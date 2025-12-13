„Normalizace vztahů“. Trump zrušil sankce vůči Bělorusku
Spojené státy ruší sankce na běloruskou potaš, tedy uhličitan draselný. Uvedl to podle agentury Belta zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Bělorusko John Coale, který v zemi jednal o normalizaci vztahů.
„V souladu s pokyny prezidenta Trumpa ruší Spojené státy sankce na draslík. Myslím, že je to ze strany USA velmi dobrý krok vůči Bělorusku. Rušíme je nyní,“ citovala Belta amerického zmocněnce po jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem.
Podle Coalea jsou USA připraveny zrušit další sankce s tím, jak se budou dále „normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi“. Na otázku, co je třeba udělat pro další normalizaci vztahů, Coale odpověděl: „Přesně to, co už děláme. Rušíme sankce, propouštíme vězně.“
Agentura Reuters v pátek uvedla, že Coale přijel do autoritářského Běloruska jednat o propuštění politických vězňů v zemi. Trump dříve vyzval Lukašenka, blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, aby propustil 1400 lidí, které označil za „rukojmí“.
Když Coale naposledy v září navštívil Bělorusko, podařilo se mu přesvědčit Lukašenka, aby propustil 52 lidí, z nichž 40 bylo podle lidskoprávní organizace Vjasna politickými vězni. Na oplátku USA zrušily sankce vůči běloruským státním aeroliniím.
Situace v Bělorusku je podle běloruské lidskoprávní a politické aktivistky Paliny Šarendy-Panasjukové natolik kritická, že zemi už nelze považovat za suverénní stát. Uvedla, že režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka funguje výhradně díky ruské podpoře a že Bělorusko se stalo okupovaným územím. Nicméně i přesto věří v to, že běloruský národ si uchoval sílu a touhu po svobodě.
Okupace bez tanků. Bývalá politická vězeňkyně popsala, jak Rusko ovládlo Bělorusko
Politika
Situace v Bělorusku je podle běloruské lidskoprávní a politické aktivistky Paliny Šarendy-Panasjukové natolik kritická, že zemi už nelze považovat za suverénní stát. Uvedla, že režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka funguje výhradně díky ruské podpoře a že Bělorusko se stalo okupovaným územím. Nicméně i přesto věří v to, že běloruský národ si uchoval sílu a touhu po svobodě.
Noví političtí vězni
Od té doby však Vjasna eviduje 167 nových politických vězňů. Exilová běloruská opozice viní Lukašenkův režim z toho, že ačkoliv některé politické vězně propouští, zatýká současně další a další lidi.
Coale podle agentury Belta dále uvedl, že s Lukašenkem hovořil o cestách, které vedou ke sbližování obou zemí, a také o válce mezi Ukrajinou a Ruskem a o situaci kolem Venezuely.
Uhličitan draselný se používá především při výrobě skla, v textilním a papírenském průmyslu, při výrobě mýdel a je také součástí pracích prášků. Využití nachází rovněž v potravinářství a při výrobě léčiv.