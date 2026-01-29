První cesta do USA a hned výbušná témata. Macinka míří do Washingtonu
Ministr zahraničí Petr Macinka příští týden poprvé od nástupu do funkce navštíví Spojené státy. Ve Washingtonu se zúčastní konference o kritických minerálech a naváže na jednání s evropskými partnery o Green Dealu a hospodářských otázkách.
Český ministr zahraničí Petr Macinka na sociální síti X oznámil, že příští týden navštíví USA. Podle informací ČTK by se měl zúčastnit mimo jiné ministerské konference o kritických minerálech, která se koná 4. února ve Washingtonu. Půjde o Macinkovu první cestu do Spojených států od jeho nástupu do funkce.
Šéf české diplomacie je nyní na své první návštěvě Bruselu, ve středu se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, šéfkou diplomacie EU Kajou Kallasovou a komisařkou pro rozšíření Martou Kosovou. Dnes se od rána účastní schůzky ministrů zahraničí zemí unie, na jejímž okraji si domluvil i množství bilaterálních setkání. Jedním z nich byla schůzka s italským ministrem zahraničí Antoniem Tajanim.
Tři tisíce kubíků kejdy v řece Dyji. Čtyřnásobně překročené limity amoniaku. Národní park Podyjí v ohrožení a havárie se přelévá do Rakouska. A co slyšíme od samozvaných ochránců „zdravého rozumu“, kteří by nejraději řídili stát? Nic. Ticho. Ani kapka rozhořčení. Na rozdíl od kejdy, která teče krajinou.
Glosa Michala Noska: Kejda v Dyji a hlasité ticho Motoristů
Názory
„Ministři ocenili vynikající vztahy mezi oběma vládami, které jsou si politicky velmi podobné. Shodli se také na odmítavém postoji vůči Green Dealu,“ uvedlo na sociální síti X ministerstvo zahraničí. „V jednání budou pokračovat 4. února ve Washingtonu,“ dodalo ministerstvo.
Vláda premiéra Andreje Babiše, jejímž je Macinka členem, ve svém programovém prohlášení žádá mimo jiné revizi takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green deal), tedy souboru politických iniciativ, majících za cíl výrazné omezení emisí skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století.
Macinka se dnes rovněž setkal i s dánským ministrem zahraničí Larsem Lökkem Rasmussenem, se kterým řešil, jako mohou „česko-dánské vztahy posunout dál“ a rovněž situaci v Grónsku. S německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem pak probírali „česko-německé bilaterální vztahy a následně i společný zájem na záchraně automobilového průmyslu“.
Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo oscarového producenta Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.
Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu
Trhy
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.
Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu
Zprávy z firem
