Dalibor Martínek: „Pravicová“ vláda si řeže pravou ruku. Zvyšuje daně firmám i živnostníkům

Vláda Petra Fialy představila svůj konsolidační balíček, který by měl zpomalit růst státního dluhu. Konkrétně o 94 miliard korun v příštím roce. Vláda namixovala soubor opatření, jak říká, ze dvou třetin na straně výdajů. Z jedné třetiny na straně příjmů.

Takže za prvé, pochvala za snahu. Udělat vůbec nějaký balíček vládu a ministry, z nichž prakticky nikdo nerozumí ekonomice, jistě bolelo. Jak poznamenal ministr financí Stanjura na veřejné prezentaci, balíčku předcházelo několik měsíců „tvrdých“ vyjednávání.

V druhé řadě je ovšem třeba říct, že „pravicová“ vláda si řeže pravou ruku. Chce zvýšit firemní daně z devatenácti na jednadvacet procent. To za prvé. Za druhé chce získat víc peněz z živnostníků, takzvaných osob výdělečně činných. A to o víc než tři miliardy korun.

Zaměstnance nemusí tolik zajímat zvyšování firemních daní, svůj plat dostanou. Ale firmy budou hledat způsob, jak s tím naložit. Ve výsledku to bude na úkor zaměstnanců. A nakonec možná ani ony očekávané vyšší příjmy státu z této daně nebudou na úrovni, které si na úřadě vypočítali.

Hlavně si to nerozházet s důchodci. A odbory

Zvyšování odvodů živnostníků je oblíbená písnička takzvaně levicových stran, ať už si pod tímto pojmenováním představí, kdo co chce. Živnostníci prý málo přispívají do důchodového systému, potom z nich budou chudí důchodci a stát to bude muset zaplatit. To je strašně hloupá a omletá písnička. A současná vláda ji ráda přijala, když hledá, jak snížit své obří schodky.

Živnostníci nejsou žádní okradači státu, kteří se vezou na dluh. Jsou to pracující lidé, kteří by snad dokonce měli být důležitou voličskou základnou „pravicových“ stran.

Živnostníci plaťte

Vláda si slibuje od zvýšených odvodů přes tři miliardy korun ročně. To je strašně malý zlomek z dvou bilionů každoročních veřejných výdajů. Vláda místo systémových změn ohlásila další „drobné“ odrbávání lidí, z nichž velká část jí dala svůj hlas.

Ministři obří výdaje vysvětlují argumenty v duchu, vy voliči to tak chcete, žádáte silnice, penze a doktory, tak plaťte. Pětaosmdesát procent ročních výdajů rozpočtu jsou výdaje takzvaně mandatorní. Což znamená ze zákona neměnných, ba naopak, neustále kvůli všelijakým valorizacím narůstajícím. Na to si ovšem vláda netroufla sáhnout. Důchodců nebo různých skupin placených z veřejných peněz je moc. Je to silná voličská základna, kterou si ani tato „revoluční“ vláda nechce rozházet. Místo toho sáhne na daně firmám a živnostníkům, za kterými nestojí žádná jednotná fronta, žádné odbory.

Laciné řešení, které státním financím příliš nepomůže, ale na druhé straně nevzbudí žádný silný veřejný odpor. Kvůli vyšší firemní dani se Václavské náměstí nenaplní. Je to dobře promyšlené, ale od této vlády si jistě mnoho jejích voličů slibovalo trošku víc.

