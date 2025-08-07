Potvrzeno. Trump se sejde s Putinem, přípravy už začaly
Rusko a Spojené státy se dohodly na setkání prezidentů obou zemí v nadcházejících dnech. Podle ruské státní agentury TASS to řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov s dodatkem, že přípravy na summit lídrů už začaly. Ve středu jednal v Moskvě s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem Steve Witkoff, zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Ušakova americký činitel zmínil možnost trojstranného setkání za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Moskva tento návrh nekomentovala, řekl Ušakov podle agentury RIA Novosti.
„Na návrh americké strany bylo v principu dosaženo dohody o uspořádání bilaterálního setkání na nejvyšší úrovni v nadcházejících dnech, tedy setkání prezidenta Vladimira Putina a Donalda Trumpa,“ řekl Ušakov. „V současné době společně s americkými kolegy začínáme pracovat na konkrétních parametrech,“ dodal. Dohodnuto je podle něj v zásadě také místo konání summitu, o něm ale podle něj bude Kreml informovat později.
Witkoff podle Ušakova v Moskvě zmínil možnost třístranné schůzky mezi Putinem, Trumpem a Zelenským, to ale ruská strana nechala bez komentáře. „Tato možnost nebyla konkrétně projednána. Ruská strana tuto možnost nechala zcela bez komentáře,“ řekl. Moskva se opakovaně snažila zpochybnit legitimitu Zelenského a vylučovala setkání obou prezidentů, dokud nebudou dohodnuty podmínky mírové dohody, připomněla agentura AFP.
Zelenskyj se chce sejít s Putinem
Zelenskyj dnes znovu vyzval k osobní schůzce mezi ním a Putinem. Kyjev v poslední době opakovaně volá po setkání vůdců znepřátelených zemí, protože pouze oni podle Zelenského mohou efektivně jednat o míru. „Na Ukrajině jsme opakovaně říkali, že hledání skutečných řešení může být opravdu efektivní na úrovni lídrů,“ napsal ukrajinský prezident na síti X.
Zároveň avizoval na dnešek telefonáty se světovými představiteli, zmínil hovor s německým kancléřem Friedrichem Merzem a představiteli Francie či Itálie. Připomněl středeční telefonát s Trumpem, šéfem NATO Markem Ruttem a několika evropskými lídry. „Priority jsou naprosto jasné. Za prvé - konec zabíjení a je to Rusko, kdo musí souhlasit s příměřím,“ napsal. Kyjev už dříve souhlasil s americkým návrhem na klid zbraní, Kreml nikoliv.
Deník The New York Times (NYT) ve středu napsal, že Trump se chce osobně sejít s Putinem a schůzka by se mohla uskutečnit už příští týden. Následovat má jednání obou prezidentů s ukrajinskou hlavou státu. Trump to podle NYT ve středečním telefonátu sdělil lídrům některých evropských zemí. Novinářům šéf Bílého domu později řekl, že je dobrá šance, že se schůzka s Putinem uskuteční velmi brzy. Bílý dům ve středu uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko.
Pokud se schůzka uskuteční, bude prvním osobním setkáním mezi prezidenty USA a Ruska od roku 2021, kdy s Putinem jednal tehdejší americký prezident Joe Biden v Ženevě.
Trump dal mezitím najevo přesvědčení, že středeční jednání jeho emisara Witkoffa s Putinem v Moskvě o možném příměří ve válce na Ukrajině přineslo velký pokrok.
Ukrajina se brání ruské ozbrojené invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité; prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi. Šéf Bílého domu na konci července prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, na deset dní, které uplynou v pátek.
