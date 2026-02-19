USA chystají web, který obejde evropskou cenzuru
Americké ministerstvo zahraničí pracuje na projektu, který by mohl znovu otevřít spor o hranice svobody projevu mezi Spojenými státy a Evropou. Podle agentury Reuters vyvíjí internetový portál s doménou freedom.gov, jenž má uživatelům v Evropě i dalších částech světa umožnit zobrazit obsah zablokovaný jejich vládami.
Podle tří informovaných zdrojů by si lidé prostřednictvím tohoto webu mohli prohlížet i materiály, které jsou v některých zemích zakázané – včetně nenávistných projevů či teroristické propagandy. Američtí činitelé zároveň diskutovali o možnosti zabudovat do portálu funkci virtuální privátní sítě (VPN). Aktivita uživatelů by se tak jevila, jako by stránku navštěvovali ze Spojených států, a podle zdrojů by nebyla sledována.
Odložené spuštění
Projekt měl být představen na Mnichovské bezpečnostní konferenci, jeho spuštění však bylo odloženo. Reuters nezjistila důvod odkladu, nicméně podle dvou zdrojů vyjádřili někteří představitelé ministerstva zahraničí, včetně právníků, obavy ohledně plánu. Jaké konkrétní výhrady zazněly, však zdroje neupřesnily.
Záměr by mohl dále zhoršit vztahy mezi administrativou prezidenta Donalda Trumpa a tradičními evropskými spojenci. Ty jsou už nyní napjaté kvůli obchodním sporům, válce na Ukrajině či Trumpově snaze získat kontrolu nad Grónskem, které je autonomní součástí Dánského království. Pokud by Washington skutečně spustil portál umožňující obcházení místních zákazů, mohl by se dostat do nezvyklé pozice, kdy by uživatele v zahraničí fakticky nabádal k porušování národní legislativy.
Americké ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že nemá plány na obcházení cenzury, které by se týkaly výhradně Evropy. Zdůraznilo však, že digitální svoboda je jeho prioritou, včetně podpory technologií, jako jsou VPN, jež umožňují obcházet cenzurní omezení. Zároveň popřelo, že by představení portálu bylo odloženo nebo že by právníci ministerstva vznesli námitky.
Trumpova administrativa dlouhodobě označuje svobodu projevu za jednu z klíčových priorit své zahraniční politiky, a to i ve vztahu k Evropě či Brazílii. Kritizuje především to, co označuje za potlačování konzervativních hlasů. Evropská unie naopak prosazuje přísnější regulaci online prostoru, zejména v oblasti nenávistných projevů, teroristické propagandy a škodlivých dezinformací. Tato pravidla vycházejí z legislativy přijímané od roku 2008 a výrazně dopadají na velké platformy, jako jsou Facebook či X.
Případné spuštění portálu freedom.gov by tak nebylo jen technologickým projektem, ale dalším politickým signálem o rozdílném pojetí svobody projevu na obou stranách Atlantiku.