, abychom chyběli na čínském trhu. Musíme tam ovšem jít tak, aby to pro nás byla bezpečná verze, která se nám vyplatí,“ uvedl. Chystají se podle něj návštěvy českých ústavních činitelů. Nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že by mělo jít o Babiše. „Zároveň to vůbec neznamená, že bychom vyklízeli pozice směrem k Tchaj-wanu,“ dodal. Ministerstvo zahraničí informovalo, že náměstkyně Marie Chatardová se v úterý na žádost čínské strany setkala s náměstkyní čínského šéfa diplomacie Chua Čchun-jing.

Vedoucí čínských projektů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Ivana Karásková řekla, že posun není úplně překvapivý. „Tak, jak rozumím vyjádření pana poradce Kmoníčka, je jasné, že se připravuje návštěva premiéra v Číně. Otázka je, zda se to podaří třeba i dříve než návštěva německého kancléře Friedricha Merze,“ uvedla. Jsou zde signály, že kabinet chce pojímat vztahy s Čínou jinak než předchozí vláda, a to více pragmaticky, dodala.

Také šéf pražské pobočky Středoevropského institutu pro asijská studia (CEIAS) Filip Šebok pozoruje jasné signály, že vláda chystá změnu v přístupu k Číně. „ČR se za předchozí vlády stala jedním ze států EU s nejvyhrocenějšími vztahy s Čínou, což mimo jiné dokládá fakt, že spolu s Litvou patří k jediným dvěma státům v EU, kterým Čína v posledních dvou letech neposkytla bezvízový styk,“ sdělil.

Citlivá témata

Je podle něj pravděpodobné, že kabinet bude rétoricky zdrženlivější v otázkách, které Čína vnímá citlivě. Zmínil Tchaj-wan, Tibet či lidskoprávní témata. „Zároveň je však nepravděpodobné, že by Babišova vláda přinesla návrat k 'zemanovské' éře ve vztazích. Na takový obrat nemá vláda politický kapitál a angažmá s Čínou je v ČR kvůli skandálům kolem čínského vlivu spojeno s výraznou stigmatizací,“ uvedl Šebok. Očekává tak přístup, který bude víc zdůrazňovat ekonomické příležitosti v Číně.

Umírněnější rétoriku a menší či žádný důraz na lidskoprávní agendu očekává také Karásková. „Vláda bude balancovat svá vyjádření a kroky tak, aby ČR nedráždila USA, a tím, co bude chtít Andrej Babiš Číně fakticky nabídnout,“ uvedla. V praktické rovině nečeká ale zásadní změny. „Rozhodně ne takové, jaké jsme viděli za vlády prezidenta Zemana, kdy se slibovaly rozsáhlé investice, které se nakonec nenaplnily,“ podotkla.

V současné geopolitické situaci není hlubší obrat vůči Číně realistický, dodala Karásková. „Ani zde nevidím silné aktéry, kteří by ho prosazovali. Normalizace vztahů proto pravděpodobně zůstane převážně v symbolické rovině a omezí se na drobná gesta, například snahy o bezvízový styk pro české turisty, z něhož ostatně těží i samotná Čína,“ míní.

Změny v zásadních bezpečnostních politikách Karásková nečeká. „A to ani v oblasti ochrany výzkumu, kde Česko postupuje v souladu s EU. Jednou z mála oblastí, kde lze čekat útlum, je spíše bezpečnostní spolupráce s Tchaj-wanem, zejména v její mediálně viditelné podobě,“ odhaduje. Další směřování česko-čínských vztahů podle ní bude záviset na tom, jaké konkrétní podmínky a nabídky čínská strana předloží.

„Je pravděpodobné, že Čína narazí na to, že ČR nebude ochotna jít dál než k umírněnější rétorice a omezení spolupráce s Tchaj-wanem v citlivých oblastech, například v sektorech souvisejících s bezpečností a obranou,“ dodala. Pro hlubší ústupky podle ní není ani silná ekonomická motivace, ani politická vůle riskovat napětí se západními partnery.

Lukáš Kovanda: Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně

Průměrný Čech ušetří přípravou „jídla do krabičky“ zhruba 32 tisíc ročně
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Rostoucí ceny v restauracích a stoupající preference zdravého životního stylu vedou stále více Čechů k domácí přípravě jídla, které pak v zaměstnání konzumují o polední pauze, aniž by tedy navštívili restauraci. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Pluxee, který uskutečnila agentura Ipsos. Pokud „krabičkovému obědu“ dávají přednost každodenně, mohou při současných cenách ušetřit průměrně zhruba 32 tisíc korun ročně.

Průměrná cena obědového menu v restauraci činí v současnosti zhruba 200 korun, vyplývá z dat společnosti Edenred. Měsíční náklady tak představují přibližně 4300 korun, pokud vyjdeme z průměrného počtu pracovních dní v měsíci, jenž odpovídá 21,5.

Kolik se dá ušetřit?

Příprava krabičkového oběda vyjde v průměru na 60 až 90 korun, v závislosti na použitých surovinách. Bezmasé pokrmy se cenově pohybují spíše kolem spodní hranice uvedeného pásma, pokrmy s masem spíše kolem jeho horní hranice. Kdo tak například střídá pokrmy s masem a bez něj, dá za krabičkový oběd průměrně 75 korun. Tedy nějakých 1613 korun měsíčně.

Měsíčně tedy konzument krabičkových obědů ušetří průměrně 2687 korun, ročně pak 32 244 korun, jestliže na domácí přípravu obědu přejde zcela a úplně.

Samozřejmě, jedná se o čistě účetní výpočet, jenž nezahrnuje časové náklady, ani tedy náklady obětované příležitosti, spojené s nakupováním ingrediencí pro krabičkový oběd a jeho vlastní domácí přípravou. Rovněž není zahrnuta cena energií, které se při domácí spotřebě využijí.

Na druhou stranu, konzument krabičkových obědu ušetří čas tím, že nemusí docházet z místa zaměstnání do restaurace a čekat tam na obsloužení a samotnou přípravu oběda.

Zdravotní výhody

Vařením ve větším množství – a odpovídajícím nákupem většího množství, při využití „úspor z rozsahu“ – a promyšleným nakupováním ingrediencí pro krabičkový oběd, například v akcích, lze dále snížit průměrnou cenu po domácku připravovaných jídel. Takovýto přístup však už může jít na úkor každodenní pestrosti a variability stravy. Přípravou krabičkového oběda lze dále ušetřit tehdy, pokud takový pokrm například obsahuje zbytky z večeře předchozího dne, které by se jinak nezkonzumovaly a skončily v odpadu.

Pochopitelně, při domácí přípravě má strávník vždy lepší přehled o tom, „co vlastně jí“, jaké konkrétní suroviny a v jaké kvalitě. Takovýto přehled při objednávce v restaurací nikdy mít nebude. Krabičkové obědy tak nejsou výhodné pouze cenově, ale mnohdy také z hlediska zdravého životního stylu. Konzument při domácí přípravě může volit zdravější ingredience, než jaké zvolí restaurace, které navíc lépe odpovídají jeho celkovému zdravotnímu stavu či snahám o udržení dobrého zdraví nebo jeho zlepšení.

