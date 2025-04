Velcí hráči z EU úmyslně zničili V4, uvedl Fico. Apeluje na sjednocení

Slovensko a Maďarsko odmítají pokračování bojů na Ukrajině, spoléhají na kroky USA k nastolení míru, uvedl slovenský premiér Robert Fico po schůzce se svým maďarským kolegou Viktorem Orbánem. Ten podpořil Bratislavu v jejím sporu s Kyjevem ohledně ukončené přepravy ruského plynu přes Ukrajinu. Fico opětovně kritizoval stávající fungování Evropské unie a od nadcházejícího maďarského předsednictví v uskupeni visegrádská čtyřka (V4-Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) očekává oživení této formy regionální spolupráce.

„Jsme za okamžité ukončení války na Ukrajině. Odmítáme všechny válečné operace, jejichž cílem je prodlužovat tuto válku. Věříme, že mimořádná aktivita americké administrativy bude vést k dobrým výsledkům, že se budeme moci těšit z míru na Ukrajině,“ uvedl Fico. Podle Orbána konflikt na Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi, nemá vojenské řešení. Spojené státy pod novou administrativou prezidenta Donalda Trumpa tlačí obě strany k dohodě o ukončení bojů.

Fica a Orbána spojuje například odmítavý názor na protiruské sankce či na vojenskou pomoc západních zemí napadené Ukrajině. Politici Slovenska a Maďarska se rovněž, na rozdíl od svých kolegů z EU, setkávají s významnými politickými představiteli Ruské federace.

Fico dnes opětovně kritizoval fungování EU, která by podle něj měla respektovat suverénní postoje členských zemí evropského bloku a hodnoty, jako jsou demokracie a právní stát, neboť podle něj tomu vždy tak není. Slovenský premiér tvrdil, že Západ organizuje „majdany“ vůči legitimním vládám v Srbsku a Gruzii.

Podobným způsobem také ruští představitelé vysvětlují nejrůznější demonstrace a protesty například proti falšování voleb či korupci vládních představitelů v různých zemích především na východě Evropy.

Orbán zase tvrdil, že zárukou demokracie v EU jsou členské státy a nikoliv Brusel, kde jsou byrokraté.

Fico se opětovně vyslovil proti zrušení jednomyslného rozhodování členských států EU v některých záležitostech. Podle něj by to vedlo ke konci unie. Znovu dal najevo, že nepodpoří případné sankce EU proti Maďarsku v rámci procedury ohledně porušování hodnot EU členským státem. Ta by v konečné fázi a po jednomyslném schválení zeměmi bloku mohla vést například k omezení hlasovacích práv Budapešti při rozhodování Rady EU.

„Je politováníhodné, že Ukrajina blokuje dodávky zemního plynu,“ řekl Orbán v reakci na rozhodnutí Kyjeva, který po vypršení platností příslušné smlouvy s ruskou stranou přestal na začátku letošního roku přepravovat ruský plyn přes ukrajinské území. Podle Orbána krok, kvůli kterému Fico dříve pohrozil Ukrajině odvetnými opatření, jen stěží přiblíží tuto východoevropskou zemi k členství v Evropské unii.

„Oceňuji, že maďarská vláda a premiér jsou zastánci dodávek plynu přes Ukrajinu na západ, což je pro Slovensko a celou Evropu mimořádně důležité,“ řekl Fico, který s Orbánem po společném jednání v Bratislavě podepsal memorandum o přeshraničním rozvoji.

Sjednocení V4

Slovenský premiér chce, aby Maďarsko oživilo spolupráci v rámci V4, kterou rozdělil právě názor na podporu napadené Ukrajiny. Polsko i Česká republika stále patří mezi země, které jednoznačně prosazují potřebu pomáhat zemi, která se už déle než tři roky za cenu tisíců obětí brání ozbrojené agresi vojensky silnějšího souseda.

„Spolupráce v rámci V4 byla úmyslně zničená, likvidována, protože si velcí hráči v Evropské unii nepřáli, aby existovala v Evropské unii regionální spolupráce, která reprezentovala více než 60 milionů obyvatel a která zajišťovala, že tyto čtyři země dokázaly prosazovat své vlastní národní zájmy,“ tvrdil Fico.

Slovenský premiér za nesmysl označil plán EU ukončit do roku 2027 dovoz energií z Ruska. Tvrdil, že to povede k vysokým cenám a ke snižování konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Fico na tiskové konferenci nereagoval na předchozí výzvu exministra zahraničí a člena vedení opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ivana Korčoka, aby se ohradil vůči tomu, že maďarská veřejnoprávní televize M1 při hraní státní hymny používá v doprovodních ilustračních záběrech také snímek Bratislavského hradu a slovenské vlajky. V minulosti se zase Orbán ukázal na veřejnosti s šálou s mapou takzvaného Velkého Maďarska, jež zahrnuje území historických Uher včetně současného Slovenska.

Orbána dříve během dne přijal slovenský prezident Peter Pellegrini, který na schůzce podle své kanceláře kromě jiného vyjádřil vděk Maďarsku, že se podílí na ochraně vzdušného prostoru Slovenska. Podobnou pomoc Slovensku, které dříve vyřadilo z provozu zastaralé stíhačky sovětské konstrukce MiG-29 a které teprve postupně dostává nové americké bitevníky F-16, poskytuje také Česko.