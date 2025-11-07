Tomáš Pavlík představí sbírku v italských Benátkách
Spisovatel a dlouholetý tiskový mluvčí Tomáš Pavlík má mezinárodní kreativní zářez: jeho nová básnická sbírka vychází v italštině. Vernisáž je v italských Benátkách za přítomnosti dalších umělců a osobností.
V benátském kostele Santa Maria della Visitazione bude v pátek 14. listopadu formou komponovaného večera představena nová básnická sbírka (včetně italského překladu) O přívlastcích a epitetech českého autora Tomáše Pavlíka. Ilustrace knihy obstaraly fotografie detailů instalace sochařky Veroniky Psotkové s názvem Perpetuo, která je od května až do 23. listopadu v prostorách kostela k vidění. O akci informoval redakci newstream.cz autor knihy Tomáš Pavlík.
Autor, letos čerstvý padesátník, se už přes 25 let pohybuje v oblasti komunikace, dříve působil například jako tiskový mluvčí UniCredit Bank, MOL, mediálně zastupoval projekt Fórum Karlín. V současné době je tiskový mluvčí České asociace pojišťoven. Zároveň je ale znám i jako český básník a dramaturg. Jeho tvorba osciluje mezi poezií, divadlem a literární dramaturgií. Svůj vnitřní smysl pro jazyk a obraz rozvíjel nejen jako autor, ale také jako dlouholetý spolupracovník Festivalu spisovatelů Praha, kde působil jako dramaturg a podílel se na formování programu jednoho z nejvýznamnějších literárních festivalů ve střední Evropě.
Kniha bude veřejnosti na místě představena netradiční multimediální prezentací. Večer bude kombinovat výrazové prostředky moderního scénického tance a současného videoartu. Na projektu spolupracuje několik zajímavých osobností, včetně divadelního herce Františka Kreuzmanna mladšího a taneční choreografky Mariky Blahoutové. Na tvorbě videoartu se podílí studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Listopadový projekt je staven na principu mezigeneračního dialogu českých umělců, proto přímo v Benátkách vystoupí i mladý tanečník, jedenadvacetiletý absolvent Taneční konzervatoře hl. m. Prahy a taneční sólista souboru Bohemia Balet Matěj Šimůnek.
Významnou podporu získává projekt také ze strany překladatele Andrease Pieralliho. Ten nejen knihu přeložil, ale současně i osobně vystoupí v Benátkách s vlastním pohledem na výzvy překladatelské činnosti. Pieralli představí vlastní aktuální reflexi výročí 17. listopadu perspektivou vývoje české společnosti od roku 1989. S tím úzce souvisí zrání současného českého umění, jehož někteří současní představitelé dospívali v 90. letech 20. století. Právě účast českých tvůrců dvou generací v Benátkách nabízí vícestranný pohled a chce vytvořit zajímavý dialog.
Pavlík jako básník vydal již dvě sbírky (Milostné a jiné z roku 2017 a Cesta od Eurydiké z roku 2021), v nichž se soustředil na introspektivní záznamy reality, citlivé pozorování světa a poetickou práci s detailem. Jeho verše působí komorně, ale zároveň se v nich odráží zkušenost s divadelní scénou – jazyk je často rytmizovaný, sevřený a připomíná scénář vnitřního dialogu. Vedle literární činnosti se věnoval také dramaturgii v oblasti divadla (Lyra Pragensis), kde propojoval scénické myšlení s básnickou obrazotvorností. Nejznámější jsou jeho divadelní adaptace díla Alessandra Baricca Oceán moře a následně představení Krása z Moulin Rouge popisující život malíře Henriho Toulouse Lautreca.
