PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády

Vláda zveřejnila soubor opatření, jimiž se chystá snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 54,4 miliardy korun. Zahrnuje zvýšení daní firmám i zaměstnancům, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti. Vzrostou také odvody živnostníků a stát opět zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech, dosud byly deset a 15 procent. Díky tomu mají naopak zlevnit potraviny, bydlení a zdravotnické prostředky. Ostatní položky, které dosud byly v jedné ze snížených sazeb, se ale přesunou do základní 21procentní sazby.

Ve snížené sazbě DPH zůstanou bezlepkové výrobky, vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, ubytovací a stravovací služby s výjimkou točeného piva, vstupenky na kulturní a sportovní akce, časopisy (nikoli však noviny), zdravotnické prostředky, stavební práce pro bydlení, potraviny, dětské sedačky do automobilů a pohřební služby. Jedinou výjimkou ze sazeb pak bude nulová DPH na knihy.

Daň z příjmu právnických osob o dvě procenta výš

Daň z příjmu právnických osob od roku 2025 vzroste na 21 procent ze současných 19 procent, což státu vynese 22 miliard korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se Česko úpravou sazby dostane na průměrnou hodnotu v Evropské unii. Dva procentní body, o které se sazba daně zvýší, půjdou podle nové úpravy rozpočtového určení daní do státního rozpočtu.

Dvojnásobná daň z nemovitosti

Sazba daně z nemovitosti se zvýší dvojnásobně. Dodatečný výnos nad rámec dosavadní daně půjde po jejím zvýšení od příštího roku i do státního rozpočtu. Příští rok to vynese devět miliard korun, v roce 2025 dalších 300 milionů korun. Stanjura zdůraznil, že i po zvýšení zůstane přínos daně z nemovitosti do státního rozpočtu hluboko pod průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Kuřáci si připlatí

Daně z tabáku, alkoholu a hazardu vynesou za dva roky navíc 10,9 miliardy korun, většinu v příštím roce. Daně z cigaret, tabáku na kouření a doutníků se příští rok zvýší o deset procent, v následujících třech letech vždy o pět procent. Daň ze zahřívaného tabáku poroste o 15 procent ročně, nově se zdaní nikotinové sáčky a náplně do e-cigaret. Nižší sazba daně z hazardních her stoupne na 30 z nynějších 23 procent. Daň z lihu se příští rok zvýší o deset procent, v dalších třech letech vždy o pět procent.

Živnostníkům porostou odvody

Balíček zvýší odvody živnostníků. V letech 2024 až 2026 se minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění bude zvyšovat o pět procentních bodů ročně ze současných 25 procent průměrné mzdy. Živnostníci také budou nově platit pojistné nejméně 55 procent základu daně místo současných 50 procent. Živnostníci tak příští rok odvedou státu navíc tři miliardy korun, v roce 2025 dalších 4,5 miliardy korun.

Nemocenské pojištění se vrátí

Opětovné zavedení nemocenského pojištění se sazbou 0,6 procenta má přinést státu příští rok dodatečných 11,9 miliardy korun, v dalším roce dalších 1,1 miliardy korun.

Stavebko s nižší podporou

Státní podpora pro stavební spoření se sníží na 1000 korun ročně ze současné dvojnásobné částky. Změna se bude týkat nových i už existujících smluv. Úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na opatření pro snížení energetické náročnosti bydlení.

Nebude školkovné

Z daňových úlev vláda navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se omezí na manžela či manželku pečující o dítě pouze do tří let věku. Dalšími opatřeními má být zrušení takzvaného školkovného nebo zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Vláda avizovala zrušení celkem 22 daňových výjimek v rámci tohoto konsolidačního balíčku.