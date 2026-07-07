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newstream.cz Politika Babiš i Pavel dorazili na summit NATO. Do Ankary přiletěli odděleně

Babiš i Pavel dorazili na summit NATO. Do Ankary přiletěli odděleně

Petr Pavel v Ankaře
ČTK
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Premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel dorazili do Ankary na summit Severoatlantické aliance. Z Prahy cestovali dvěma různými vládními speciály, večer se ale oba zúčastní recepce pořádané tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. O Pavlově účasti na summitu rozhodl až předběžným opatřením Ústavní soud.

Do turecké Ankary přicestovali na summit NATO premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Přestože oba zastupují Českou republiku, z Prahy vyrazili odděleně a do turecké metropole přiletěli dvěma různými letadly.

Jako první dosedl na letiště u Ankary speciál s premiérem Babišem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. O několik desítek minut později přistál také další český vládní speciál s prezidentem Pavlem.

Summit NATO v Ankaře

NATO čeká tvrdý summit. Trump tlačí na výdaje, Česko přiváží vlastní spor

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V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.

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Část premiérovy delegace následně zamířila na fórum obranného průmyslu NATO v centru Ankary. Jeho hlavním tématem je posilování výrobních kapacit vojenského průmyslu členských zemí aliance.

Erdogan pozval oba české představitele

V prezidentském areálu v Ankaře začne dnes po půl šesté neformální recepce, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Pozvání nakonec dostali Babiš i Pavel.

Prezident před odletem z Prahy uvedl, že se večerního programu rovněž zúčastní. Původně přitom měl být na večeři pozván pouze premiér.

Pavlovu účast umožnil Ústavní soud

Vláda původně s účastí prezidenta na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi cestu a účast na jednání umožnil.

Premiér i prezident by se tak mohli ve středu společně zúčastnit zasedání hlav států a vlád všech 32 členských zemí Severoatlantické aliance.

Babiš oznámil, že na jednání vystoupí s pětiminutovým projevem. Podle informací ČTK se však s vystoupením prezidenta Pavla nepočítá.

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