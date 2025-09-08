EU připravuje nové sankce vůči Rusku ve spolupráci s USA
Evropská unie úzce koordinuje přípravu nových sankcí proti Rusku se Spojenými státy, uvedl předseda Evropské rady António Costa, který je na návštěvě Finska. Evropská komise připravuje již devatenáctý soubor sankčních opatření, mohl by být představen v několika příštích dnech. Nové sankce by se mohly opět týkat energetické oblasti, ale rovněž i finančních služeb.
„Musíme zastavit tuto válku, musíme podporovat Ukrajinu a navýšit tlak na Rusko,“ uvedl Costa. „Naše úsilí koordinujeme s USA, aby sankce byly ještě účinnější a donutily (ruského prezidenta Vladimira) Putina usednout k jednacímu stolu,“ dodal předseda unijních summitů. Zdůraznil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na mírová jednání ihned přistoupil, zatímco Rusko naopak v několika posledních dnech navýšilo útoky na Ukrajinu, ničí stále více infrastruktury a zabíjí více lidí.
Podle finského premiéra Petteri Orpa představuje Rusko dlouhodobou hrozbu pro Evropu, zejména pro její východní část. „Nebezpečí Putinova Ruska nezmizí, ani kdyby boje na Ukrajině skončily hned zítra,“ uvedl premiér země, která sdílí s Ruskem pozemní hranici v délce přes 1300 kilometrů. „Podpora Ukrajiny a čelení Rusku jsou nejlepší investice do naší společné bezpečnosti,“ dodal Orpo.
Podle předsedy finské vlády je třeba využít všech možností další podpory bránící se Ukrajiny. Zdůraznil i význam vojenské pomoci prostřednictvím takzvaného Evropského mírového nástroje (EPF). „Nesmíme dovolit žádnému členskému státu, aby podobná rozhodnutí blokoval,“ prohlásil Orpo. Platby prostřednictvím EPF stále blokuje Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán udržuje blízké vztahy s Moskvou.
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že jeho vláda zesílí tlak na Izrael a dění v palestinském Pásmu Gazy označil za genocidu. Španělsko podle Sáncheze zakáže vstup na své území Izraelcům zapojených do bojů na palestinském území a vyhlásí na Izrael zbraňové embargo. Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy a zvýší podporu Palestinské samosprávě. Izrael kritiku odmítl, podle něj se Sánchez jen snaží odvrátit pozornost od problémů své vlády.
