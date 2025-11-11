Kratom pod dohledem: konec automatů, přichází licence a věkový limit

Nový magazín právě vychází!

Kratom se od středy bude moci prodávat jen regulovaně v obchodech s licencí
ČTK
ČTK
ČTK

Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem, informoval Think tank Racionální politiky závislostí. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů dnes a začíná být účinný následující den po svém vyhlášení.

Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se bude kontrolovat, nesmí být vedle potravin. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence. Postup nakládání s psychomodulačními látkami pak stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Ta podle TTRPZ vyšla ve Sbírce 7. listopadu. Oba předpisy získaly schválení Evropské komise, tedy takzvanou notifikaci.

Podle předsedy správní rady TTRPZ Jindřicha Vobořila i viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy by se měl stát zaměřit hlavně na nelegální prodej a na vymáhání dodržování nových pravidel. Prouza uvedl, že by kontroloři měli sledovat hlavně večerky, automaty a neoficiální distributory. Podle předsedy správní rady Ústavu pro evropskou legislativu Jana Farkače následující rok ukáže, zda je regulace úspěšná. Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil je přesvědčen o tom, že nová regulace může být příkladem postupu pak i u dalších méně rizikových látek.

Licence platí jen do konce letošního roku. Na další rok budou muset podnikatelé, kteří chtějí s kratomem a extraktem obchodovat, licenční poplatek znovu uhradit.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Ministerstvo zdravotnictví v podkladech k nařízení uvedlo, že kratom a jeho extrakt nepředstavují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví a společnost.

