Blazy vrátil Chanelu šmrnc. A zákazníci to ocenili
Chanel se vrátil k růstu. Jeho nový kreativní ředitel Matthieu Blazy oprášil ikony značky a zákazníci se jen hrnou.
Tržby i zisk francouzského módního domu Chanel se loni vrátily k růstu, protože kreativní ředitel Matthieu Blazy svými novými verzemi klasických kabelek, bot a sak přilákal nové zákazníky, kteří tuto značku dosud nekupovali. Poptávka tak převýšila nabídku a zajistila firmě návrat k růstu. Provozní zisk stoupl o pět procent na 4,7 miliardy dolarů (98,5 miliardy korun), píše Reuters s odkazem na sdělení společnosti.
Provozní zisk však zůstal nižší než v období let 2021 až 2023. Tržby po očištění o kurzové vlivy stouply o dvě procenta na 19,3 miliardy dolarů, když v roce 2024 klesly o 4,3 procenta.
Blazy oživil klasiku
Blazy loni nahradil Virginii Viardovou a svoji první kolekci představil v říjnu. Podařilo se mu oživit značku novým pojetím jejích ikonických produktů, například koženou kabelkou maxi flap bag v ceně 8500 dolarů a barevnější a roztřepenější verzí klasického tvídového saka.
Hermès rostl rychleji
Chanel však loni rostl pomaleji než konkurenční společnost Hermès, jejíž tržby stouply o 9,8 procenta na 16 miliard eur (389,2 miliardy korun). Vedlo se mu však lépe než divizi módy a koženého zboží skupiny LVMH, kam patří značky jako Louis Vuitton a Dior, jejíž tržby klesly o pět procent na 37,77 miliardy eur.
Navzdory Trumpovým clům byly hlavním motorem růstu Spojené státy. Tržby v americkém regionu po očištění o kurzové vlivy stouply o 7,2 procenta. V Asii a Tichomoří, největším trhu Chanelu podle tržeb, naopak klesly o 0,8 procenta a v Evropě stouply o 2,5 procenta.
Ceny porostou i letos
Chanel loni zvýšil ceny celkem o tři procenta. Podobné zvýšení plánuje i letos. Finanční ředitel Philippe Blodiaux dodal, že podnikání firmy na Blízkém východě, který se na celkových tržbách podílí asi čtyřmi procenty, zůstává navzdory válce odolné.
Chanel loni otevřel 41 obchodů. Letos jich plánuje otevřít 30. Firmu vlastní francouzští miliardáři, bratři Alain a Gérard Wertheimerovi.
