Zámek v Jindřichově Hradci zahájil sezónu. Nabízí to nejlepší ze všech tras
Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a zámcích na Velký pátek 3. dubna, mohou turisté při jedné prohlídce zhlédnout to nejlepší ze všech návštěvnických tras. Na Velikonoce zámek nabídne tradiční květinová aranžmá a také zábavnou rodinnou hru a 4. dubna se bude podávat sladká kaše bílé paní v černé kuchyni, řekl kastelán Jan Mikeš.
„Návštěvníci uvidí trasu, která není úplně obvyklá. My té trase říkáme výběr z prohlídek, protože zahrnuje tři nejznámější části jindřichohradeckého zámeckého areálu. Jsou to renesanční zelené pokoje, je to středověká černá kuchyně a je to zahradní hudební pavilon rondel,“ uvedl Mikeš. To nejzajímavější z celého zámku tak mohou lidé vidět během 50 minut. Do Velikonoc jsou o víkendech tři prohlídky denně, v 11:00, 13:00 a 15:00, a ve všední dny mimo pondělí jedna, ve 13:00.
V hlavní sezoně nabízí zámek, který patří k největším v České republice, šest prohlídkových okruhů. Letos od 1. srpna navíc zaplní druhé patro Adamova stavení velká výstava Veličenstvo před branami o návštěvách habsburských panovníků v Jindřichově Hradci. „Vystavíme opravdu unikáty. Budou tam i repliky korunovačních klenotů, protože když cestuje císař, cestují s ním také klenoty,“ popsal Mikeš.
Pokoje ve druhém patře Adamova stavení se skutečně jmenovaly císařské. Patřilo k výsadám největších rezidencí a některých klášterů, že nabízely luxusně zařízené hostinské pokoje. „Měly sloužit císaři, když projížděl kolem. A skutečně, v těchto našich pokojích skutečně nocoval třeba císař Leopold I. či Karel VI. Takže i tímhle způsobem chceme zpřítomnit ten dojem, jak mohl takový pokoj vypadat,“ dodal kastelán. Dominantou výstavy proto bude i veliké lože s obrovskými nebesy.
Na zámku Konopiště na Benešovsku vrcholí předsezonní přípravy. Uklízečky oprašují historický nábytek, čistí trofeje i talíře zavěšené na stěnách, myjí okna a ošetřují podlahy. Sezona na jedné z nejnavštěvovanějších památek středních Čech začne v dubnu, mimořádně se ale brány otevřou už tuto neděli při výročí narození vévodkyně Žofie z Hohenbergu.
OBRAZEM: Sto místností, tisíce trofejí a žádná voda. Úklid Konopiště je alchymie
Na zámku Konopiště na Benešovsku vrcholí předsezonní přípravy. Uklízečky oprašují historický nábytek, čistí trofeje i talíře zavěšené na stěnách, myjí okna a ošetřují podlahy. Sezona na jedné z nejnavštěvovanějších památek středních Čech začne v dubnu, mimořádně se ale brány otevřou už tuto neděli při výročí narození vévodkyně Žofie z Hohenbergu.
Trasa pro rodiče s dětmi
Zámek kromě tradičních prohlídek nabízí v hlavní sezoně také trasu určenou rodičům s dětmi. Prohlídka vede částí přízemního podlaží 400 let staré budovy Adamova stavení. Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě Evžen Karel Černín, který si od svých devíti let psal deníky. Trasa vede také do více než 500 let staré a dodnes funkční černé kuchyně, v níž se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých informací o vaření, stolování i kuchařích a kuchtících.
Jindřichův Hradec je hrad přestavěný na zámek na soutoku Nežárky a Hamerského potoka. Se svou rozlohou 3,5 hektaru je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím největším zámeckým komplexem České republiky. Loni ho navštívilo 61 tisíc lidí, což je o 1368 více než v roce 2024.
