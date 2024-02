„Zastavte Putina, zastavte válku“. Do ulic v Česku vyšly na podporu Ukrajiny tisíce lidí

Tisícovky lidí v Česku v den druhého výročí ruské agrese na Ukrajinu přišly vyjádřit solidaritu s obránci této východoevropské země. Zároveň vyzvali svět k její větší podpoře.

Reklama

Prezident Petr Pavel účastníkům shromáždění na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze mimo jiné řekl, že podporovat Ukrajinu znamená podporovat svou vlastní bezpečnost a zabránit tomu, aby zvítězilo vidění světa ruského prezidenta Vladimira Putina.

Premiér Petr Fiala (ODS) v prohlášení označil Putinův režim za zrůdný. Kvůli udržení stability v regionu je podle ministerského předsedy v českém bytostném zájmu, aby ruský agresor na Ukrajině neuspěl. Putin podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) rozpoutal vůči Ukrajině před dvěma lety neokoloniální válku a ruské snahy měnit státní hranice silou musí být v zájmu svobodného a demokratického světa odraženy. Pro podporu Ukrajiny se vyslovili také zástupci STAN a KDU-ČSL, místopředsedkyně a šéfka poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová věří v brzký konec agrese.

Shromáždění na Staroměstském náměstí předcházel více než hodinu trvající průvod od pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, který je pro Ukrajince symbolem svobody a samostatnosti. Už dopoledne tam památku obětí ruské agrese připomenuli předsedové parlamentních komor Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Miloš Vystrčil (ODS), podle něhož podpora Ukrajiny není zadarmo, ale je nutná, protože žádná podpora by Česko stála mnohem více.

Účastníky pochodu, který vedl kolem pomníku obětem komunismu na Újezdě přes Kampu a Karlův most na Staroměstské náměstí, formou videovzkazu oslovil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lidé měli na transparentech často v angličtině nápisy jako „Zastavte Putina, zastavte válku“, „Rusko mučí a zabíjí“ nebo „Více zbraní pro Ukrajinu“. Během cesty skandovali ukrajinská a anglická hesla jako „Stand with the Ukraine!“ (Stůjte za Ukrajinou!) a provolávali slávu Ukrajině a jejím obráncům.

Součástí programu Dne za Ukrajinu v Praze byl koncert pro děti a jejich rodiče ve Fóru Karlín, kde vpodvečer začal benefiční koncert kapely Chinaski, Pokáče nebo ukrajinské skupiny Love’n’Joy. Výtěžek ze vstupného má jít například na nákup vojenských lékárniček.

Vzpomínkové akce a setkání byly naplánovány také v Litoměřicích, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku nebo Plzni a Olomouci. V Brně se na shromáždění na náměstí Svobody sešlo kolem 1000 lidí, aby podpořili Ukrajinu a apelovali na Evropu, aby v podpoře této země nepolevila.

Nejvyšší čas na mír, vyzval Rusko šéf OSN. Ke vzkazu se přidalo více než 50 států Politika Generální tajemník OSN António Guterres a více než 50 států vyzvali Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině a okamžitě se stáhlo z jejího území. Je nejvyšší čas na mír, řekl v New Yorku Guterres, informuje agentura DPA. Dnes to jsou přesně dva roky ode dne, kdy Rusko na Ukrajinu zaútočilo. ČTK Přečíst článek

Na pořádání akcí se podílely mimo jiné organizace jako Evropský kongres Ukrajinců, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii a Paměť národa.

V pražských Vršovicích v Ruské ulici někdo na desítky cedulí s názvem ulice a na tramvajovou zastávku nalepil jména ruských politických vězňů a disidentů. Ve vzkazu připevněném na pouliční lampě připomněl dnešní druhé výročí vpádu ruské armády na Ukrajinu a také nedávnou smrt ruského opozičního politika Alexeje Navalného ve vězení za polárním kruhem.

Rusko, které už v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, zahájilo další agresi proti Ukrajině 24. února 2022. Dokázalo původně obsadit pouze čtvrtinu ukrajinského území, část z něj Ukrajinci získali zpět. Válka si podle dosavadních odhadů vyžádala statisíce lidských životů včetně civilistů. Kvůli válce ze země odešlo na 6,3 milionu lidí, dvě třetiny z nich do zemí EU.