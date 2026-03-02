Česko chystá bezpečnostní opatření kvůli Íránu. Vláda řeší návrat desítek občanů z Blízkého východu
Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česká republika v reakci na dění na Blízkém východě přijme mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich konkrétní podobu zatím neupřesnil, podle něj bude záležet na návrzích ministerstva vnitra a policie. Uvedl to před mimořádným ranním jednáním Bezpečnostní rady státu, která zasedla po americko-izraelských úderech v Íránu.
Schůzka trvala zhruba hodinu. Zástupci armády ani zpravodajských služeb se k jejím závěrům nevyjádřili.
Repatriace Čechů ze zasažené oblasti
Vláda se zabývala i návratem českých občanů. Podle Babiše se dnes přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, odkud by měli v úterý odletět do Česka. V jordánském Ammánu je připraveno dalších 17 lidí, premiér chce vyslat vládní airbus.
Slovenský repatriační let z jordánské Akaby dnes odveze tři české občany a Slovensko nabídlo přepravu dalších deseti lidí ve středu z Ammánu. „Ale tam myslím, že bychom měli poslat letadlo, takže teď to budeme řešit,“ uvedl premiér.
Tři letadla společnosti Smartwings mají dnes zamířit do ománského Muscatu. Primárně vezmou klienty dopravce, vláda ale zkoumá i možnost využít kapacity pro další Čechy. Babiš zmínil také dvojici občanů, kteří se z Dubaje přesunuli do Muscatu a čekají na návrat.
Další možnosti komplikují uzavřené vzdušné prostory. „Zatím ta prognóza je, že bude uzavřený dnes do 18:00,“ uvedl premiér. Nemá informace, že by se čeští občané nacházeli v přímém ohrožení.
Francie a Británie by mohly udeřit na Írán. Původně se mluvilo i o Německu, to však nakonec vojenské akce proti Íránu nepodnikne. Ve společném prohlášení země tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.
Vláda čeká návrhy bezpečnostních kroků
Od ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) chce premiér slyšet konkrétní návrhy bezpečnostních opatření. „Určitě uděláme mimořádná opatření,“ řekl. Zároveň chce informace od tajných služeb a spojenců o dalším vývoji situace.
Podobu opatření zatím nechtěl specifikovat. „Na to máme ministra vnitra a policii,“ uvedl.
Babiš: Důležité je, aby válka skončila
Premiér se vyjádřil i k samotným úderům USA a Izraele na Írán. Podle něj Írán dlouhodobě podporoval terorismus a usiluje o zničení Izraele. „Pravděpodobně naši spojenci k tomu měli nějaký zásadní důvod. Teď je důležité, aby válka skončila co nejdřív,“ řekl.
Vyjádřil také naději, že se íránský režim změní k lepšímu.