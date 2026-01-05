Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Na oběd s prezidentem ponesu nominaci Turka na ministra, řekl Babiš. Pavel zareagoval

Na oběd s prezidentem ponesu nominaci Turka na ministra, řekl Babiš. Pavel zareagoval

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andrej Babiš uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě nominaci jejich poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Lídři vládních stran se na tom dohodli na dopoledním jednání koaliční rady. Už dříve Babiš řekl, že Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Ve středu se s prezidentem sejde na tradičním novoročním obědě.

Turek se jednání koaliční rady účastnil. Novinářům před ním řekl, že Motoristé od jeho nominace nechtějí ustoupit. Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Názory

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.

Pozice prezidenta Petra Pavla ke jmenování čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se nijak nemění. Hrad to sdělil České televizi.

Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo,“ řekl.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

ČTK

Přečíst článek

Evropská centrální banka

Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci

Money

Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.

nst

Přečíst článek

Související

Letos rozhodnete mezi maďarskou a bruselskou cestou, vzkázal Orbán Maďarům

Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Voliči v Maďarsku v letošních volbách podle národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána budou rozhodovat mezi maďarskou a bruselskou cestou. Orbán to podle agentury MTI řekl na dnešní tiskové konferenci k příležitosti nového roku. Léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.

Možnosti, před jakými Maďarsko stojí, jsou podle Orbána jednoduché. „Buď půjde bruselskou cestou, která vede k válce a úsporám, nebo maďarskou cestou, která přináší mír a možnosti rozvoje, silnější zemi, silnější ekonomiku a lepší život pro Maďary," řekl Orbán. V premiérské funkci je od roku 2010 a doma i v zahraničí čelí kritice z autoritářských tendencí, nepotismu a porušování principů právního státu.

Tento politik, který se navzdory skoro čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu stýká s nejvyššími ruskými představiteli, také řekl, že „potřebujeme peníze na rozvoj a maďarská vláda nebude dávat peníze Maďarů Ukrajině“. Vláda v Budapešti má s Ukrajinou dlouhodobě napjaté vztahy a odmítá ji v obraně proti ruské agresi vojensky podporovat. Orbán opakovaně varoval, že pokud se jeho strana neudrží u moci, hrozí Maďarsku zavlečení do války na Ukrajině.

Podle průzkumů veřejného mínění v loňském roce měla silnější podporu než Fidesz Magyarova strana Tisza. Volby se uskuteční v dubnu, jejich přesný termín ale ještě není znám. Server telex.hu v polovině prosince napsal, že z lidí, kteří jsou rozhodnuti jít hlasovat, by Magyarovu stranu podpořilo 47 procent lidí, Orbánovo uskupení 39 procent. Agentura Reuters připomíná, že pozicí Fideszu otřásá hospodářská stagnace Maďarska nebo strmý růst životních nákladů.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Názory

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Muniční sklad Vrbětice
Aktualizováno

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Politika

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Babiš uvedl, že za útoky stálo Rusko a slova Fialy řešit nebude.

ČTK

Přečíst článek

Související

Nový opoziční lídr Péter Magyar

Problémy pro Orbána? Maďarská opozice se nadechuje, na protivládní demonstraci přišly tisíce lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Muniční sklad Vrbětice
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Babiš uvedl, že za útoky stálo Rusko a slova Fialy řešit nebude.

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) míní, že vyjádření jsou určená pro voliče SPD. „Nicméně já se s tím neztotožňuji,“ řekl Juchelka. Plaga připomněl, že zasedal v Babišově vládě v okamžiku, kdy se informace o zapojení GRU zveřejnily. „Z mého pohledu ty informace jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá, že za tím útokem byli agenti GRU,“ uvedl.  „Měli jsme jasné indicie a důkazy, že to byli agenti GRU, kdo za tím útokem stáli,“ doplnil Plaga.

K situaci se vyjádřil i premiér Andrej Babiš. Ten potvrdil, že za útoky stálo Rusko. Výroky místopředsedy SPD Radima Fialy podle Babiše vláda v pondělí neřešila. „Stála za tím ruská strana. I na základě toho, jak jsme byli informováni na úrovni nejvyššího státního zástupce, policejního prezidenta, rozvědky a tak dále,“ řekl Babiš. „Nevím, proč bych to řešil. My jsme u toho byli, tehdy jsme reagovali jako vláda a nemíním vést tyhle debaty. Někdo má nějaký názor, ale je to pryč a nepotřebuji to nějakým způsobem komentovat,“ uvedl k tomu, zda koalice Fialovy výroky řešila.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 stálo Rusko. Dnes uvedl, že za svými výroky stojí. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

ČTK

Přečíst článek

Tomio Okamura a Andrej Babiš

Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury

Politika

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

ČTK

Přečíst článek

Související

Piráti

Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme