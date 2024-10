Rozpočet jako seriál na Netflixu. Pokračování Kingdom Come dostalo vývojáře do stamilionové ztráty

České herní studio Warhorse Studios v současné době vyvíjí očekávaného nástupce jeho hitu Kingdom Come. Druhý díl, který by měl vyjít v únoru příštího roku, však evidentně polyká velkou spoustu peněz. Ve zveřejněných finančních výsledcích za rok 2023 totiž česká společnost vykázala ztrátu 184,7 milionu korun.

Reklama

Ve sbírce listin, kterou citoval i server CzechCrunch, se dále uvádí, že českému studiu klesly i tržby, a to na 119 milionů z předloňských 153 milionů. Dokument dále ukazuje i velký nárůst provozních nákladů, které činily 367 milionů korun. Tedy skoro o 300 milionů více než v roce 2022.

Pokračování úspěšné hry Kingdom Come: Deliverance bylo oznámeno letos v dubnu.

První díl Kingdom Come: Deliverance, jehož vývoj vyšel na stovky milionů korun, se začal prodávat 13. února 2018. Jen za první rok se prodaly dva miliony kopií hry a letos v únoru studio oznámilo na síti X, že bylo prodáno už více než šest milionů kopií. Hra sklízela úspěchy v Česku i zahraničí, byla nominovaná na různé herní ceny. Celkové náklady na vývoj hry vydané na PC, PlayStation 4 a Xbox One se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu udělalo jednu z nejdražších českých her.

Vývojářskou společnost Warhorse Studios v roce 2019 koupila firma Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl dříve finančník a podnikatel Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Daniel Vávra a Martin Klíma. Firmy detaily transakce nezveřejnily, podle serveru iHNED.cz tehdy Koch Media za studio zaplatila 42,8 milionu eur, tedy v té době asi 1,1 miliardy korun.

Reklama

Čína chce rozdrtit evropské automobilky i na poli luxusních vozů Zprávy z firem Čínské automobilky v čele se společností BYD otevřely novou frontu v boji o dominantní postavení v automobilovém průmyslu a snaží se nově definovat vozy vyrobené v Číně jako globální symbol luxusu pro věk elektromobilů. ČTK Přečíst článek

Podnikatel Wichterle kupuje výrobce turbín pro vodní elektrárny Litostroj Zprávy z firem Strojírenská skupina Wikov Industry podnikatele Martina Wichterleho se dohodla na koupi předního světového výrobce turbín pro vodní elektrárny Litostroj včetně dceřiných firem v zahraničí. Hodnotu převzetí Litostroje s ročními tržbami okolo dvou miliard korun Wikov neuvedl. Vypořádání transakce je naplánované na přelom listopadu a prosince. ČTK Přečíst článek