Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Blazy vrátil Chanelu šmrnc. A zákazníci to ocenili

Blazy vrátil Chanelu šmrnc. A zákazníci to ocenili

Kabelka Chanel, ilustrační foto
iStock
ČTK
ČTK

Chanel se vrátil k růstu. Jeho nový kreativní ředitel Matthieu Blazy oprášil ikony značky a zákazníci se jen hrnou.

Tržby i zisk francouzského módního domu Chanel se loni vrátily k růstu, protože kreativní ředitel Matthieu Blazy svými novými verzemi klasických kabelek, bot a sak přilákal nové zákazníky, kteří tuto značku dosud nekupovali. Poptávka tak převýšila nabídku a zajistila firmě návrat k růstu. Provozní zisk stoupl o pět procent na 4,7 miliardy dolarů (98,5 miliardy korun), píše Reuters s odkazem na sdělení společnosti.

Provozní zisk však zůstal nižší než v období let 2021 až 2023. Tržby po očištění o kurzové vlivy stouply o dvě procenta na 19,3 miliardy dolarů, když v roce 2024 klesly o 4,3 procenta.

Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur

Enjoy

Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.

nst

Přečíst článek

Blazy oživil klasiku

Blazy loni nahradil Virginii Viardovou a svoji první kolekci představil v říjnu. Podařilo se mu oživit značku novým pojetím jejích ikonických produktů, například koženou kabelkou maxi flap bag v ceně 8500 dolarů a barevnější a roztřepenější verzí klasického tvídového saka.

Hermès rostl rychleji

Chanel však loni rostl pomaleji než konkurenční společnost Hermès, jejíž tržby stouply o 9,8 procenta na 16 miliard eur (389,2 miliardy korun). Vedlo se mu však lépe než divizi módy a koženého zboží skupiny LVMH, kam patří značky jako Louis Vuitton a Dior, jejíž tržby klesly o pět procent na 37,77 miliardy eur.

Navzdory Trumpovým clům byly hlavním motorem růstu Spojené státy. Tržby v americkém regionu po očištění o kurzové vlivy stouply o 7,2 procenta. V Asii a Tichomoří, největším trhu Chanelu podle tržeb, naopak klesly o 0,8 procenta a v Evropě stouply o 2,5 procenta.

Kabelky Hermès

Hermès, Chanel, Rolex. Z TikToku se stává luxusní tržiště

Zprávy z firem

TikTok podniká největší krok ve své e-commerce strategii od vstupu na americký trh – jeho tržiště TikTok Shop se rychle mění v platformu pro prodej luxusních módních doplňků. Podle informací agentury Bloomberg se na TikTok Shopu dnes běžně nabízejí kabelky Hermès a Chanel za více než 11 tisíc dolarů, tedy téměř 230 tisíc korun, limitované tenisky od Nike či Louis Vuitton a dokonce hodinky Rolex nebo Cartier.

nst

Přečíst článek

Ceny porostou i letos

Chanel loni zvýšil ceny celkem o tři procenta. Podobné zvýšení plánuje i letos. Finanční ředitel Philippe Blodiaux dodal, že podnikání firmy na Blízkém východě, který se na celkových tržbách podílí asi čtyřmi procenty, zůstává navzdory válce odolné.

Chanel loni otevřel 41 obchodů. Letos jich plánuje otevřít 30. Firmu vlastní francouzští miliardáři, bratři Alain a Gérard Wertheimerovi.

Hlavní akcionář značky Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio

Dědic Del Vecchiů posiluje vliv. Ray-Ban může být další velká AI sázka

Zprávy z firem

Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.

nst

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Rtěnka od Diora za deset tisíc. Trh s krásou propadl ultraluxusu, módní domy nabízejí sběratelské kousky

Enjoy

Denisa Holajová

Přečíst článek

Bakala přestává sponzorovat Knihovnu Václava Havla, končí i klíčoví lidé

Bakala přestává sponzorovat Knihovnu Václava Havla, končí i klíčoví lidé
Profimedia
ČTK
ČTK

Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku financovat Knihovnu Václava Havla. Podle Seznam Zpráv nesouhlasí se způsobem, jak instituci vede ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce i celý sedmnáctičlenný tým knihovny. Dagmar Havlová varuje, že odchod klíčového mecenáše může mít pro instituci fatální důsledky.

Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat Knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce na začátku září i celý sedmnáctičlenný tým instituce, uvedl server Seznam Zprávy. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, nechtěl situaci podrobně komentovat. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna uvedl, že jde o nezastupitelnou instituci a vývoj v ní sleduje se znepokojením.

„Stávající způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce,“ uvedl Bakala se svou manželkou v dopise, který adresovali pracovníkům knihovny. Podnikatel zároveň uvedl, že nechce jmenovat nového předsedu Výboru dárců. Chod knihovny chce ale ještě letos finančně podporovat.

Stanislav Šulc

Cenu Toma Stopparda letos vyhrál Stanislav Šulc

Leaders

Cenu, kterou každoročně uděluje Knihovna Václava Havla, získal Stanislav Šulc za esej „Obchodní podmínky. Svět, ve kterém se z občanů stali uživatelé.“ Oceněný autor a publicista je spolupracovníkem serveru Newstream.cz.

tzv

Přečíst článek

Bakala patřil ke klíčovým sponzorům

Nadace Bakalových více než 20 let patřila k zásadním sponzorům knihovny. Například v roce 2024 činily roční náklady knihovny 24 milionů korun, z toho příspěvek Bakalovy nadace činil deset milionů.

Po odchodu Bakaly se rozhodl skončit i celý tým knihovny. „Jelikož už nadále nemůže tým Knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezony, tedy od září 2026, pokračovat,“ sdělila serveru mluvčí knihovny Mária Pfeiferová.

Za odchodem mají být neshody

Konkrétní důvody nesdělila. Podle informací serveru jsou ale za odchodem zaměstnanců také neshody se Sedláčkem a rovněž se spoluzakladatelkou knihovny Dagmar Havlovou. Seznam Zprávy uvedly, že správní rada knihovny chtěla Sedláčka odvolat, Havlová se za něj však postavila.

Havlová se ke konci týmu nechtěla vyjadřovat, Bakalův konec ale podle ní může být pro knihovnu kritický. „Jsem ve výboru zakladatele, který se zavázal 15 let uvolnit jméno mého manžela – svůj závazek plním – smlouvou o dohodě s panem Bakalou. Ten se zavázal v této dohodě po dobu 15 let podporovat knihovnu finančními prostředky. Ukončení této dohody ze strany pana Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky,“ sdělila serveru.

Cena Toma Stopparda

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Filantropie

Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.

nst

Přečíst článek

Končí i téměř celá správní rada

Podle Seznam Zpráv končí i téměř celá správní rada knihovny. Zůstává v ní jen David Dušek, který je místostarostou Prahy 5 za hnutí STAN. Svoje setrvání v radě potvrdil. „Jinak by knihovna nemohla pokračovat,“ řekl Seznam Zprávám. Více se chce vyjádřit ve středu.

Vývoj v knihovně se znepokojením vnímá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Považuje ji za důležitou a nezastupitelnou instituci, která si vydobyla mezi odbornou i širokou veřejností skvělé renomé. Pro ÚSTR se jedná o klíčového partnera.

„Zánik Knihovny Václava Havla by byl nenahraditelnou ztrátou, jizvou v kulturní duši národa,“ uvedl ředitel ÚSTR Kudrna. Uvítal by zklidnění situace a zachování knihovny.

Nestátní nezisková organizace Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Založili ji Dagmar Havlová, Zdeněk Bakala a Miloslav Petrusek. Instituce je financována především z nadačních příspěvků a darů.

Související

Český startup FaceUp začal u školní šikany, teď řeší firemní etiku. Investoři mu poslali 110 milionů

Zakladatelé FaceUp, zleva Pavel Ihm, Jan Sláma a David Špunar, foto Petr Mihle
FaceUp, užito se svolením
nst
nst

Začalo to snahou dát dětem bezpečný způsob, jak říct, že se ve škole děje něco špatného. Dnes FaceUp pomáhá firmám po celém světě zachytit podvody, porušování pravidel, šikanu nebo sexuální obtěžování. Platformě důvěřuje přes 3600 organizací, včetně Mercedesu, Heinekenu či KFC. A nová investice přes 110 milionů korun má český startup posunout ještě hlouběji do korporátního světa.

Když FaceUp začínal, jmenoval se ještě NNTB – Nenech to být a řešil hlavně šikanu ve školách. Dnes už je z něj technologická firma, která prodává software firmám po celém světě a pomáhá jim řešit věci, o kterých se v korporacích obvykle nemluví snadno: podvody, porušování předpisů, sexuální obtěžování, šikanu nebo jiné etické problémy.

Zakladatelé FaceUp, zleva Pavel Ihm, Jan Sláma a David Špunar, foto Petr Mihle Jan Sláma Zakladatelé FaceUp, zleva Pavel Ihm, Jan Sláma a David Špunar, foto Petr Mihle 5 fotografií v galerii

Teď český startup získal další peníze na růst. V investičním kole Series A nabral pět milionů dolarů, tedy přes 110 milionů korun. Investici vedl chorvatský fond Fil Rouge Capital, zapojily se také JIC Ventures, Venture to Future Fund a Gi21 Capital. Peníze znovu poslali i stávající investoři včetně Jiřího Hlavenky, Tilia Impact Ventures a Reflex Capital.

Celkově už FaceUp od investorů získal zhruba devět milionů dolarů, tedy přibližně 210 milionů korun. Valuace firmy se podle tiskové zprávy dostala nad půl miliardy korun.

Z oznamovací schránky je platforma pro firemní etiku

FaceUp se pohybuje v oblasti, které firmy říkají ethics & compliance. Zjednodušeně jde o nástroje, které organizacím pomáhají zjistit, co se uvnitř opravdu děje, a řešit problémy dřív, než z nich vznikne právní spor, reputační průšvih nebo finanční ztráta.

Platforma dnes kombinuje bezpečné oznamování podnětů, ochranu whistleblowerů, AI etickou linku, interní vyšetřování, správu podnětů i dotazníkové nástroje. FaceUp se tak nechce profilovat jen jako software, který firmám pomůže splnit regulatorní povinnost. Chce být systémem, který zaměstnanci skutečně používají.

„Většina produktů v tomto odvětví pomáhá splnit regulatorní požadavky, ale chybí jim reálné využití a přidaná hodnota pro business. FaceUp se v organizacích aktivně využívá, což vytváří dlouhodobou hodnotu a v konečném důsledku rozhodne o tom, kdo v této kategorii zvítězí,“ vysvětluje zapojení fondu Venture to Future Fund Miriama Hanout, manažerka investic a členka správní rady.

Musíme ochránit naše děti. Babiš roztleskává debatu o zákazu sociálních sítí pro mladé v Česku

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích dnes uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.

ČTK

Přečíst článek

Klienti ve více než 70 zemích

FaceUp podle firmy používá přes 3600 organizací ve více než 70 zemích. Mezi klienty patří i známé globální značky jako Mercedes-Benz, Heineken, Sephora, Zendesk nebo KFC.

Systém aktuálně chrání více než 1,5 milionu zaměstnanců a studentů a pomohl zpracovat přes 44 tisíc podnětů. Ty se týkaly jak interních podvodů a porušování předpisů, tak závažných mezilidských problémů v práci nebo ve škole.

Právě kombinace komerčního SaaS byznysu a původního společenského dopadu je na FaceUpu zajímavá. Firma nezačala jako klasická B2B platforma z prezentace pro investory. Vyrostla z konkrétního problému, který zakladatelé řešili už jako studenti.

Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně

Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT

Leaders

Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.

Jan Žižka

Přečíst článek

Peníze půjdou do produktu i expanze

Nová investice má pomoci hlavně s dalším vývojem platformy. FaceUp chce z produktu udělat komplexnější modulární systém pro manažery, kteří mají ve firmách na starosti etiku, compliance a interní rizika.

Firma chce zároveň posílit u velkých korporací a zrychlit růst na trzích, kde podle ní poptávka po moderních compliance platformách roste nejrychleji. Zmiňuje hlavně USA a Spojené arabské emiráty.

„Mám z této investice obrovskou radost. Umožní nám růst ještě rychleji směrem k naší vizi: stát se předním světovým řešením pro etická a bezpečná pracoviště,“ říká spoluzakladatel a CEO FaceUpu Jan Sláma.

Podle něj peníze pomohou zvýšit opakované roční výnosy, rozšířit tým a posílit produkt. Firma chce zároveň podporovat více organizací po celém světě v budování důvěry, etiky a integrity.

Do aktuálního kola se znovu zapojil také investor Jiří Hlavenka. Ten FaceUp v minulosti podpořil spolu se Scio a v nové investici vidí důkaz, že české B2B SaaS firmy mohou uspět i mimo domácí trh.

„Není mnoho českých firem, které se v těžkém B2B SaaSu dokázaly prosadit globálně. FaceUp takovou firmou je, prodává úspěšně v desítkách zemí, na všech kontinentech. Dokazuje navíc, že SaaS není mrtvý, jak se někdy uvádí,“ říká Hlavenka.

Podle něj je v citlivém odvětví, ve kterém FaceUp působí, zásadní nejen produkt, ale také důvěra, reputace a bezpečnost dat.

To je u whistleblowingu a interních podnětů klíčové. Firma neprodává nástroj na hezčí tabulky, ale systém, do kterého lidé píšou často velmi citlivé věci. Pokud mu nevěří zaměstnanci ani vedení, produkt nemá šanci fungovat.

Petr Jaroš, CEO společnosti Telight

Mikroskopy z Brna od Telightu uspěly v Evropě. Teď cílí na Ameriku i Asii

Zprávy z firem

Společnost Telight patří k těm příkladům úspěšného využití univerzitního výzkumu v byznysu. České mikroskopy, které využívají know-how z brněnského VUT, dobývají svět.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Investoři sázejí na globální kategorii

Hlavní investor kola, chorvatský fond Fil Rouge Capital, vidí ve FaceUpu firmu, která se z úzkého problému dokázala posunout do globální SaaS platformy.

„FaceUp řeší palčivou potřebu v oblasti compliance a správy společností – a to produktem, který je škálovatelný a vysoce relevantní napříč trhy. Tým prokázal silnou exekuci: z jednoho úzkého případu užití vybudoval globální SaaS platformu s jasným product-market fitem,“ uvádí Roger Blott, zakládající partner Fil Rouge Capital.

Podobně mluví i Radim Kocourek, managing partner JIC Ventures. Ten připomíná, že JIC s týmem spolupracuje od úplných začátků.

„S Honzou a týmem FaceUp spolupracujeme od samých začátků – ze studentského projektu na JICu vybudovali jednu z nejrychleji rostoucích technologických firem v Česku s přítomností ve více než 70 zemích,“ říká Kocourek.

Musk prohrál bitvu s OpenAI

Musk prohrál bitvu s OpenAI. Porota smetla jeho žalobu jako opožděnou

Leaders

Elon Musk neuspěl ve sporu s OpenAI, kterou obvinil z odklonu od původního poslání vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota dospěla k závěru, že miliardář podal žalobu příliš pozdě. Muskův právník si vyhradil právo na odvolání.

nst

Přečíst článek

Od Nenech to být k půlmiliardové valuaci

FaceUp chce růst i díky tomu, že oblast compliance se mění. Firmám už nestačí mít formálně splněnou povinnost a uložený dokument ve složce. Potřebují nástroj, který jim pomůže problémy zachytit, vyhodnotit a řešit včas.

„FaceUp dokázal proměnit oblast compliance z pouhého zaškrtávání políček v proaktivní systém využívající umělou inteligenci v reálném čase,“ říká Damir Špoljarič, managing partner Gi21 Capital.

To je pro FaceUp důležitý příběh i směrem k investorům. Pokud se mu podaří přesvědčit velké firmy, že etika, interní bezpečnost a compliance nejsou jen náklad, ale prevence větších problémů, může se z původně školního projektu stát výrazně větší globální firma.

FaceUp založili Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm. Školní nezisková verze NNTB vznikla v roce 2017, komerční varianta pro firmy se spustila o tři roky později. Zakladatelé za své projekty získali řadu ocenění. Letos obdrželi titul Začínající podnikatel roku 2025 od EY, umístili se také v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 a získali ocenění Deloitte Impact Star.

V roce 2024 FaceUp nabral investici 70 milionů korun. Nové kolo přesahující 110 milionů korun má firmě pomoci k dalšímu skoku: od rychle rostoucí české SaaS firmy k hráči, který chce v kategorii etiky a compliance konkurovat zavedeným globálním platformám.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme