Ceny lithia padají, ale zlaté časy teprve přijdou
Lithium letos zlevnilo o více než 80 procent, především kvůli přebytku nabídky a ochlazení poptávky po elektromobilech. Přesto trh vykazuje známky stabilizace a poptávka po bateriích a obnovitelné energii by měla v dlouhodobém horizontu růst.
Pokles poptávky po elektromobilech ovlivňuje i poptávku po lithiu. Vysoké ceny elektromobilů a nedostatečná infrastruktura nabíjecích stanic zpomalují širší adopci. I když ceny elektromobilů klesají, stále zůstávají dražší než tradiční vozidla. Navíc se přidává vlažnější přístup EU k povinné elektromobilitě, kdy některé státy preferují vyváženější přístup, který zohledňuje nejen ekologické, ale i ekonomické faktory.
Příčiny pádu cen lithia
Pokles cen lithia v roce 2023 a 2024, kdy ceny klesly o více než 80 procent, je přičítán přebytku nabídky, který překonal růst poptávky. Těžební kapacity rychle expandovaly, zejména v Jižní Americe, Austrálii a Číně. Výsledkem byl výrazný převis nabídky, který tlačil ceny dolů. V roce 2024 vzrostla celosvětová produkce lithia o 22 procent. „To trh nedokázal absorbovat navzdory stále rostoucím prodejům elektromobilů,“ říká analytik XTB Jiří Tyleček.
Tento přebytek na trhu je jedním z klíčových faktorů, které ovlivnily pokles cen lithia. „Trh s lithiem se během posledních let stal jedním z nejvíce sledovaných segmentů komoditního trhu. Dlouhodobé fundamenty zůstávají silné díky globální elektromobilitě a rozvoji obnovitelných zdrojů, ale z krátkodobého pohledu zažívá trh turbulence a výrazný pokles cen,“ doplňuje Tyleček.
Cínovecký poklad
V Česku se těžba lithia stále nachází ve fázi nejistoty. Velkým tématem je ložisko na Cínovci, které je jedním z největších evropských nalezišť. Oblast v Krušných horách by mohla představovat významný zdroj lithia pro Evropu, o jeho těžbě se ale stále jen mluví.
I přesto, že se v Cínovci skrývá velký potenciál, hodnota lithia, které se tam nachází, zatím klesá. To je důsledkem aktuálních nižších cen na globálním trhu, které ztěžují ekonomickou výhodnost těžby. Současné nízké ceny komplikují ekonomiku těžby, což brzdí rozhodnutí o zahájení projektů a investicích do potřebné infrastruktury.
Budoucnost lithia
V roce 2025 se ceny lithia mírně zotavily, ale stále zůstávají hluboko pod předchozími maximy. Analytik Jiří Tyleček však věří, že trh se vrací k rovnováze, přičemž přebytek nabídky, který v posledních dvou letech tlačil ceny dolů, se zmenšuje. Pro letošní rok se očekává téměř vyrovnaná bilance nabídky a poptávky, což je pozitivní signál. Silná poptávka po bateriích, především pro elektromobily, by dále měla podpořit růst spotřeby.
V roce 2025 by se navíc prodeje elektromobilů mohly vyšplhat až na 20 milionů vozů, což by znamenalo téměř čtvrtinu všech prodaných automobilů. Ačkoli návrat k extrémním cenám z roku 2022 není na obzoru.
A také Čína má stále značné zásoby lithia, které může uvolnit na trh v případě výkyvů. Nové technologie, jako sodíko-iontové baterie, mohou v budoucnu nabídnout levnější alternativu, ale lithium zůstává ekonomicky výhodné.
Příležitost nebo riziko
Pro investory, kteří hledají příležitosti v tomto dynamickém trhu, je důležité sledovat nejen automobilový průmysl, ale i další sektory, jako jsou obnovitelné zdroje energie a skladování energie. Těžební společnosti, jako Albemarle, Pilbara Minerals nebo Rio Tinto, i nadále investují do nových projektů a rozšiřují svou produkci. Nicméně trh s lithiem čelí řadě protichůdných tlaků – stabilizace cen a dlouhodobý růst versus volatilita způsobená geopolitikou, regulatorními nejistotami a hospodářským cyklem.