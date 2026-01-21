Na post šéfa České pošty se hlásí 13 uchazečů. Konkrétnější Metnar nebyl
Výběrové řízení na šéfa České pošty vrcholí, o post se uchází 13 kandidátů. Ministerstvo vnitra nyní zahájí jejich posuzování. Nový ředitel má nastoupit v březnu. Čeká ho náročná mise.
Do výběrového řízení na generálního ředitele České pošty se podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) přihlásilo 13 uchazečů. V dalších dnech bude následovat posouzení přihlášek a dále výběr vhodného kandidáta. Metnar to uvedl na síti X. Úspěšný kandidát by měl nastoupit v březnu.
Metnar: Chci zkušeného profíka
„Mým cílem je vybrat profesionála s prokazatelnými manažerskými zkušenostmi, který zajistí strategický rozvoj podniku, jeho ekonomickou stabilitu a efektivní řízení,“ uvedl ministr. Dosavadního generálního ředitele Miroslav Štěpán Metnar v lednu odvolal kvůli neuspokojivému hospodaření a rozdílnému pohledu na řízení podniku. V prosinci ministr zároveň odvolal deset z patnácti členů dozorčí rady, které dosazuje stát.
Nový ředitel České pošty musí mimo jiné splnit podmínku několikaleté praxe ve vrcholném managementu. Výhodou jsou zkušenosti s poskytováním poštovních nebo telekomunikačních služeb. Kandidát musí mít minimálně tři roky praxe ve vrcholném managementu státního podniku nebo společnosti s majoritním podílem státu, případně alespoň pět let praxe ve statutárních orgánech či vrcholném managementu jiné obchodní společnosti.
Transformace jako klíčový úkol
Jedním z hlavních úkolů nového generálního ředitele bude podle ministerstva řízení dalšího rozvoje podniku v návaznosti na probíhající transformaci. Očekává se také zlepšení interní i externí komunikace České pošty a budování firemní kultury.
Štěpána do funkce jmenoval Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN). Jeho úkolem bylo provést podnik vládou schválenou transformací. Ta zahrnovala stabilizaci hospodaření, oddělení komerčních balíkových služeb do samostatné Balíkovny a její následný prodej. Česká pošta se měla zároveň stát hlavním kontaktním místem státu s občany.
Ztráta klesá, ale problémy trvají
Česká pošta má 2 900 poboček a zaměstnává přibližně 19 tisíc lidí. Za loňský rok očekává ztrátu pod 400 milionů korun, zatímco o rok dříve hospodařila se ztrátou 1,25 miliardy korun. Zřizovatelem podniku je ministerstvo vnitra.
