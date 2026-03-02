Vyberte si z našich newsletterů

Česko chystá bezpečnostní opatření kvůli Íránu. Vláda řeší návrat desítek občanů z Blízkého východu

Česko chystá bezpečnostní opatření kvůli Íránu. Vláda řeší návrat desítek občanů z Blízkého východu

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česká republika v reakci na dění na Blízkém východě přijme mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich konkrétní podobu zatím neupřesnil, podle něj bude záležet na návrzích ministerstva vnitra a policie. Uvedl to před mimořádným ranním jednáním Bezpečnostní rady státu, která zasedla po americko-izraelských úderech v Íránu.

Schůzka trvala zhruba hodinu. Zástupci armády ani zpravodajských služeb se k jejím závěrům nevyjádřili.

Repatriace Čechů ze zasažené oblasti

Vláda se zabývala i návratem českých občanů. Podle Babiše se dnes přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, odkud by měli v úterý odletět do Česka. V jordánském Ammánu je připraveno dalších 17 lidí, premiér chce vyslat vládní airbus.

Slovenský repatriační let z jordánské Akaby dnes odveze tři české občany a Slovensko nabídlo přepravu dalších deseti lidí ve středu z Ammánu. „Ale tam myslím, že bychom měli poslat letadlo, takže teď to budeme řešit,“ uvedl premiér.

Tři letadla společnosti Smartwings mají dnes zamířit do ománského Muscatu. Primárně vezmou klienty dopravce, vláda ale zkoumá i možnost využít kapacity pro další Čechy. Babiš zmínil také dvojici občanů, kteří se z Dubaje přesunuli do Muscatu a čekají na návrat.

Další možnosti komplikují uzavřené vzdušné prostory. „Zatím ta prognóza je, že bude uzavřený dnes do 18:00,“ uvedl premiér. Nemá informace, že by se čeští občané nacházeli v přímém ohrožení.

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Evropa hrozí úderem na Írán. Francie a Británie zvažují vojenskou akci, Němci vycouvali

Politika

Francie a Británie by mohly udeřit na Írán. Původně se mluvilo i o Německu, to však nakonec vojenské akce proti Íránu nepodnikne. Ve společném prohlášení země tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.

nst

Přečíst článek

Vláda čeká návrhy bezpečnostních kroků

Od ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) chce premiér slyšet konkrétní návrhy bezpečnostních opatření. „Určitě uděláme mimořádná opatření,“ řekl. Zároveň chce informace od tajných služeb a spojenců o dalším vývoji situace.

Podobu opatření zatím nechtěl specifikovat. „Na to máme ministra vnitra a policii,“ uvedl.

Babiš: Důležité je, aby válka skončila

Premiér se vyjádřil i k samotným úderům USA a Izraele na Írán. Podle něj Írán dlouhodobě podporoval terorismus a usiluje o zničení Izraele. „Pravděpodobně naši spojenci k tomu měli nějaký zásadní důvod. Teď je důležité, aby válka skončila co nejdřív,“ řekl.

Vyjádřil také naději, že se íránský režim změní k lepšímu.

Chceme stavět modulární jaderné reaktory, říká Tomáš Koranda z Hochtief CZ

Hochtief v Praze staví třeba i linku metra D
profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavební společnost Hochtief CZ se více zaměří na oblast energetických staveb. Tvrdí to předseda představenstva firmy Tomáš Koranda. Firma byla posledním generálním dodavatelem výstavby jaderné elektrárny Temelín. Na tuto historii chce nyní navázat.

Připravujeme se na účast na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Jsme v procesu příprav na spolupráci s řetězcem korejských firem, které projekt zaštiťují,“ prozrazuje Koranda. Jeho firma by se ráda stala generálním stavebním dodavatelem, nebo aspoň jedním z klíčových dodavatelů celého projektu. Na podobnou spolupráci se však připravují všichni velcí hráči ve stavebnictví. Koranda předpokládá, že ve stavební části budou zasmluvnění z devadesáti procent lokální firmy.

Hochtief CZ sleduje i přípravu rozšíření v areálu Temelína. „Tam dlouhodobě spolupracujeme, jsme dodavatelem ČEZ při údržbách nebo investicích, tam je to pro nás další priorita,“ uvádí Koranda. Německá skupina Hochtief se stala i součástí uskupení vedené společností Amentum, které by se mělo podílet na globálním rozvoji malých modulárních reaktorůpro Rolls-Royce. Jejich výstavba se chystá ve Velké Británii a ve Švédsku. Dva, možná tři projekty jsou potenciálně připravovány také pro Česko. „Nejvíc připravený je právě v areálu Temelína,“ uvádí Koranda. Tam bude český Hochtief lokálním stavebním partnerem.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V Česku se příštích letech ve stavebnictví chystá řada velkých investice. Patří sem dálnice, železnice, bytů má růst podle vlády o dvacet tisíc ročně víc. Chystá se dostavba Dukovan a další investice spojené s transformací energetiky. Na všech těchto stavbách se jedna z největších českých stavebních společností chce aktivně podílet.

Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavební segmentům, od průmyslové výstavby, bytové výstavby, přes občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, energetiku, ale samozřejmě také projektům dopravní a liniové infrastruktury. Liniové stavby, včetně výstavby linky metra D, tvoří třetinu obratu společnosti, pozemní stavby zhruba dvě třetiny.

Více uslyšíte v dalším dílu podcasu Realitní Club, který vyjde již zítra!

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Stavebnictví nemůže za drahé bydlení. Stavíme za třetinu prodejní ceny, říká šéf Hochtief CZ

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.

Stavební firmy podle Korandy nabízejí stavební práce na bytových projektech za standardních podmínek a cen. Projekty prodražují i dodatečné podmínky, ať už institucí, které se k projektům vyjadřují, nebo dotčených třetích osob. A také cena peněz v čase, kterou developer musí vynaložit.

Stavíme za třetinu prodejní ceny

Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro významného developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak naše ceny jsou na hranici 65 nebo 70 tisíc korun za metr čtvereční.“ Prodejní cena se však pohybuje přes 200 tisíc korun za metr. „To je pro mě dramatický rozdíl, je to současný obrázek trhu s byty,“ říká. Rychlost růstu cen bytů je mnohem rychlejší než růst cen stavebních materiálů a prací.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavebním segmentům – od bytové výstavby přes občansko-administrativní, energetickou, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu až po projekty dopravní a liniové infrastruktury. Podle Korandy může být do budoucna výstavba limitována nedostatkem některých materiálových zdrojů.

Hrozí nedostatek písku a kameniva

„Jednoznačně vnímám jako riziko možný nedostatek kameniva, písků či štěrkopísků,“ uvádí Koranda. Ceny těchto materiálů rostou meziročně o desítky procent. „Rozhodně tak rychle nerostou ceny stavebních prací.“ Dodavatelé materiálů hlásí riziko z pohledu vytěžitelnosti jednotlivých zdrojů. Zájem o nové lomy je ve stavební branži enormní, naráží ale na obrovský společenský i byrokratický odpor.

Rizikem jsou také ceny energií, kdy se ceny emisních povolenek výrazně dotýkají efektivity těžby a konečných cen materiálů.

„Budou tím ovlivněny zejména velké liniové stavby, kde materiál hraje klíčovou roli,“ tvrdí Koranda.

Natáčení podcastu Realitního Clubu s generálním ředitelem Skanska Reality Petrem Michálkem.

Ředitel Skanska Reality: Dřevo a „recyklovaný“ jsou materiály budoucnosti, stejně jako udržitelná výstavba

Reality

Proč se mezinárodní developerská společnost Skanska přihlásila k udržitelnosti? Jaké materiály pro výstavbu svých projektů nejenom v Česku využívá? A je téma zeleného stavění důležité i pro tuzemské zákazníky? Nejenom o tom hovořil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek v dalším díle podcastu Realitního Clubu.

nst

Přečíst článek

Stavebnictví trápí i nedostatek lidí

Dalším velkým problémem ve stavebnictví je dlouhodobý nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Velká část těchto lidí míří do automobilového průmyslu, který nabízí obdobné platové podmínky, ale komfortnější pracovní prostředí, „bez deště a bez bláta“. „Vnímáme obecně klesající zájem mladých lidí o technické obory.“ Chybí jak vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak absolventi stavebních učňovských oborů.

„Bude muset dojít k nějaké transformaci školského systému. Je třeba najít cesty, jak mladé lidi motivovat ke studiu těchto oborů,“ říká šéf Hochtief CZ. Dovoz zahraničních pracovníků to podle něj není schopen nahradit, i když je podporován státem.

„Mohou se otevřít nové lomy a zajistit suroviny. Nové technologie zefektivní výstavbu. Klíčem vždy budou vzdělaní lidé, ať už k udržitelnému rozvoji, nebo k zajištění kontinuity stavebnictví,“ uvádí Koranda.

Tomáš Koranda byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.

