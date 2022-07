Maďarsko doplácí na zastropování cen paliv. Musí sáhnout do ropných rezerv

Maďarsko se potýká s hrozbou nedostatku paliv. Do značné míry za něj může jeho vlastní opatření v podobě zastropování cen pohonných hmot. Zužuje proto okruh vozidel, jejichž řidiči mohou pořizovat pohonné hmoty za zastropovanou cenu. A také uvolní 24 procent svých ropných rezerv.

Ministr maďarské vlády Gergely Gulyás obě opatření oznámil v sobortu na mimořádné tiskové konferenci. Konference navazuje na vydání vládního dekretu, k němuž došlo včera večer. V jiném dekretu pak premiér Viktor Orbán stanovil, že vláda od pondělí 1. srpna navýší zvláštní daň pro rafinérie, v praxi tedy pouze pro společnost MOL, ze stávajících 25 na 40 procent.

Ministr Gulyás zdůvodňuje uvolnění rezerv a zúžení zastropování odstávkou rafinérie Danube, která začíná v pondělí. Rafinérie Danube, která se nachází v obci Százhalombatta, nedaleko Budapěšti jihozápadním směrem, zajišťuje 100 procent maďarských palivových potřeb. Rafinérie představuje hlavní rafinační kapacitu společnosti MOL v zemi. V současnosti zpracovává extrémně zlevněnou ruskou ropu Ural.

Od první poloviny května se sleva ropy Ural oproti referenční ceně severomořské ropy Brent pohybuje ustáleně v pásmu od 30 do 35 dolarů na barel. Právě touto slevou maďarská vláda opodstatňuje uvedené zvýšení daně uplatněné na příjmy společnosti MOL. Zpracovávání zlevněné ruské ropy a prodej za běžné, tržní ceny totiž podniku MOL umožňuje vykazovat mnohonásobek rafinační marže běžné před zahájením ruské invaze na Ukrajinu letos v únoru.

Litr benzinu za míň než 30 korun

Zastropování cen pohonných hmot zavedla maďarská vláda už loni v listopadu, letos v červnu pak prodloužila jeho platnost až do 1. října. Nelze vyloučit, že nejde o poslední prodloužení platnosti. Zastropovaná cena činí 480 forintů na litr benzínu či nafty. To je v přepočtu dle aktuálního kurzu 29,20 koruny na litr. Pro srovnání, čeští řidiči tankují benzín v průměru za 45,60 koruny na litr, naftu pak za zhruba 46 korun na litr.

Okruh vozidel, jež mohou v Maďarsku tankovat za zastropovanou cenu, však Orbánova vláda postupně zužuje. Zamezila už přístup k cenově zvýhodněným pohonným hmotám cizincům. Za to ji od tohoto měsíce vyšetřuje Evropská komise.

Nyní tedy Orbánova vláda déle okruh zvýhodněných vozidel zužuje. Ode dneška mohou za zastropované ceny tankovat už jen soukromá auta, taxi či zemědělské stroje typu traktorů. Navíc je možnost tankovat za zastropovanou cenu již déle omezena také objemově, na 50 litrů denně. Podniková vozidla ale už musí ode dneška tak jako tak tankovat za tržní, nezastropovanou cenu, stejně jako nadále cizinci.

Lepší drahý, než žádný benzín

Orbánův kabinet se ke zúžení okruhu vozidel, jež mohou tankovat za zvýhodněnou cenu, uchýlil na základě konzultace právě se společností MOL. Její šéf Zsolt Hernádi již v první polovině července maďarskou vládu veřejně důrazně varoval, že ta si „hraje s ohněm“, trvá-li na zastropování cen paliv. Hernádi tehdy uvedl, že zastropování cen navyšuje poptávku po palivech v době, kdy by země měla naopak rozšiřovat své ropné rezervy. Zároveň zastropování cen podle Hernádiho limituje dovoz paliv z jiných zemí, neboť dovážející společnosti pochopitelně nechtějí kvůli zastropování realizovat ztráty. Své varování Hernádi zopakoval také včera, kdy se ze zástupci vlády setkal.

Zúžení okruhu vozidel, jež mohou tankovat za výhodnější cenu, má zřejmě vést k navýšení dovozu paliv do země. Kvůli zmíněné odstávce rafinérie Danube, jejíž délka zatím není známa, by totiž jinak Maďarsku hrozil nedostatek pohonných hmot. Ze stejného důvodu, aby nedostatku paliv vláda zamezila, uvolní také zmíněnou takřka čtvrtinu strategických rezerv ropy. Dovoz paliv do Maďarska komplikuje nejen zastropování cen, ale také nízká hladina řeky Dunaj. Ta ztěžuje přepravu paliv nákladními říčními plavidly.