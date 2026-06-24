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newstream.cz Názory Michal Nosek: Prezident Pavel vyhrál první kolo. Vláda dostala ústavní varování

Michal Nosek: Prezident Pavel vyhrál první kolo. Vláda dostala ústavní varování

Petr Pavel
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.

Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě a ministerstvu zahraničí, aby bezodkladně oznámily organizátorům červencového summitu NATO v Ankaře, že součástí oficiální české delegace je prezident republiky Petr Pavel. Stát mu má zároveň zajistit akreditaci a zdržet se kroků, které by jeho účasti bránily.

To není jen procesní detail. Je to zásah ve chvíli, kdy běží lhůty a kdy by nečinnost vlády mohla fakticky rozhodnout spor dřív, než jej Ústavní soud stačí posoudit v meritu věci.

Soud tedy zatím neřekl, kdo má v podobných případech zahraničněpolitického zastupování definitivně navrch. Nepřiznal prezidentovi automatické právo jezdit na všechny summity NATO. Nepopřel ani odpovědnost vlády za zahraniční politiku. Řekl ale něco podstatného. Dokud se kompetenční spor řádně nerozhodne, nesmí vláda jednostranně prolomit zavedenou ústavní praxi.

Ústavní zvyklost není dekorace

Právě odkaz na praxi je v rozhodnutí důležitý. Čeští prezidenti se summitů NATO dlouhodobě účastnili, pokud tomu nebránily zdravotní nebo jiné závažné okolnosti. Taková tradice není folklor ani společenská zdvořilost. V ústavním systému má váhu.

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Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.

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Ústava totiž není jen katalog pravomocí. Je to také soustava rovnováh, zvyklostí a zdrženlivosti mezi institucemi. Demokratický stát funguje i proto, že se jeho aktéři nepokoušejí přepisovat pravidla pokaždé, když se jim politicky nehodí.

Vláda může mít s prezidentem spor. Může nesouhlasit s jeho důrazy, rétorikou nebo zahraničněpolitickými prioritami. Nemůže se však chovat, jako by prezident v českém ústavním systému neexistoval.

Kabinet narazil na mantinel

Pro vládu Andreje Babiše je rozhodnutí Ústavního soudu politicky nepříjemné ne proto, že by soud už definitivně přiznal Pavlovi vítězství v kompetenčním sporu. To se nestalo. Nepříjemné je proto, že soud vládě připomněl hranici, kterou nemá překračovat.

I vláda opřená o většinu ve sněmovně je jen jedním z ústavních orgánů. Není vlastníkem státu. Nemůže sama určovat, kdo smí navenek reprezentovat Českou republiku, pokud tím fakticky vyřazuje jiného ústavního aktéra z role, kterou dlouhodobě vykonával.

To je podstatná lekce. Ústavní pořádek není doporučení a předběžné opatření Ústavního soudu není politický námět do debaty. Je to rozhodnutí, které má být splněno.

Pavel získal čas i místo u stolu

Prezident Petr Pavel zatím nevyhrál celý spor. Vyhrál ale důležité první kolo. Soud mu nedal bianco šek pro všechny budoucí zahraniční cesty, zabránil však tomu, aby byl ze summitu vyšachován administrativním postupem a zmeškanými lhůtami.

Právě to je smysl předběžného opatření: zachovat stav věcí tak, aby konečné rozhodnutí nepřišlo pozdě. Summit NATO se koná 7. a 8. července, akreditační lhůta končí 26. června. Bez zásahu soudu by mohl být výsledek kompetenčního sporu prakticky hotový ještě předtím, než by se o něm skutečně rozhodlo.

Pavel tedy nezískal konečný verdikt. Získal ale čas, legitimní místo u stolu a potvrzení, že vláda nemůže z ústavního sporu udělat administrativní hotovou věc.

Ve hře je víc než cesta do Ankary

Celý spor není jen o tom, kdo poletí na summit NATO. Je o tom, jak se v Česku zachází s ústavními institucemi ve chvíli ostrého politického konfliktu.

V normálně fungujícím státě by vláda a prezident u tak citlivého tématu, jako je bezpečnost a Severoatlantická aliance, hledali dohodu. Pokud dohoda není možná, nastupují pravidla. A právě ta teď Ústavní soud připomněl.

Kabinet může s rozhodnutím nesouhlasit. Může se proti němu politicky vymezovat. Ale musí jednat. Kontaktovat organizátory summitu, zajistit akreditaci a neklást překážky. V právním státě se ústava neobchází tím, že se nechá propadnout termín.

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Prezident Pavel může do Ankary. Ústavní soud mu předběžně otevřel cestu na summit NATO

Petr Pavel
ČTK
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Ústavní soud předběžným opatřením vyhověl prezidentu Petru Pavlovi ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet má podle soudu zajistit, aby byl prezident i jeho doprovod součástí české delegace. O samotné kompetenční žalobě soud rozhodne až později.

Ústavní soud ve středu přednostně projednal návrh prezidenta Petra Pavla na vydání předběžného opatření v kompetenčním sporu s vládou. Plénum soudu dospělo k závěru, že do konečného rozhodnutí je třeba zachovat dosavadní praxi, podle níž se prezidenti summitů NATO účastnili jako součást české delegace.

Soudcem zpravodajem je Pavel Šámal, který po jednání vysvětlil, že soud nyní nerozhodoval o celém sporu mezi Hradem a vládou. Zabýval se pouze tím, zda je nutné rychle upravit poměry před summitem, který se v Ankaře koná 7. a 8. července.

Vláda musí zajistit akreditaci

Prezident v návrhu žádal, aby Ústavní soud vládě uložil zajistit jeho účast na summitu, včetně doprovodné akreditace. Zároveň chtěl, aby se vláda, ministerstvo zahraničí i ministr zahraničí zdrželi kroků, které by mu cestu do Ankary ztěžovaly.

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Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře obrátil na Ústavní soud. Žádá předběžné opatření, které by mu umožnilo odjet na vrcholnou alianční schůzku ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil prezidentův postup za směšný a tvrdí, že Pavel si tím dělá kampaň.

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Předběžné opatření tak Pavlovi otevírá cestu na jednání Severoatlantické aliance ještě předtím, než soud definitivně vymezí pravomoci prezidenta a vlády při zastupování České republiky navenek.

Spor začal po rozhodnutí kabinetu

Vláda v pondělí rozhodla, že s účastí prezidenta na summitu NATO nepočítá. Delegaci měl vést premiér Andrej Babiš, doplnit ji měli ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.

Pavel následně podal kompetenční žalobu. Tvrdí, že vláda mu svým postupem brání ve výkonu ústavní pravomoci zastupovat stát navenek. Podle prezidenta nejde pouze o jednu zahraniční cestu, ale o nastavení pravidel pro další podobné situace.

Konečný verdikt teprve přijde

Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření není konečným rozhodnutím ve věci. Neodpovídá tedy definitivně na otázku, kdo má pravomoc rozhodovat o účasti prezidenta na summitech NATO.

Meritem sporu se soud bude zabývat v dalším řízení. Až konečný nález může určit, jaké mantinely mají mít prezident a vláda při reprezentaci České republiky na vrcholných mezinárodních jednáních.

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Pavel žene spor s Babišem o summit NATO k soudu. Chce do Ankary, premiér mluví o kampani

Petr Pavel a Andrej Babiš
ČTK
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Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře obrátil na Ústavní soud. Žádá předběžné opatření, které by mu umožnilo odjet na vrcholnou alianční schůzku ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil prezidentův postup za směšný a tvrdí, že Pavel si tím dělá kampaň.

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše o to, kdo má Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, má pokračování u Ústavního soudu. Prezident se na soud obrátil s kompetenční žalobou a zároveň požádal o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit ještě před konečným verdiktem.

Vyplývá to z návrhu, který Ústavní soud zpřístupnil v přehledu plenárních věcí na svém webu. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal. O věci však bude rozhodovat celé plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň.

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Summit NATO v Ankaře se uskuteční 7. a 8. července. Čas tak hraje v prezidentův neprospěch. Pokud by měl mít nález Ústavního soudu přímý dopad na složení české delegace, musel by soud rozhodnout mimořádně rychle. Předběžné opatření by ale teoreticky mohl vydat ještě před začátkem summitu.

Pavel chce, aby vláda oznámila jeho účast

Prezident v návrhu žádá, aby Ústavní soud vládě a ministerstvu zahraničí uložil povinnost bezodkladně oznámit organizátorům summitu, že součástí české delegace bude prezident republiky.

Pavel se domáhá také toho, aby zástupci vlády a ministerstva zajistili jemu i jeho doprovodu akreditaci a nijak nebránili jeho účasti na summitu ani ji nekomplikovali. Pokud by soud návrhu na předběžné opatření vyhověl, mohl by se samotnou kompetenční žalobou zabývat podrobněji až následně.

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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Zákon o Ústavním soudu pro kompetenční spory výslovně neupravuje možnost vydat předběžné opatření. Prezident se proto v návrhu snaží doložit, že takový postup možný je a že lze podpůrně využít občanský soudní řád.

Prezident: O účasti na summitu má rozhodovat hlava státu

V samotné kompetenční žalobě Pavel navrhuje, aby Ústavní soud určil, že o účasti prezidenta republiky na summitech NATO rozhoduje sám prezident. Zároveň chce, aby soud zrušil pondělní vládní usnesení o složení delegace pro summit v Ankaře.

„Dále navrhuji, vzhledem ke specifickému charakteru tohoto kompetenčního sporu, výslovně zakázat vládě, ministru zahraničních věcí i Ministerstvu zahraničních věcí, aby tomuto výkonu kompetence prezidenta republiky bránili či jej ztěžovali,“ stojí v návrhu.

Prezident v něm připomíná, že zastupování státu navenek považuje za svou ústavní pravomoc. Argumentuje také tím, že čeští prezidenti se summitů NATO v minulosti účastnili. Podle Pavla jde o „dlouhodobou, ustálenou a stejnorodou praxi“.

Pavel zároveň očekává součinnost vlády a ministerstva při zajištění akreditací i letecké přepravy. Ústavní soud žádá, aby o věci rozhodoval přednostně, s nejvyšší prioritou a po ústním jednání. To prezident pokládá za rychlejší postup než výměnu písemných vyjádření.

Babiš: Je to směšné, Pavel dělá kampaň

Premiér Andrej Babiš prezidentův postup ostře kritizoval. V diskusi serveru Blesk.cz označil Pavlovo chování ve sporu o účast na summitu NATO za směšné.

„Mluví se o něm, kampaň dělá skvělou, ale nepomáhá to zlepšení vztahů,“ uvedl Babiš na prezidentovu adresu. Podle předsedy vlády Pavel usiluje o zviditelnění před další prezidentskou volbou. Premiér zároveň zopakoval, že jednání v Ankaře nebude „zážitkový výlet“.

Vláda v pondělí rozhodla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Českou misi má vést premiér Babiš. Součástí delegace mají být také ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.

Za sporem je širší boj o zahraniční politiku

Spor o Ankaru není jen otázkou jedné zahraniční cesty. Dotýká se širšího rozdělení pravomocí mezi prezidentem a vládou v zahraniční politice.

Pavel v návrhu shrnul dosavadní komunikaci s vládou a její postup kritizuje. Odklad rozhodnutí o složení delegace z 8. na 22. června označil za obstrukční jednání. Vláda podle něj postupovala ve zlé víře.

Babiš naopak tvrdí, že se prezident za předchozí vlády vžil do role lídra zahraniční politiky. Současný kabinet má podle premiéra dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést sám.

Ústavní soud tak bude řešit nejen to, zda může Pavel odjet na summit NATO v Ankaře, ale také citlivou otázku, kdo má v podobných případech poslední slovo. Prezident, nebo vláda.

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