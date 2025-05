Nejdražší hra všech dob má zpoždění. GTA VI bude až příští rok

Desítky milionů hráčů na celém světě mají důvod ke smutku. Společnosti Rockstar Games a Take-Two Interactive oznámily, že nejočekávanější hra poslední dekády nebude mít premiéru letos na podzim, ale nejdříve na konci května příštího roku. Hra s rozpočtem přesahující dvě miliardy dolarů tak začne vydělávat později, než se čekalo. Akcie distribuční společnosti Take-Two Interactive tak propadly.

Měla to být největší mašina na peníze letošního roku. Alespoň co se týče kreativního průmyslu. Šestý díl série Grand Theft Auto (GTA) měl mít premiéru letos na podzim po deseti letech ve vývoji. A odhadovalo se, že jen za letošní rok se měly tržby dosáhnout hranice tří miliard. Vydělávat ale začne později, než jeho tvůrci čekali. Namísto letošního podzimu má GTA VI naplánovanou premiéru na konec příštího května.

„Cílem každé hry, kterou jsme vydali, vždy bylo překonat vaše očekávání a Grand Theft Auto VI není výjimkou. Doufáme, že chápete, že potřebujeme tento čas navíc, abychom mohli dodat hru v takové kvalitě, jakou očekáváte a jakou si zasloužíte,“ uvedlo studio Rockstar Games, které hru chystá.

Pro Rockstar Games a Take-Two Interactive to přitom znamená značné finanční těžkosti. Předchozí díl z roku 2013 se totiž stal nejúspěšnější AAA hrou všech dob s více než 200 miliony prodaných kopií a odhadovanými tržbami 8,5 miliard dolarů. Nový díl cílí ještě na vyšší mety. Úspěch je téměř nevyhnutelný, nicméně přijde nejdříve o půl roku později, než firmy i investoři očekávali.

Pohlcující. Druhý Kingdom Come u hráčů boduje, řadí ho mezi nejvlivnější hry Enjoy Téměř tři miliony prodaných kopií v únoru vydaného pokračování herní hitu Kingdom Come Deliverance od českého herního studia Warhorse svědčí o tom, že se tvůrci příběhu ze středověké Kutné Hory trefili do černého. Hra boduje i v anketě BAFTA, v níž se umístila v první desítce nejvlivnějších her vůbec. ČTK Přečíst článek

Nejdražší hra všech dob

Na akciích Take-Two Interactive se oznámení posunutí data premiéry okamžitě projevilo. Akcie propadly o téměř deset procent, poté část ztrát umazaly, po konci obchodování propad činil téměř sedm procent.

V sázce je hodně. Studia již dříve oznámila, že do vývoje GTA VI investovaly dvě miliardy dolarů, což z očekávané hry činí suverénně nejdražší herní projekt všech dob. Vysokorozpočtové trháky jako Genshin Impact, Call of Duty: Black Ops Cold War nebo Cyberpunk 2077 se rozpočtově pohybovaly od 500 do 900 milionů dolarů.