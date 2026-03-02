Peskov: Diplomatické urovnání války na Ukrajině je preferovanou metodou
Moskva má zájem na pokračování jednání o možnostech ukončení války Ruska s Ukrajinou, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle státní agentury TASS reagoval na dotaz novinářů týkající se zprostředkovatelské role Washingtonu v mírových jednáních, zatímco o víkendu Spojené státy společně s Izraelem zaútočily na Írán, jehož režim je spojencem Ruska. Kreml si podle Peskova úsilí USA v jednáních s Ukrajinou stále váží.
„Máme vlastní zájmy, které musíme zajistit. V našem zájmu je pokračovat v těchto hovorech a my jim dozajista zůstaneme otevřeni,“ řekl mluvčí ruského prezidenta. „Politické a diplomatické urovnání je preferovanou metodou,“ cituje Peskova ruská služba stanice BBC, podle níž odpověď mluvčího Kremlu naznačuje, že americko-izraelský útok a zabití některých předních íránských představitelů neovlivnily postoj Moskvy v souvislosti s jednáními o rusko-ukrajinské válce.
Pochvala pro Trumpa
Peskov podle TASS řekl, že si Moskva „nadále velmi váží“ zprostředkovatelského úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se mírových hovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, zároveň však Moskva podle něj důvěřuje jen sobě a hájí vlastní zájmy.
Samotná jednání s Kyjevem nechtěl Peskov blíže komentovat, ale uvedl, že další rozhovory se budou týkat bezpečnostních záruk, které požaduje Ukrajina, a také otázky území.
Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.
Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael
Politika
Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.
Ukrajina se už čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. V poslední době nabraly na intenzitě diplomatické snahy o ukončení konfliktu vedené Spojenými státy. Z dostupných informací vyplývá, že hlavním sporným bodem je trvající požadavek Ruska na ovládnutí celého území východoukrajinského Donbasu včetně těch regionů, které ruští vojáci dosud nedokázali dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá. Kyjev navrhuje, aby se konflikt zmrazil podél současné frontové linie.
Írán se po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů. Ruská diplomacie o víkendu uvedla, že Spojené státy a Izrael útokem na Írán uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, a vyzvala obě země, aby údery okamžitě ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku za cynickou vraždu.