Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Zámek v Jindřichově Hradci zahájil sezónu. Nabízí to nejlepší ze všech tras

iStock
ČTK

Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a zámcích na Velký pátek 3. dubna, mohou turisté při jedné prohlídce zhlédnout to nejlepší ze všech návštěvnických tras. Na Velikonoce zámek nabídne tradiční květinová aranžmá a také zábavnou rodinnou hru a 4. dubna se bude podávat sladká kaše bílé paní v černé kuchyni, řekl kastelán Jan Mikeš.

„Návštěvníci uvidí trasu, která není úplně obvyklá. My té trase říkáme výběr z prohlídek, protože zahrnuje tři nejznámější části jindřichohradeckého zámeckého areálu. Jsou to renesanční zelené pokoje, je to středověká černá kuchyně a je to zahradní hudební pavilon rondel,“ uvedl Mikeš. To nejzajímavější z celého zámku tak mohou lidé vidět během 50 minut. Do Velikonoc jsou o víkendech tři prohlídky denně, v 11:00, 13:00 a 15:00, a ve všední dny mimo pondělí jedna, ve 13:00.

8 fotografií v galerii

V hlavní sezoně nabízí zámek, který patří k největším v České republice, šest prohlídkových okruhů. Letos od 1. srpna navíc zaplní druhé patro Adamova stavení velká výstava Veličenstvo před branami o návštěvách habsburských panovníků v Jindřichově Hradci. „Vystavíme opravdu unikáty. Budou tam i repliky korunovačních klenotů, protože když cestuje císař, cestují s ním také klenoty,“ popsal Mikeš.

Pokoje ve druhém patře Adamova stavení se skutečně jmenovaly císařské. Patřilo k výsadám největších rezidencí a některých klášterů, že nabízely luxusně zařízené hostinské pokoje. „Měly sloužit císaři, když projížděl kolem. A skutečně, v těchto našich pokojích skutečně nocoval třeba císař Leopold I. či Karel VI. Takže i tímhle způsobem chceme zpřítomnit ten dojem, jak mohl takový pokoj vypadat,“ dodal kastelán. Dominantou výstavy proto bude i veliké lože s obrovskými nebesy.

Trasa pro rodiče s dětmi

Zámek kromě tradičních prohlídek nabízí v hlavní sezoně také trasu určenou rodičům s dětmi. Prohlídka vede částí přízemního podlaží 400 let staré budovy Adamova stavení. Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě Evžen Karel Černín, který si od svých devíti let psal deníky. Trasa vede také do více než 500 let staré a dodnes funkční černé kuchyně, v níž se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých informací o vaření, stolování i kuchařích a kuchtících.

Jindřichův Hradec je hrad přestavěný na zámek na soutoku Nežárky a Hamerského potoka. Se svou rozlohou 3,5 hektaru je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím největším zámeckým komplexem České republiky. Loni ho navštívilo 61 tisíc lidí, což je o 1368 více než v roce 2024.

Ukrajinská aktivistka a dokumentaristka válečných zločinů Maria Tomak začínala jako novinářka. Později se začala věnovat lidským právům a po ruské anexi Krymu a válce na Donbase začala mapovat válečné zločiny. V rozhovoru pro ČTK řekla, že okupace je také formou války – jen se odehrává jinak než na frontové linii.

Dokumentovat zločiny je podle ní od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 mimořádně obtížné. Sama se této práci věnuje už od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. S postupující okupací se ale získávání informací stávalo stále složitějším.

Velkým rizikem je především kontakt mezi lidmi z okupovaných území a zbytku Ukrajiny. „Určitá možnost získávat informace existuje, protože s některými lidmi lze komunikovat přes zabezpečené kanály. Je to ale velmi obtížné a riskantní,“ uvedla Tomak.

Situaci navíc komplikuje přísná kontrola médií v oblastech okupovaných Ruskem. Ty jsou podle ní do značné míry odříznuty od běžného informačního prostoru a obyvatelé se jen obtížně dostávají k informacím zvenčí. Rusko totiž blokuje řadu webových stránek.

„Přesto ale určitou představu máme, zejména díky svědectvím z území, která byla osvobozena. Stačí si připomenout oblasti kolem Kyjeva, které byly osvobozeny v roce 2022, nebo například Izjum v Charkovské oblasti a všechny ty otřesné obrazy, které jsme tam viděli,“ řekla Tomak.

Ruská armáda stále okupuje velkou část Doněcké oblasti, kterou Moskva označuje jako takzvanou Doněckou lidovou republiku. Rusko zde podporovalo proruské separatisty už od roku 2014 a po invazi v roce 2022 region spolu s dalšími částečně okupovanými oblastmi anektovalo. Obyvatelé těchto území čelí omezení základních práv, nuceným přesunům i poškozené infrastruktuře.

Podle Tomak Rusko zadržuje dvě hlavní skupiny lidí: válečné zajatce a civilisty. „Problém je v tom, že civilisty nelze podle mezinárodního humanitárního práva vyměňovat tak, jako je tomu u válečných zajatců,“ upozornila. Přesto se i takové výměny občas uskutečňují, ale jsou velmi složité.

Útok ruského dronu v Kyjevě ČTK

Další problém představuje absence kompletního seznamu zadržovaných civilistů. „Neexistuje ani jeden úplný seznam. Ukrajinské instituce, ombudsman i nevládní organizace se sice snaží takové seznamy vytvářet, ale protože nemáme přístup na okupovaná území, je velmi těžké tyto informace získat,“ uvedla.

Civilní rukojmí jsou podle ní jedním z nejvážnějších problémů války. Neexistuje totiž mechanismus, jak je systematicky vracet domů. Mnozí z nich jsou vystaveni mučení nebo špatnému zacházení a často není jasné, kde se nacházejí.

Ruská propaganda

Velkou roli ve válce podle Tomak hraje také ruská propaganda. „Podle mé zkušenosti začala velmi intenzivně už během událostí na Majdanu v letech 2013 až 2014. Ruské trollí farmy a dezinformační kampaně se tehdy snažily vykreslit ukrajinské protesty jako nacistické povstání a vytvořit obraz ukrajinského demokratického hnutí jako něčeho nebezpečného, zejména pro Evropu,“ řekla.

Evropa podle ní situaci na Ukrajině chápe dnes výrazně lépe než v roce 2014 po anexi Krymu. „Ruská propaganda byla tehdy velmi silná a lidé se tématu často vyhýbali, protože nevěděli, co se tam vlastně děje,“ uvedla. „Dnes si myslím, že Evropa situaci chápe mnohem lépe. Je to vidět i na veřejné podpoře. Už není nutné lidi přesvědčovat, že jde o ruskou agresi.“

Přesto podle ní ve společnosti existuje určitá únava z války. Navzdory tomu ale Ukrajinci stále vnímají velkou míru solidarity ze zahraničí.

Tomak v současnosti spolupracuje s organizací Truth Hounds, kde se věnuje monitorování ruského verbování lidí z takzvaného globálního Jihu. Do Prahy přijela jako členka poroty festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.

Související

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků. Vyplývá to z informací mluvčích oslovených pražských radnic.

Vysoký zájem cizinců o svatby zaznamenala první městská část. „Matrika Prahy 1 není schopna uspokojit všechny požadavky. Většina termínů je již obsazená,“ uvedla mluvčí úřadu Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Není to jen o historickém centru

Podobný trend se netýká jen historického centra, zájem zaznamenaly i okolní radnice. „Zájem o uzavření sňatku v Praze 3 je oproti minulým létům zvýšený, ve větší míře zejména u cizích státních příslušníků. Termíny máme až do června úplně plné a vzhledem k tomu, že letní měsíce jsou hlavní svatební sezónou, jsou téměř plné termíny až do září,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Podobná je situace v páté městské části. „O sňatky v Praze 5 je velký zájem každým rokem. Nějaké termíny ještě volné jsou, ale rychle se zaplňují. Oproti minulým letům se mění skladba snoubenců, během posledních let stoupá počet snoubenců cizinců z celého světa,“ řekla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.

Mění se i představy snoubenců o podobě obřadu. „Snoubenci si více než jindy přejí rychlé obřady v obřadní síni bez proslovů. Mimo obřadní místnost oddáváme v objektech prvorepublikových vil ve správním obvodu Prahy 6 nebo v areálu břevnovského kláštera,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Podle Šnejdarové se obřady v poslední době konají často pouze za přítomnosti snoubenců a svědků.

Na matrice Prahy 2 letos zaznamenali zvýšený zájem o datum svatby 6. června 2026, které se podle mluvčí Andrey Zoulové obsadilo nejrychleji.

Od roku 2001 mohou úřady snoubence oddávat i na jiných místech než v obřadních síních. V centru Prahy je velký zájem o svatby v palácích a jejich zahradách, na lodích nebo střechách domů. Pravidelně se oddává například na Žižkovské televizní věži, obřady se už konaly například v plavební komoře na Smíchově, v Prokopském údolí, na rozhledně v parku Cibulka a velmi oblíbenými svatebními místy jsou i zoologická a botanická zahrada v Troji.

