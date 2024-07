Olympijský výbor hledá očistný směr. Hry se mají vrátit k investiční střídmosti

Francouzské hlavní město finišuje s přípravami Olympijských her. Mezinárodní olympijský výbor se přitom snaží změnit letitý trend nadměrného utrácení a skandálů. Potíž s olympiádami, kterým se přezdívá největší show na světě, je v tom, že organizátoři her příliš dlouho nevěděli, kdy přestat utrácet.

Paříž se stává první metropolí, která hostí hry od chvíle, kdy Mezinárodní olympijský výbor zreformoval své špatné nabídkové procesy s cílem snížit náklady. Hry, které ve francouzském hlavním městě začínají za necelé dva týdny, tak pravdě zahájí novou ekonomičtější etapu Olympijských her. Rozpočet na infrastrukturní náklady pro hry v Paříži jsou 4,7 miliardy dolarů, ale jde hlavně o jejich smysluplné využití. Poslední Olympijské hry, které vydělaly, se totiž uskutečnily již před 40 lety v Los Angeles, píše agentura Bloomberg.

Dodrží rozpočet?

Bruno Le Maire, již bývalý francouzský ministr financí, před nedávnými volbami prohlásil, že chce, aby hry byly „nejekonomičtější za desítky let“. Bez ohledu na zvýšené bezpečnostní náklady vzhledem k válkám v Gaze a na Ukrajině jsou ve francouzské metropoli zahraniční pozorovatelé olympijských her zatím spokojení.

Z revize pravidel Mezinárodního olympijského výboru vzešel transparentnější proces výběru místa her, kdy zainteresovaná města osloví výbor k dialogu o tom, zda by jejich kandidatura mohla uspět z ekonomického hlediska. Jde o proces, který pořadatele odrazuje od výstavby nových stadionů, pokud pro ně nemají jasný plán ke smysluplnému využití po skončení her.

„V MOV došlo k zásadní změně,“ říká Victor Matheson, ekonom z The College of the Holy Cross ve Worcesteru v Massachusetts, který studoval historii a finance olympijských her, říká: Paříž vypadá docela dobře, ale tento cyklus jsme už zažili a myslí tím, že to není poprvé, co olympijské hnutí čelí téměř existenční krizi.

Mnichovské hry v roce 1972 zásadně zasáhl palestinský teroristický útok, při kterém zahynulo 11 členů izraelského týmu. Letní olympijské hry v Montrealu v roce 1976 zatížily město dluhy, jejichž splacení trvalo čtyři desetiletí a americký Denver, který měl hostit Zimní olympijské hry v roce 1976, od kandidatury kvůli obřímu růstu nákladů raději odstoupil.

Finanční triumf v Los Angeles

O pořádání letních her v roce 1984 se ucházeli pouze dva zájemci: Teherán, který trápily politické turbulence a Los Angeles. Výbor se tak rozhodl pro Kalifornii a organizace her v Los Angeles se ujal manažer a bývalý sportovec Peter Ueberroth.

Ten nemilosrdně hlídal dodržování rozpočtu, který se opíral o maximální využití stávajících areálů a příliv hotovosti ze soukromého sektoru. Hry tak následně vygenerovaly zisk 250 milionů dolarů a Ueberroth tak získal zlatý Olympijský řád a byl jmenován Mužem roku časopisu Time za rok 1984. „Pokud se píše praktická historie olympijského hnutí, myslím, že moderní hry začaly v roce 1984,“ říká olympijský badatel Matheson.

Aténský krach

Na hry v roce 2004, které ve finále získaly Atény, kandidovalo 11 měst. Někteří neúspěšní kandidáti poté tvrdili, že překročení nákladů v řeckém hlavním městě přispělo o deset let později k vládní dluhové krizi, která ohrozila celou ekonomiku eurozóny.

„Museli jsme transformovat to, co bylo, a nechci, aby to znělo drsně, ale MOV byl v té době velmi těžkopádný," říká Christophe Dubi, výkonný ředitel mezinárodní organizace.

Italští vlastenci

Radní italské Cortiny, lyžařského střediska, které bude společně s Milánem v roce 2026 hostit zimní hry, si jsou vědomi, že návratnost investice bude nějaký čas trvat, přesto jsou odhodlaní postavit sáňkařskou a bobovou dráhu v hodnotě 90 milionů dolarů. Další možnost je využít stávající areál v sousedním Rakousku.

Náklady na novou trať má pohltit prakticky celý rozpočet na infrastrukturu her. Přesto Antonio Tajani, italský vicepremiér, podpořil starostu Gianlucu Lorenziho z vlasteneckých důvodů a trval na tom, že by bylo nepřijatelné, aby se olympijská událost konala mimo Itálii.

Stavba v Cortině začala v únoru a musí být dokončena do března 2025, aby šlo uspořádat testovací akce. Ale náročný harmonogram výstavby vyvolal obavy, že by mohl vést k výraznému překročení nákladů.

Nesouhlasíme s tímto projektem, řekl novinářům v květnu Bach. Projekt se tak nechtěně stal prvním testem, zda výbor dokáže udržet svůj reformní program. „Olympijský výbor organizátorům říká, že pokud nové sportovní zařízení nemá pro lokalitu skutečný dlouhodobý smysl, nestavte ho. Ale pokud máte tvrdohlavého politika, který ze svých vlastních důvodů říká ne, udělám to, MOV nemůže tohoto politika přemoci,“ dodává Bach.

Sponzoři odcházejí

Automobilka Toyota, jeden ze zásadních sponzorů MOV od roku 2025 neobnoví svou desetiletou smlouvu v odhadované hodnotě 800 milionů dolarů, která po Paříži 2024 vyprší, uvádí japonská tisková agentura Kyodo. Automobilka se však odmítla pro Bloomberg vyjádřit.

Další z významných sponzorů, francouzská IT společnost Atos, která poskytuje hrám provozní technologie výměnou za to, že je celosvětovým olympijským partnerem, zvažuje obdobný krok. Ale také ona odmítla pro Bloomberg komentovat, zda smlouvu obnoví.

Celková hodnota olympijských sponzorských smluv vzrostla z 90 milionů dolarů v 80. letech na více než 2 miliardy dolarů během současného cyklu, říká Matheson.

MOV má v současnosti 15 hlavních sponzorů, včetně čínské skupiny Alibaba, Intelu a holdingu Panasonic, které během her 2020/21 v Toki pomohly vygenerovat 2,3 miliardy dolarů ze sponzorských příjmů. Nyní platí mezi 2,5 a 3 miliardami dolarů, podle hodnocení blogu Inside the Games.

TikTok ve hře

Rozhodnutí čínské platformy sociálních médií TikTok uzavřít sponzorskou smlouvu s britským olympijským týmem je připomínkou toho, že mladší generace mnohem pravděpodobněji stráví 30sekundová videa z olympijských akcí, než aby seděly u sledování sportu v klasické televizi. Hodnota a délka obchodu nebyly zveřejněny, ale odráží rostoucí význam sociálních médií ve sportovním světě.

MOV musí také řešit budoucnost svého vlastního vedení. Příští schůze členů MOV bude hlasovat o tom, zda změnit pravidla, aby sedmdesátiletý Bach mohl potřetí kandidovat na prezidenta.

