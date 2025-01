Ceny lithia by se letos měly stabilizovat

Ceny lithia by se po dvou letech prudkého poklesu měly v letošním roce stabilizovat. Nadměrnou nabídku kovu na trhu může zmírnit uzavření dolů a vysoký prodej elektromobilů v Číně. Agentuře Reuters to řekli analytici a obchodníci. Nárůst ceny kovu by ale podle nich mohlo snížit případné znovuotevření dolů.

Ceny lithia, což je kov důležitý pro baterie do elektromobilů, se z maxima v listopadu 2022 propadly zhruba o 85 procent. To přimělo firmy po celém světě zakonzervovat doly. Obchodníci se ale shodují, že uzavření dolů znamená, že poptávka by letos měla překonat nabídku, protože čínská vláda zvyšuje podporu prodeji elektromobilů, což oživí poptávku. Čína je největším trhem s elektromobily na světě.

Celosvětový přebytek dodávek lithia by se letos měl snížit o polovinu zhruba na 80 tisíc tun ekvivalentu uhličitanu lithného, uvedl čínský státní poskytovatel údajů o komoditách Antaike. Loni přebytek činil téměř 150 tisíc tun.

„Očekáváme, že v roce 2025 zaznamenáme oživení cen lithia, protože omezení zaznamenaná v roce 2024 spolu s případným dalším omezením výrazně sníží přebytek na trhu,“ uvedl analytik společnosti CRU Group Cameron Hughes s odkazem na uzavírání dolů. Hughes se specializuje na trh výroby baterií.

Čína loni v červenci zdvojnásobila dotace na elektromobily. Do poloviny prosince byly pobídky využity na nákup více než pěti milionu aut. Tyto dotace na elektromobily přispěly na konci loňského roku k růstu ceny lithia. A podle analytiků a obchodníků by měly podpořit ceny lithia i v letošním roce.

Zýšení ceny se projeví později

Případné zvýšení ceny se ale zřejmě projeví až koncem letošního roku, kdy se vyčerpají zásoby a kupující se vrátí na spotový trh, uvedl ředitel výzkumu firmy Project Blue David Merriman. Project Blue se zaměřuje na výzkum kovů a očekává, že se cena v letošním roce stabilizuje v průměru kolem 11 092 dolarů (273 900 korun) za tunu. Čínský makléř Kuo-tchaj Ťüan očekává cenu v rozmezí 60 tisíc až 90 tisíc jüanů (202 100 až 303 200 korun) za tunu.

Nejobchodovanější kontrakt lithia na burze s termínovými kontrakty v Kantonu se loni obchodoval v rozmezí 68 250 až 125 tisíc jüanů za tunu.

Analytici ale zůstávají obezřetní a neočekávají příliš výrazný růst ceny v letošním roce, protože podle nich ho může zbrzdit skutečnost, že v uzavřených dolech je možné rychle obnovit těžbu, pokud se ukáže, že by mohla být zisková. Pro poptávku může být riziková i případná změna politiky v USA pod novým prezidentem Donaldem Trumpem, včetně nových cel na baterie pro elektromobily z Číny nebo snížení domácích pobídek pro elektromobily.

Lithium je velmi lehký, měkký a stříbřitě lesklý kov, dobře vede elektrický proud a teplo. Je základem prakticky všech komerčně používaných a vyvíjených bateriových technologií.