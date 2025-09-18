Převezmeme kontrolu nad Tchaj-wanem, pohrozil čínský ministr obrany
Čínský ministr obrany Tung Ťün při zahájení bezpečnostního fóra v Pekingu znovu pohrozil, že jeho země převezme kontrolu nad Tchaj-wanem, uvedla agentura AP.
Čína podle ministra obrany Tunga nikdy nedovolí, aby jakékoli separatistické pokusy o nezávislost Tchaj-wanu uspěly. V této souvislosti je třetí největší země světa připravena zmařit jakékoli vnější vojenské zásahy. Podle AP tím narážel na Spojené státy, které podle Tunga těmito zásahy a nucením ostatních, aby se přidali na jednu stranu, uvrhnou mezinárodní společenství do „chaosu a konfliktu“.
Nepřemožitelná a mocná síla
„Historická a právní fakta, že Tchaj-wan patří Číně, jsou nepopiratelná. Čínská armáda byla vždy nepřemožitelnou a mocnou silou při obraně jednoty vlasti,“ řekl Tung podle agentury Kjódó.
Čína považuje ostrov za svou součást. Tchajwanský prezident Laj Čching-te už dříve ale řekl, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodnout pouze jeho obyvatelé. Pekingu v minulosti také v této souvislosti nabídl jednání, ten to ale několikrát odmítnul.
Bezpečnostního fóra Siang-šan, které začalo ve středu a skončí v pátek, se účastní na 1800 hostů z desítek zemí a několika mezinárodních organizací. Na akci, která se koná každý rok, se Čína snaží demonstrovat své vedoucí postavení v regionu a posílit vojenskou spolupráci.
Peking také 3. září uspořádal velkou vojenskou přehlídku u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války, na které čínská armáda, největší na světě, předvedla pokročilé zbraně, včetně hypersonických raket.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.