Česko se dostává blíž k formování evropské čipové strategie

Český technologický sektor získal přímé zastoupení v koordinační skupině evropského programu pro čipy IPCEI ME/CT. Tomáš Bort ze společnosti Mycroft Mind byl zvolen členem takzvané Transformers Group – exekutivního orgánu, který propojuje desítky polovodičových projektů napříč Evropou.
Česko posiluje vliv v čipovém byznysu. Tomáš Bort z Mycroft Mind bude koordinovat spolupráci mezi firmami, vládami a výzkumem napříč EU. Firma už dříve získala 10 milionů eur na vlastní polovodičový projekt. Česko se tak dostává blíž k formování evropské čipové strategie.
Jde o první případ, kdy zástupce české technologické firmy bude přímo formovat evropskou čipovpu strategii.
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky
Program IPCEI ME/CT patří mezi hlavní nástroje, kterými chce Evropská unie posílit vývoj a výrobu čipů v Evropě. Do projektu je zapojeno 56 technologických firem ze 14 zemí, včetně velkých hráčů jako NXP, STMicroelectronics nebo Infineon.
Transformers Group funguje jako výkonná pracovní skupina podřízená nejvyššímu orgánu programu. Koordinuje strategická témata, propojuje jednotlivé projekty a podporuje sdílení know-how mezi průmyslem, výzkumem a státní správou.
„Být součástí Transformers Group znamená být u stolu, kde se diskutuje o budoucnosti evropské mikroelektroniky,“ říká Tomáš Bort z Mycroft Mind. Podle něj je to důkaz, že české firmy už nejsou jen příjemci evropských dotací, ale aktivními partnery při nastavování pravidel.
Americká vláda uvolnila exportní pravidla pro Nvidii. Firma může dodávat AI čipy do Číny, pokud tím neohrozí americký trh a bezpečnost. Armádní využití má zůstat tabu.
Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny
Deset milionů eur na český projekt
Mycroft Mind je jednou ze dvou českých firem, které uspěly s vlastním projektem v programu IPCEI ME/CT. V roce 2024 získala z evropských fondů podporu 10 milionů eur.
Firma vyvíjí technologii takzvané vnořené energetické inteligence. Ta umožňuje zabudovat analytické algoritmy přímo do senzorů energetických sítí – například do chytrých měřidel nebo systémů řízení energie.
Zvolení Borta do koordinační skupiny podle firmy posouvá zapojení Česka na vyšší úroveň. V rámci Transformers Group povede dvě agendy: sdílení know-how napříč Evropou a rozvoj talentů pro polovodičový průmysl.
„Osobně se chci zaměřit na to, aby špičkové znalosti nezůstávaly jen uvnitř laboratoří, ale dostaly se k nové generaci expertů, kterou evropský čipový průmysl nutně potřebuje,“ říká Bort.
Evropa chce víc vlastních čipů
Evropská unie si stanovila cíl do roku 2030 výrazně zvýšit svůj podíl na globálním trhu s polovodiči. Přímé zapojení českého experta do koordinačního orgánu programu je tak dalším signálem, že i firmy ze střední Evropy chtějí hrát v čipovém byznysu větší roli.
„Pokud má Evropa posilovat technologickou soběstačnost, musí u diskusí sedět i inovativní firmy ze střední Evropy,“ uzavírá Bort.
Každý zná kalifornské Silicon Valley čili Křemíkové údolí. Jen málokdo však ví o Lithium Valley neboli Lithiovém údolí, které leží v témže americkém státě. Mohlo by přispět k rozvoji nejmodernějších technologií, ale paradoxně tomu brání obavy z problémů starých dlouhé desítky let.
Lithiové údolí: Cesta k novým technologiím vede přes staré problémy
