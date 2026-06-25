Pavel vrací úder. Delegaci na summit NATO povedu já, vzkázal vládě
Petr Pavel po zásahu Ústavního soudu vrací úder vládě. Tvrdí, že jako prezident automaticky povede delegaci na summit NATO a sám rozhodne, kterých částí jednání se zúčastní. Spor podle něj vyvolal ministr Petr Macinka.
Prezident Petr Pavel trvá na tom, že pokud bude součástí české delegace na summit NATO, je automaticky jejím vedoucím. O tom, zda se zúčastní neformální večeře, hlavního jednání nebo jiné části summitu, podle něj nerozhoduje vláda ani ministr zahraničí, ale prezident sám. Řekl to České televizi a Českému rozhlasu.
Vláda v pondělí Pavla do delegace na červencový summit NATO v Ankaře nezařadila. Prezident následně podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Ten ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na aliančním jednání zajistil.
Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů uvedl, že jeho úřad Pavla do české delegace doplní. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO bude prezident členem delegace i se svým doprovodem. Technické detaily má vláda řešit na pondělním jednání.
Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.
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Názory
Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.
„Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekl Pavel.
„Macinka vyvolal válku“
Prezident zároveň odmítl, že by spor vyvolal on. Tvrdí, že se půl roku snažil s vládou najít kompromis, kabinet ani ministr zahraničí ale podle něj na jeho návrhy nereagovali.
„Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, konkrétně ministr Macinka tím, že ani v jednom případě nechtěli slyšet kompromisní návrhy. Dokonce na tyto návrhy ani nereagovali a situaci dohnali tak daleko, že jsem neměl ani jinou volbu než podat kompetenční žalobu,“ prohlásil prezident.
Napětí mezi Hradem a vládou vyostřila i Macinkova slova o „pokusu o ústavní puč“. Ministr zahraničí tak označil jak prezidentovu kompetenční žalobu, tak předběžné rozhodnutí Ústavního soudu. Pavel jeho výrok ostře kritizoval.
Petr Pavel připustil, že ho spory s vládou spíše motivují k obhajobě mandátu. Konflikt o summit NATO označil za pomstu Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem a zpochybnil, kdo má v Babišově koalici skutečně hlavní slovo.
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Politika
Petr Pavel připustil, že ho spory s vládou spíše motivují k obhajobě mandátu. Konflikt o summit NATO označil za pomstu Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem a zpochybnil, kdo má v Babišově koalici skutečně hlavní slovo.
Podle prezidenta jde o velmi silná slova od člena vlády a pohybují se „na hranici šíření poplašné zprávy“. Politik, který má odpovědnost vůči zemi a její pověsti v zahraničí, by podle Pavla měl podobná vyjádření velmi vážit.
Pavel už dříve uvedl, že za sporem o jeho účast na summitu vidí Macinkovu pomstu za to, že nejmenoval čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Babiš naopak v minulých dnech tvrdil, že Pavel už vede kampaň za znovuzvolení.
Prezident v rozhovoru pro Seznam Zprávy připustil, že spory s Babišovou vládou ho spíše motivují k tomu, aby v dalším volebním období znovu kandidoval na hlavu státu. První mandát mu skončí v březnu 2028.
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