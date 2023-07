Pohonné hmoty přestaly zdražovat, čeští řidiči mají druhé nejlevnější prázdniny v historii

Pohonné hmoty v Česku přestaly v uplynulém týdnu zdražovat poté, co jejich ceny vystoupaly na maxima uplynulých dvou měsíce. Benzín Natural 95 zlevnil za poslední týden o dva haléře na litr na 37,34 koruny za litr. Litr nafty je pak o pouhý haléř dražší než před týdnem. Vyjde na 32,33 koruny za litr. V příštím týdnu lze čekat opět stagnaci cen pohonných hmot, maximálně pohyby v jednotkách haléřů směrem dolů či nahoru. Čeští řidiči tak letos budou nadále zažívat druhé nejlevnější prázdniny historie. V poměru k výši průměrné hrubé mzdy byly totiž pohonné hmoty zatím levnější, než jak budou letos, zatím jen o prázdninách covidového roku 2020.

Ropa Brent zdražila jen nepatrně

Ceny pohonných hmot se drží poměrně nízko, taktéž stagnují. Vždyť ropa Brent za uplynulý měsíc sice zdražila, ale jen nepatrně, o 0,6 procenta. Jako před měsícem se prodává za cenu kolem úrovně 76 dolarů za barel. Stagnuje také kurs koruny k dolaru, v němž se ropa obchoduje. Za poslední měsíc česká měna zpevnila vůči dolaru, ale pouze o 0,2 procenta.

Ropa se v poslední době obchoduje stabilizovaně na poměrně levné cenové úrovni ze tří základních důvodů. Zaprvé, z důvodu stále přísné měnové politiky americké centrální banky, která nese riziko vyvolání i hlubší recese v USA. Tato recese by oslabila světovou poptávku po ropě. Útlum americké ekonomiky přitom výhledově není s to kompenzovat hospodářský výkon Číny, jenž zatím letos zaostává za očekáváním.

Což je tedy druhý důvod poklesu ceny ropy. Třetím je pak to, že ruský vývoz ropy na světové trhy je tváří v tvář západním sankcím mnohem stabilnější, než mnozí čekali. Ruská ropa dokonce stále míří na Západ, přes překupující a reexportující země typu Indie nebo Turecka. Rusko společně se Saúdskou Arábií v tomto týdnu uvedly, že své stávající škrty v produkci ropy protáhnou i do srpna, avšak tento krok zatím nevede k výraznějšímu růstu cen ropy, jak Rijád a Moskva zjevně zamýšlely. Právě proto, že výše uvedené tři tlaky na pokles cen ropy jsou zatím stále poměrně silné.

Slováci jen tiše závidí

Ruská ropa nadále proudí ropovodem Družba také do Česka, a do díky výjimce ze sankcí, kterou Česko má. Ruská ropa je přitom kvůli sankcím ještě levnější než ropa Brent. Cizinci proto v současnosti jezdí v nebývalé míře tankovat do Česka, zejména pak naftu. Česko má totiž nyní podle dat Evropské komise čtvrtou nejnižší cenu nafty v EU. Levněji ji tankují pouze na Maltě, v Bulharsku a v Litvě. Všechny země, jež s Českem sousedí, včetně Polska, ji tedy mají dražší.

Důvodem levné nafty v ČR je nejen dovoz laciné ruské ropy, ale i fakt, že v porovnání ještě s rokem 2020 je nyní zhruba o tři koruny na litr levnější jen z důvodu snížení spotřební daně z ní. První snížení daně se uskutečnilo začátkem roku 2021, o korunu na litr. K dalšímu pak došlo loni v červnu, o 1,50 korun na litr. Když zohledníme ještě související o něco nižší DPH, je litr nafty celkově skutečně o zhruba tři koruny na litr levnější než ještě roku 2020. „Slováci jen tiše závidí, Česko se stává tankovacím rájem,“ píší proto slovenská média.

Český stát ovšem výrazným zlevněním nafty o tři koruny na litr přichází ročně o zhruba 17 miliard korun. Určitá část z tohoto výpadku se ovšem státu vrací právě proto, že v Česku tankují také tedy Slováci, Rakušani nebo Němci, kteří tak tím pádem v Česku platí i spotřební daň a související DPH. Češi pak mají slabší tendenci než jindy jezdit tankovat do zahraničí. Dokonce se jim nyní nevyplácí ani tankovat naftu v Polsku, kam si pro ni tradičně jezdili.

Pohonné hmoty budou o prázdninách levné

V polovině prázdnin, od srpna, se ovšem spotřební daň z nafty zřejmě vrátí na úroveň z doby před loňským červnem, tedy bude o 1,50 korun na litr vyšší. Česko by ale i tak mělo osmou nejnižší cenu nafty v EU. V pomyslném žebříčku zemí EU podle nejnižších cen nafty by se před něj dostaly ještě Rumunsko, Kypr, Polsko a Lotyšsko. Ceny na Slovensku, v Maďarsku, Německu či Rakousku by byly i nadále vyšší než v ČR.

Cena nafty v Česku bude však oproti naftě v Polsku i po zvýšení spotřební daně dražší jen poměrně nepatrně, maximálně v rozsahu nižších desítek haléřů na litr. Takový rozdíl neohrožuje konkurenceschopnost českých dopravců, protože cena nafty zůstane víceméně srovnatelná s Polskem. Sdružení dopravců Česmad Bohemia však přesto varuje, že zvýšení daně je o jejich nynější konkurenceschopnost připraví. To však tedy data příliš nepotvrzují.

Pohonné hmoty vskutku budou v Česku o těchto prázdninách nečekaně levné i po případném zvýšení spotřební daně z nafty. Alespoň tedy v poměru k hrubé měsíční mzdě. Řidiči totiž budou moci za částku odpovídající právě hrubé měsíční mzdě u tuzemských čerpacích stanic zakoupit více než 1200 litrů pohonných hmot.

Něco takového bylo v celé historii novodobé ČR možné dosud jen o prázdninách roku 2020. Tehdy ovšem ceny výrazně srazila covidová pandemie. Cestování bylo kvůli pandemickým restrikcím omezené, u nás i v zahraničí, což vytvářelo masivní tlak na pokles cen pohonných hmot i v ČR.

Pokud bychom nebrali v potaz prázdniny covidového roku 2020, které se z důvodu restrikcí poněkud vymykaly, jsou ty nadcházející z hlediska motoristů těmi úplně nejlevnějšími relativně „normálními“ prázdninami v historii. V právě končícím druhém letošním čtvrtletí se podle prognózy dá pořídit za částku odpovídající průměrné mzdě hned 1210 litrů pohonných hmot (pro názornost se počítá souhrnná průměrná cena získaná z průměrné ceny benzínu a průměrné ceny nafty).

O letošních prázdninách, tedy již ve třetím čtvrtletí, by se tento počet měl vzhledem k očekávanému vývoji cen pohonných hmot a také vzhledem k předpokládanému vývoji průměrné mzdy pohybovat v rozmezí od 1220 do 1250 litrů. Byl by tak až o zhruba 350 litrů vyšší než loni v létě; za částku odpovídající průměrné měsíční mzdě tudíž letos o prázdninách půjde pořídit až o 350 litrů pohonných hmot více než loni o prázdninách.

O loňských prázdninách byly pohonné hmoty výrazně dražší než letos kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu, přičemž zároveň průměrná mzda byla nominálně o necelých deset procent nižší, než bude o těchto prázdninách. Motoristé ale o těchto prázdninách pořídí za částku odpovídající průměrné mzdě více pohonných hmot i než o prázdninách roku 2021, kdy se jednalo o necelých 1200 litrů. A za částku průměrné mzdy tedy také pořídí více pohonných hmot než o prázdninách kteréhokoli roku z období let 1993 až 2019.

