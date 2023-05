Daňové výjimky. Přehled těch, které chce vláda zrušit

Vláda avizovala zrušení 22 daňových výjimek v rámci konsolidačního balíčku. Které to jsou? Přinášíme přehled zrušených či pozměněných daňových slev.

Z daňových úlev vláda navrhuje snížení slevy na dani na partnera, která se omezí na manžela či manželku pečující o dítě pouze do tří let věku. Dalšími opatřeními má být zrušení takzvaného školkovného, tedy slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení, nebo zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Vyplývá to z materiálů ministerstva financí.

Kabinet také navrhuje zrušit slevu na dani na studenta, neboť podle kabinetu pomáhá pouze studentům vydělávajícím větší částky, či zrušit osvobození nadlimitních stravenek. Snížit chce také limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her ze stávajícího milionu na 50 tisíc korun.

Vláda též například navrhuje zrušit odpočet za členské příspěvky odborům. Podle kabinetu jde o vysoce selektivní výjimku, neboť mnozí členové různých neziskových organizací, například pro výchovu a vzdělávání mládeže či sport, žádný odpočet uplatnit nemohou.

Vláda také navrhuje omezující daňovou uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první dva miliony korun z ceny vozu. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) si podnikatelé často pořizují luxusní vozy k soukromému užívání.

Spotřební daň z motorové nafty se má podle nedávného rozhodnutí kabinetu vrátit na původní hodnotu dříve než v lednu 2024. Vláda dále navrhuje zrušit osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů. Koalice též navrhuje stanovit vratky za takzvanou zelenou naftu podle normativů.

Kabinet chce také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech, stejně tak zrušit osvobození těchto procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Další změny v daňových výjimkách nemají významný dopad na státní rozpočet. Jde o zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném režimu jako prodej majetku, dále o zrušení zvláštního daňového režimu pro prezidentův plat, který bude standardně daněn jako příjem zaměstnance.

Stát sice nezavede spotřební daň na takzvaná tichá vína, při debatě převážil argument, že v okolních zemích se taková daň neuplatňuje. Vláda nicméně v rámci rušení daňových výjimek zruší daňovou uznatelnost tichého vína jako daru do 500 korun na reprezentaci.

Dalšími body jsou zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům a sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 tisíc korun ročně.