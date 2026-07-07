Babiš i Pavel dorazili na summit NATO. Do Ankary přiletěli odděleně
Premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel dorazili do Ankary na summit Severoatlantické aliance. Z Prahy cestovali dvěma různými vládními speciály, večer se ale oba zúčastní recepce pořádané tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. O Pavlově účasti na summitu rozhodl až předběžným opatřením Ústavní soud.
Do turecké Ankary přicestovali na summit NATO premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Přestože oba zastupují Českou republiku, z Prahy vyrazili odděleně a do turecké metropole přiletěli dvěma různými letadly.
Jako první dosedl na letiště u Ankary speciál s premiérem Babišem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. O několik desítek minut později přistál také další český vládní speciál s prezidentem Pavlem.
V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
NATO čeká tvrdý summit. Trump tlačí na výdaje, Česko přiváží vlastní spor
Politika
V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
Část premiérovy delegace následně zamířila na fórum obranného průmyslu NATO v centru Ankary. Jeho hlavním tématem je posilování výrobních kapacit vojenského průmyslu členských zemí aliance.
Erdogan pozval oba české představitele
V prezidentském areálu v Ankaře začne dnes po půl šesté neformální recepce, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Pozvání nakonec dostali Babiš i Pavel.
Prezident před odletem z Prahy uvedl, že se večerního programu rovněž zúčastní. Původně přitom měl být na večeři pozván pouze premiér.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Pavlovu účast umožnil Ústavní soud
Vláda původně s účastí prezidenta na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi cestu a účast na jednání umožnil.
Premiér i prezident by se tak mohli ve středu společně zúčastnit zasedání hlav států a vlád všech 32 členských zemí Severoatlantické aliance.
Babiš oznámil, že na jednání vystoupí s pětiminutovým projevem. Podle informací ČTK se však s vystoupením prezidenta Pavla nepočítá.