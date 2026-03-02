Vyberte si z našich newsletterů

Peskov: Diplomatické urovnání války na Ukrajině je preferovanou metodou

Dmitrij Peskov
Moskva má zájem na pokračování jednání o možnostech ukončení války Ruska s Ukrajinou, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle státní agentury TASS reagoval na dotaz novinářů týkající se zprostředkovatelské role Washingtonu v mírových jednáních, zatímco o víkendu Spojené státy společně s Izraelem zaútočily na Írán, jehož režim je spojencem Ruska. Kreml si podle Peskova úsilí USA v jednáních s Ukrajinou stále váží.

„Máme vlastní zájmy, které musíme zajistit. V našem zájmu je pokračovat v těchto hovorech a my jim dozajista zůstaneme otevřeni,“ řekl mluvčí ruského prezidenta. „Politické a diplomatické urovnání je preferovanou metodou,“ cituje Peskova ruská služba stanice BBC, podle níž odpověď mluvčího Kremlu naznačuje, že americko-izraelský útok a zabití některých předních íránských představitelů neovlivnily postoj Moskvy v souvislosti s jednáními o rusko-ukrajinské válce.

Pochvala pro Trumpa

Peskov podle TASS řekl, že si Moskva „nadále velmi váží“ zprostředkovatelského úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se mírových hovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, zároveň však Moskva podle něj důvěřuje jen sobě a hájí vlastní zájmy.

Samotná jednání s Kyjevem nechtěl Peskov blíže komentovat, ale uvedl, že další rozhovory se budou týkat bezpečnostních záruk, které požaduje Ukrajina, a také otázky území.

Teherán
Aktualizováno

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Politika

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Přečíst článek

Ukrajina se už čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. V poslední době nabraly na intenzitě diplomatické snahy o ukončení konfliktu vedené Spojenými státy. Z dostupných informací vyplývá, že hlavním sporným bodem je trvající požadavek Ruska na ovládnutí celého území východoukrajinského Donbasu včetně těch regionů, které ruští vojáci dosud nedokázali dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá. Kyjev navrhuje, aby se konflikt zmrazil podél současné frontové linie.

Írán se po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů. Ruská diplomacie o víkendu uvedla, že Spojené státy a Izrael útokem na Írán uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, a vyzvala obě země, aby údery okamžitě ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku za cynickou vraždu.

Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.

Zbrojařská skupina CSG rozšiřuje vliv ve střední Evropě. Směřuje k získání 49procentního podílu ve společnosti 4iG Space & Defence Technologies, a tím i nepřímo 37procentní podíl v tradiční maďarské firmě Rába Automotive Holding.

Součástí dohody jsou i první konkrétní zakázky: výroba a dodávky tisíců těžkých taktických vozidel pro maďarskou armádu. Ve hře je také možné zapojení do projektu raketového systému HIMARS.

Tisíce vozidel pro maďarskou armádu

Společnost 4iG podepsala s maďarským státem rámcovou smlouvu na dodávku až několika tisíc těžkých taktických vozidel. CSG se na projektu bude podílet.

Strany zároveň deklarovaly zájem objednat v nejbližší době první stovky kusů. Významná část výroby a montáže má probíhat v Maďarsku ve spolupráci s firmou Rába.

„CSG dnes patří mezi nejrychleji rostoucí obranně-průmyslové skupiny. Právě tuto zkušenost chceme přenést do Maďarska,“ uvedl CEO CSG Michal Strnad. Podle něj může spojení s Rábou a skupinou 4iG výrazně posílit výrobní kapacity i exportní potenciál regionu.

Export za miliardu eur

CSG zároveň přináší do Maďarska nový exportní program na střední taktická vozidla v hodnotě jedné miliardy eur. Projekt má být určen pro zahraničního zákazníka.

„Podpis rámcové smlouvy a plánovaná objednávka prvních stovek kusů představují konkrétní krok k lokalizaci výroby a rozvoji průmyslové základny v Maďarsku,“ uvedl generální ředitel CSG Defence Systems Jan Marinov.

Ve hře je i HIMARS

Další ambicí je možné zapojení do projektu raketových systémů HIMARS pro maďarské ozbrojené síly. Ty by mohly být integrovány v Rábě na podvozky Tatra, které patří do skupiny CSG.

Pro CSG by šlo o významné rozšíření spolupráce s americkými partnery a hlubší zapojení do globálních dodavatelských řetězců.

„V historii maďarského kosmického a obranného průmyslu začíná nová éra,“ uvedl šéf skupiny 4iG Gellért Jászai. Podle něj mají nové projekty posílit suverenitu Maďarska i jeho postavení v mezinárodním obranném průmyslu.

Politická podpora na nejvyšší úrovni

Slavnostního aktu v Budapešti se zúčastnil i maďarský premiér Viktor Orbán, český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a česká velvyslankyně Eva Dvořáková.

CSG tím potvrzuje strategii dlouhodobých investic ve střední Evropě a snahu stát se klíčovým hráčem evropského obranného průmyslu.

Stovky izraelských letadel zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok, při němž byl zabit šéf zpravodajské služby Hizballáhu Husajn Mukalled. Podle agentury AFP bylo v několika čtvrtích íránské metropole Teheránu slyšet hlasité výbuchy, které otřásly obytnými budovami. Íránské revoluční gardy naopak oznámily, že v reakci na americko-izraelské útoky odpálily salvu raket na izraelská města Tel Aviv, Haifa, a na východní Jeruzalém.

Po sobotních americko-izraelských úderech na Írán vyjádřil Hizballáh solidaritu s Teheránem a v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího zaútočil pomocí dronů a střel na izraelské území. Je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.

Nový izraelský úder se dnes ráno zaměřil na jižní předměstí Bejrútu. Defrin uvedl, že Íránem podporované hnutí Hizballáh zaplatí za své útoky na Izrael vysokou cenu. „Hizballáh včera v noci zahájil palbu. Věděli přesně, co dělají. Varovali jsme je,“ řekl mluvčí. Podle druhého mluvčího izraelské armády Nadava Šošaniho zatím izraelská armáda nemá v plánu pozemní invazi do Libanonu, jakou podnikla předloni v září.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac na síti X uvedl, že Hizballáh „draze zaplatí za své útoky proti Izraeli“ a že vůdce hnutí Naím Kásim, „který se rozhodl zaútočit pod tlakem Íránu, je nyní cílem, který má být eliminován“. Dodal, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídili izraelské armádě, aby proti Hizballáhu podnikla rázné kroky.

Izraelské údery na Libanon si dnes ráno podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných. Po nejnovějších izraelských útocích tak vzrostl počet obyvatel, kteří museli opustit své domovy. Deník L’Orient-Le Jour (OLJ) s odvoláním na telegramový kanál napojený na syrské bezpečnostní složky uvedl, že v průběhu několika hodin dnes před izraelským bombardováním uprchly do Sýrie tisíce Libanonců.

Podle íránské agentury Tasním izraelský útok dnes zasáhl oblast poblíž teheránského náměstí Revoluce, kde se zrovna shromáždili demonstranti odsuzující americko-izraelskou akci.

Dnes byl také jmenován novým íránským ministrem obrany Madžíd Ebnelrezá, generál islámských revolučních gard, který nahradí svého předchůdce, jenž zemřel při americko-izraelských náletech.

Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že zahájily raketový útok na několik měst v Izraeli. „Mezi cíli této desáté salvy byl vládní komplex sionistického (izraelského) režimu v Tel Avivu, útoky na vojenská a bezpečnostní centra v Haifě a úder proti východnímu Jeruzalému,“ uvedla podle AFP armáda islámské republiky v prohlášení vysílaném ve státní televizi. Armáda dále uvedla, že při útoku použila balistické rakety typu Chajbár.

Podle íránské agentury Fars byly cílem raketových útoků kanceláře Benjamina Netanjahua a velitelství izraelského letectva.

