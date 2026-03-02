Vyberte si z našich newsletterů

Česko se dostává blíž k formování evropské čipové strategie

Česko se dostává blíž k formování evropské čipové strategie

Česko se dostává blíž k formování evropské čipové strategie
Mycroft Mind, užito se svolením
Český technologický sektor získal přímé zastoupení v koordinační skupině evropského programu pro čipy IPCEI ME/CT. Tomáš Bort ze společnosti Mycroft Mind byl zvolen členem takzvané Transformers Group – exekutivního orgánu, který propojuje desítky polovodičových projektů napříč Evropou.

Česko posiluje vliv v čipovém byznysu. Tomáš Bort z Mycroft Mind bude koordinovat spolupráci mezi firmami, vládami a výzkumem napříč EU. Firma už dříve získala 10 milionů eur na vlastní polovodičový projekt. Česko se tak dostává blíž k formování evropské čipové strategie.

Jde o první případ, kdy zástupce české technologické firmy bude přímo formovat evropskou čipovpu strategii. 

Program IPCEI ME/CT patří mezi hlavní nástroje, kterými chce Evropská unie posílit vývoj a výrobu čipů v Evropě. Do projektu je zapojeno 56 technologických firem ze 14 zemí, včetně velkých hráčů jako NXP, STMicroelectronics nebo Infineon.

Transformers Group funguje jako výkonná pracovní skupina podřízená nejvyššímu orgánu programu. Koordinuje strategická témata, propojuje jednotlivé projekty a podporuje sdílení know-how mezi průmyslem, výzkumem a státní správou.

„Být součástí Transformers Group znamená být u stolu, kde se diskutuje o budoucnosti evropské mikroelektroniky,“ říká Tomáš Bort z Mycroft Mind. Podle něj je to důkaz, že české firmy už nejsou jen příjemci evropských dotací, ale aktivními partnery při nastavování pravidel.

Deset milionů eur na český projekt

Mycroft Mind je jednou ze dvou českých firem, které uspěly s vlastním projektem v programu IPCEI ME/CT. V roce 2024 získala z evropských fondů podporu 10 milionů eur.

Firma vyvíjí technologii takzvané vnořené energetické inteligence. Ta umožňuje zabudovat analytické algoritmy přímo do senzorů energetických sítí – například do chytrých měřidel nebo systémů řízení energie.

Zvolení Borta do koordinační skupiny podle firmy posouvá zapojení Česka na vyšší úroveň. V rámci Transformers Group povede dvě agendy: sdílení know-how napříč Evropou a rozvoj talentů pro polovodičový průmysl.

„Osobně se chci zaměřit na to, aby špičkové znalosti nezůstávaly jen uvnitř laboratoří, ale dostaly se k nové generaci expertů, kterou evropský čipový průmysl nutně potřebuje,“ říká Bort.

Evropa chce víc vlastních čipů

Evropská unie si stanovila cíl do roku 2030 výrazně zvýšit svůj podíl na globálním trhu s polovodiči. Přímé zapojení českého experta do koordinačního orgánu programu je tak dalším signálem, že i firmy ze střední Evropy chtějí hrát v čipovém byznysu větší roli.

„Pokud má Evropa posilovat technologickou soběstačnost, musí u diskusí sedět i inovativní firmy ze střední Evropy,“ uzavírá Bort.

Cena bitcoinu dnes mírně roste a přidává téměř jedno procento. O víkendu však trh s kryptoměnami zažil výrazné výkyvy. Při nepřetržitém obchodování se bitcoin krátce propadl pod 63 200 dolarů, ztráty ale ještě během víkendu smazal. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje za 66 419 dolarů, tedy na úrovních z konce října 2024, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. V sobotu přitom začal americko-izraelský útok na Írán.

Podle portfolio manažera J&T Investiční společnosti Štěpána Hájka má trh s kryptoměnami největší rozkolísanost pravděpodobně už za sebou. Nejprve přišel prudký pokles, následovaný rychlým návratem k vyšším hodnotám. „Bitcoin dnes roste o 0,9 procenta, přesto zaostává za zlatem, které posiluje o více než dvě procenta. To potvrzuje, že bitcoin se svým chováním více blíží rizikovým aktivům,“ doplnil.

Ředitel společnosti Coingarage Ota Janda připomněl, že kryptoměny se jako jediné obchodují nepřetržitě, a staly se tak prvním ukazatelem investorské nálady po geopolitickém šoku. „Bitcoinu se o víkendu turbulence nevyhnuly, v reakci na útok cena klesla. Následná stabilizace ale naznačuje, že geopoliticky vyvolané propady mívají omezené trvání,“ uvedl.

Akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta, ukazují burzovní statistiky. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 9:30 středoevropského času odepisoval více než 1,8 procenta pod 622,20 bodu. Nacházel se tak nejníže zhruba za dva týdny a sestoupil z maxima, na kterém byl v pátek. Zájem byl o zbrojovky a o akcie ropných firem, akcie z ostatních sektorů většinou oslabovaly, řada z nich velmi výrazně.

Růst o více než pět procent vykazovaly akcie britských těžebních společnosti BP a Shell, stejně jako akcie francouzského rivala TotalEnergies. Ceny ropy se ráno přechodně zvýšily až o 13 procent a severomořský Brent se dostal nad 82 dolarů za barel, než růst mírně polevil. V důsledku íránských odvetných útoků byla totiž narušena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu.

Při útocích amerických a izraelských vojsk na Írán o víkendu zahynul rovněž íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Teherán pak zahájil raketové útoky napříč regionem, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do více zemí Blízkého východu. Ten je hlavním dodavatelem ropy na světový trh.

Cestovní ruch krvácí

Nejvýrazněji klesají akcie firem z odvětví cestovního ruchu a volného času, včetně leteckých společností a hotelových řetězců. Jejich index odepisoval 4,4 procenta. Akcie německých aerolinek Lufthansa odepisují 11 procent, což je podle analytiků důsledek oznámení firmy, že kvůli bojům na Blízkém východě prodlužuje pozastavení letů do tohoto regionu. Výrazně klesají také akcie bank nebo pojišťoven, kde se ztráty většinou pohybují od dvou do čtyř procent.

Posilují naopak akcie zbrojařských společností, jako je BAE Systems, Rheinmetall, Saab a Leonardo. Tam se zisky pohybují od pěti do osmi procent. Akcie české firmy CSG na burze v Amsterodamu ale ráno mírně ztrácely.

