Na oběd s prezidentem ponesu nominaci Turka na ministra, řekl Babiš. Pavel zareagoval
Premiér koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andrej Babiš uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě nominaci jejich poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Lídři vládních stran se na tom dohodli na dopoledním jednání koaliční rady. Už dříve Babiš řekl, že Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Ve středu se s prezidentem sejde na tradičním novoročním obědě.
Turek se jednání koaliční rady účastnil. Novinářům před ním řekl, že Motoristé od jeho nominace nechtějí ustoupit. Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?
Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?
Názory
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.
Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada
Názory
Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.
Pozice prezidenta Petra Pavla ke jmenování čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se nijak nemění. Hrad to sdělil České televizi.
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo,“ řekl.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.
Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl
Politika
Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.
Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci
Money
